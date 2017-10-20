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Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
В феврале прошёл столетний юбилей Февральской революции. Через несколько месяцев мы отметим столетие эпохального события не только российского, но и мирового уровня – Октября 1917 года. В последнее время тема революционного столетия регулярно поднимается «Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь 1917-го
«Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
Россия – это сложно!"
Ремень от РПК привычно натирает плечо, мы возвращаемся на обед со своих позиций в место постоянной дислокации, находящейся недалеко от наших позиций в дачном поселке. До войны это был прекрасный поселок, окруженный живописным степным пейзажем со множество Очерки окопной войны
Тайна войны в Великой степи"
Попалась на глаза одна сопливая история на днях. Украинофильный портал bbcccnn.com.ua написал историю про боевика "АТО", онкобольного, молодого, отвергнутого семьей и друзьями, в общем, самого разнесчастного кровопийцу Владимира Бабия. Родом это туловище Отработанные "патроны" Порошенко или куда деваются "киборги"
Судьба "киборга""
Согласно всем социологическим опросам, проведённым на Украине, Юлия Тимошенко уверенно лидирует среди потенциальных кандидатов в президенты Украины. Вместе с тем, всё чаще поднимается вопрос о проведении там досрочных выборов президента. С одной стороны, Украинский Трамп или конец Украины?
Украина: продлить агонию"
Америка на пути к распаду Америка на пути к распаду
СШа трещат по швам"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
«Мы показали, что в мире больше нет одного хозяина, который вправе распоряжаться судьбами народов только по собственному произволу» Признание, окончательно и бесповоротно
Россия спасла от геноцида осетин и абхазов"
Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство Неоевразийство как ценностная система
И снова об идеях..."
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Это, в сущности, был и есть флаг брокеров, маклеров, эксклюзивных дистрибьютеров, архитекторов саморазрушающихся финансовых пирамид и топ-менеджеров нефтегазовых монополий День торговли
Бело-сине-красный триколор по-прежнему символизирует торговлю"
Американских сторонников Трампа, разочаровавшихся в нем после ударов по Сирии и военных выпадов против Северной Кореи, на неделе порадовала новость о поддержке отечественного производителя. «Покупай американское, нанимай американцев», - так коротко назвал Трамп против "болота"
Доктрина Монро как шанс для мира"
Немного найдётся символов России, которые настолько широко известны в мире, как автомат Калашникова. И, несомненно, он – часть нашей культурной экспансии в мире. Его знаю те, кто и читать-то не умеет. Это оружие давно стало напоминанием о силе русского ор Калашников: Десять оттенков совершенства
Вселенная «Калашников»"
В 2014 году указом Президента России утверждены Основы государственной культурной политики, чего до этого не было. Либералы-западники, державшие в своих руках практически все государственные и частные СМИ на протяжении 1990-х да и 2000-х г.г Евразийство Пахмутовой
Нежность нового евразийства"
Сегодня, 27 января 2017 года, в возрасте 62 лет ушел от нас великий мыслитель, русский философ, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер Владимир Игоревич Карпец. Выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Игоревича. Владимир Карпец: Защитник идеи Русской Монархии, Русского Царства, Третьего Рима
Умер Владимир Карпец"
Интервьюировал Геннадий Дубовой Абдула: Если мы не поможем русским на Донбассе, то кто потом поможет нам?
Абдула: Афганистан и Донбасс"
Наталья Макеева Андрей Чернов Луганск 1 Новороссия, ДНР, ЛНР, Донецк Луганск Донбасс война Русский мир – это собственно и есть идея Большой России. Ведь государство не может существовать только ради решения технических проблем – экономика, дороги, пенсии, Наталья Макеева: Русский мир – это пространство спасения
Новороссия - в наших генах!"
Новороссия, Донбасс, ДНР, ЛНР, война, перемирие, образ будущего, идеология, Геннадий Дубовой, Фёдор Березин Почему не состоялась Новороссия? Будут ли на Донбассе миротворцы ООН? Что ждёт ЛДНР и Украину – возвращение домой, в Россию или прозябание? Эти и д Воин и писатель ДНР Федор Березин: "Катастрофически не хватает Утопии…"
Не хватает Утопии"
12 октября 2017 года в уютном помещении кофейни «Белая ворона» состоялось одно из самых семантически насыщенных слушаний иркутского сообщества «Интеллектуальная среда», посвященное обсуждению уже успевшей приобрести скандальную репутацию скульптуры Даши Н Ваал на Байкале: proetcontra
Ольхон и мифы"
В сентябре 2017 года исполняется 75 лет подвига подпольной комсомольской антифашистской организации «Молодая гвардия» шахтёрского города Краснодона в годы Великой Отечественной войны. Представители трёх, родившихся в советское время, из четырёх живущих ны Отлучённые от будущего
Изъятые из школьной программы"
Одна из основных особенностей Азербайджана, отличающая его от других постсоветских стран заключается в том, что руководством республики был взят курс на гармонизацию отношений в межнациональной сфере. Это, конечно же, не означает, что все трудности преодо Азербайджан: русские и геополитика
Мультикультурализм по-азербайджански"

20 октября 2017, 17:41
«Почти каждый депутат Верховной рады в чём-нибудь замешан – кто в изнасиловании, кто в педофилии. До снятия неприкосновенности с депутатов Верховной рады в 2020 году Украина просто не дотянет, это популистское решение. Порошенко как президент доживает счи
Коровин: Почти вся Рада замешана в изнасилованиях или педофилии (ФОТО)

«Почти каждый депутат Верховной рады в чём-нибудь замешан – кто в изнасиловании, кто в педофилии. До снятия неприкосновенности с депутатов Верховной рады в 2020 году Украина просто не дотянет, это популистское решение. Порошенко как президент доживает считанные дни, уже решает, куда ему бежать из Борисполя со своими капиталами», - заявил 20 октября 2017 года в прямом эфире программы «Время покажет» на 1 Канале директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», программы обсуждали перспективы начавшего в Киеве третьего «майдана» и затронули предложение президента Украины с 2020 года лишить депутатов Рады неприкосновенности.

Что же касается фигуры Михаила Саакашвили, то, по словам Коровина, этот «специлист по разрушению государства по щелчку из Вашингтона примчался свергать недостаточно антироссийского Порошенкео, которого беспокоит только куда он эмигрирует».

Также в ходе программы обсуждалась ситуация с русским языком на территории, пока подконтрольной Киеву. «Мова – это язык хуторян, а русский – науки, культуры, литературы и международного общения», - констатировал директор ЦГЭ.

Валерий Коровин 1 канал Время покажет

Валерий Коровин 1 канал Время покажет

Валерий Коровин 1 канал Время покажет
20 октября 2017, 16:27
Новым главой ДНР может стать Александр Ходаковский

Новым главой ДНР может стать Александр Ходаковский (ФОТО и ОПРОС)

Командир бригады «Восток», лидер общественной организации «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский планирует участвовать в выборах на пост Главы ДНР. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
13 октября 2017, 22:57

Режиссёр "Спящих" стал жертвой травли (ФОТО)

Режиссёр многосерийного фильма «Спящие» Юрий Быков уходит из кино. Как сообщает РИА «РосБизнесКонсалтинг», причиной стало то, что «лучшие умы страны» от него «окончательно отвернулись». О произошедшем режиссёр рассказал в своём блоге в соцсети ВКонтакте.
13 октября 2017, 21:54

В Москве атакован информцентр НАТО

Здание информационного центра НАТО на Мытной улице в Москве было 13 октября 2017 года атаковано неизвестными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
13 октября 2017, 21:37

Коровин: В Татарстане идёт процесс отатаривания русских

«В Татарстане не прекращается процесс принудительного отатаривания русского большинства - аналог украинизации, - через навязывание изучения татарского языка», - заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя в своём блоге языковые проблемы в данной республике.
5 октября 2017, 17:23

ДНР – в состав РФ: Обнародовано обращение руководства Республики (ФОТО)

В конце мая 2014 года руководство Донецкой народной республики (ДНР) обратилось к Владимиру Путину и Валентине Матвиенко с просьбой принять Республику в состав России.
5 октября 2017, 16:57

Мемориал "небесной сотни" в центре Киева разгромил неизвестный (ФОТО)

5 октября 2017 года в Киеве на так называемой "Аллее Небесной сотни" неизвестный разрушил мемориал, посвященный погибшим героям Майдана, сообщает ИА "Новороссинформ".
5 октября 2017, 16:28

«Украинский Сноуден»: Офицер СБУ перешёл на сторону ДНР, прихватив документы (ВИДЕО)

Подполковник, теперь уже бывший, Службы безопасности Украины Роман Лабусов, которого СМИ тут же назвали «украинским Сноуденом», перешёл на сторону Донецкой народной республики.
5 октября 2017, 12:36
Отзыв лицензии у московского «Темпбанка» имеет «явные политические мотивы». Как сообщает корреспондент портала «Евразия», об этом, комментируя данную новость в своём аккаунте в одной из социальных сетей, заявил директор Центра геополитических экспертиз Ва

Коровин: Отзыв лицензии у Темпбанка – политическая расправа

Отзыв лицензии у московского «Темпбанка» имеет «явные политические мотивы».
5 октября 2017, 10:46

Апартеид: Der Spiegel рассказал о притеснении русских в Прибалтике

Немецкое издание Der Spiegel («Шпигель») опубликовало статью о «систематическом ущемлении» русского населения – «неграждан» в Эстонии и Латвии. «Они не имеют права голосовать. Они не имеют права стать чиновниками, полицейскими и офицерами в армии.
5 октября 2017, 09:00
Банк России вредит внешней политике в угоду США и лишение лицензии московского «Темпбанка» является ярким примером антигосударственной деятельности данной структуры. Об этом в беседе с НСН заявил директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Д

Делягин: Набиуллина добила Темпбанк в угоду США

Банк России вредит внешней политике в угоду США и лишение лицензии московского «Темпбанка» является ярким примером антигосударственной деятельности данной структуры.
4 октября 2017, 23:02
Причиной отправки в отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова стало отсутствие результатов его деятельности, в частности – декриминализации республики. Об этом в интервью Северо-Кавказскому новостному агентству – СКФОNews заявил политолог Владимир Ки

Эксперт: Нужна масштабная декриминализация Дагестана

Причиной отправки в отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова стало отсутствие результатов его деятельности, в частности – декриминализации республики.
4 октября 2017, 21:23
Указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского подписал вечером 4 октября 2017 года Президент России Владимир Путин. Как сообщает Интерфакс, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко.

Губернатор Приморья отправлен в отставку, назначен врио

Указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского подписал вечером 4 октября 2017 года Президент России Владимир Путин. Как сообщает Интерфакс, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко.
1 октября 2017, 17:24

Съезд украинского народа пройдёт в Крыму

Съезд украинского народа состоится в октября этого года в Крыму. Как сообщает "Комсомольская правда", к участию в мероприятии также приглашена делегация с территории, пока контролируемой Киевом.
28 сентября 2017, 13:50

На Новороссийск обрушился ураган: сносит краны и фуры

Ураган обрушился на город Новороссийск. Как сообщает корреспондент портала "Евразия", об этом у себя на странице в одной из социальных сетей пишет журналист Елена Громова. "В Новороссийске творится кошмар. Ураган сносит строительные краны и фуры.
28 сентября 2017, 03:16

Российское «кибернетическое оружие» напугало британские СМИ

Российские военные успешно испытали «кибернетическое оружие». По мнению британской прессы, оно умеет подменять сигналы американской спутниковой системы GPS и тем самым указывать ложное местоположение всех пользователей данных систем навигации.
27 сентября 2017, 23:14
<p></p>Сюжет фильма «Крым», выходящего завтра, 28 сентября 2017 года в широкий прокат в России, может оказаться плагиатом. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», в тот же день состоится пресс-конференция на тему подачи искового заявления о защите а

Срочно: На Алексея Пиманова подают в суд за плагиат (ФОТО)

Сюжет фильма «Крым», выходящего завтра, 28 сентября 2017 года в широкий прокат в России, может оказаться плагиатом.
26 сентября 2017, 02:15
Наталья Макеева Совершенно очевидно, что эта история имеет чисто политический характер и никаких реальных оснований под собой она не имеет. На мой взгляд, это просто безусловный бред, - заявила в эфире радио Sputnik замдиректора Центра геополитических экс

Макеева рассказала о «пытках и нарушении прав человека в Крыму»

Доклад мониторинговой миссии о якобы имеющих место пытках, нарушении прав человека и международного права, а также одна «внесудебная казнь» в Крыму опубликован на официальном сайте управления Верховного комиссариата Организации объединённых наций по правам человека (УВКПЧ).
24 сентября 2017, 20:32

Источник: В Москве около 50 человек дерутся у ТЦ "Океания"

Массовая драка в эти минуты происходит около торгового центра "Океания" в Москве. По словам источника портала "Евразия", в потасовке участвуют около 50 человек. Подробности пока неизвестны.
24 сентября 2017, 10:20

Пентагон рассекретил пособие по ведению войны с Россией

Учебник, посвящённый российской тактике ведения гибридной войны и о возможных методах противодействия ей со стороны США рассекретил Пентагон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The National Interest.
24 сентября 2017, 01:39

Украинцев позвали в АТО завоевывать Россию вместе с президентом США (ФОТО)

Плакат на украинском языке с призывом идти в АТО завоёвывать Россию вместе с президентом США появился в столице бывшей Украины, городе Киеве, в районе Русановской набережной.
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