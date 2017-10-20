Коровин: Почти вся Рада замешана в изнасилованиях или педофилии (ФОТО)
«Почти каждый депутат Верховной рады в чём-нибудь замешан – кто в изнасиловании, кто в педофилии. До снятия неприкосновенности с депутатов Верховной рады в 2020 году Украина просто не дотянет, это популистское решение. Порошенко как президент доживает считанные дни, уже решает, куда ему бежать из Борисполя со своими капиталами», - заявил 20 октября 2017 года в прямом эфире программы «Время покажет» на 1 Канале директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», программы обсуждали перспективы начавшего в Киеве третьего «майдана» и затронули предложение президента Украины с 2020 года лишить депутатов Рады неприкосновенности.
Что же касается фигуры Михаила Саакашвили, то, по словам Коровина, этот «специлист по разрушению государства по щелчку из Вашингтона примчался свергать недостаточно антироссийского Порошенкео, которого беспокоит только куда он эмигрирует».
Также в ходе программы обсуждалась ситуация с русским языком на территории, пока подконтрольной Киеву. «Мова – это язык хуторян, а русский – науки, культуры, литературы и международного общения», - констатировал директор ЦГЭ.
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