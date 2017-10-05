«Украинский Сноуден»: Офицер СБУ перешёл на сторону ДНР, прихватив документы (ВИДЕО)
Подполковник, теперь уже бывший, Службы безопасности Украины Роман Лабусов, которого СМИ тут же назвали «украинским Сноуденом», перешёл на сторону Донецкой народной республики. Как сообщает ИА «Новороссия», в Донецке прошла пресс-конференция офицера, ранее служившего в подразделении шифровальной связи СБУ.
«Я сделал это для того, чтобы рассказать всем о преступной деятельности киевского режима», - заявил Лабусов.
По информации издания, он прихватил с собой несколько тысяч документов, касающихся деятельности подконтрольных Киеву спецслужб в Донбассе, которые планирует обнародовать. «Я, подполковник СБУ, возглавлял шифровально-документальную связь. Перешел на эту сторону, чтобы вскрыть преступную деятельность правящей верхушки Украины», - сказал офицер.
В МГБ ДНР уже подтвердили, что «...Роман вынес с собой несколько тысяч документов, касающихся деятельности спецслужб в отношении Донбасса, России».
По данным Лабусова, укроспецслужбы готовят диверсантов для «работы» в Донбассе и финансируют их деятельность. Также он отметил, что СБУ активно контактирует со спецслужбами других государств.
По словам Романа Лабусова, в скором времени широкой общественности будут представлены доказательства непосредственного участия в конфликте стран Запада, а именно: финансирования диверсионно-разведывательной деятельности на территории ДНР, взаимодействия СБУ с иностранными спецслужбами и фондами, получения методических рекомендаций от иностранных кураторов.
«В моем распоряжении тысячи секретных документов СБУ, в которых достаточно информации относительно преступной деятельности украинской верхушки. Через меня проходила вся закрытая и незакрытая информация», — сказал Лабусов.
Он также сообщил новые сведения о том, как украинская сторона вела расследование крушения малайзийского «Боинга» в Донбассе. «Указание (руководства СБУ) было не расследовать преступление, а собирать доказательства того, что это сделали ВС ДНР», — констатировал перебежчик.
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