На Новороссийск обрушился ураган: сносит краны и фуры
Ураган обрушился на город Новороссийск. Как сообщает корреспондент портала "Евразия", об этом у себя на странице в одной из социальных сетей пишет журналист Елена Громова.
"В Новороссийске творится кошмар. Ураган сносит строительные краны и фуры... Жаль красивый южный город... У нас - просто холодноватый, порой резкий ветер [в Туапсе, - ред.]", - рассказывает она.
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