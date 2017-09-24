Источник: В Москве около 50 человек дерутся у ТЦ "Океания"
Массовая драка в эти минуты происходит около торгового центра "Океания" в Москве. По словам источника портала "Евразия", в потасовке участвуют около 50 человек. Подробности пока неизвестны.
Одновременно с этим, согласно сообщениям СМИ, из ТЦ осуществляется эвакуация в связи с анонимным звонком о минировании.
Отметим, что информация о драке в дальнейшем не получила развития.
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