Украинцев позвали в АТО завоевывать Россию вместе с президентом США (ФОТО)
Плакат на украинском языке с призывом идти в АТО завоёвывать Россию вместе с президентом США появился в столице бывшей Украины, городе Киеве, в районе Русановской набережной. Об этом в своём аккаунте в социальной сети ВКонтакте сообщил политолог Константин Долгов.
«Вместе с американским президентом завоюем Россию! Ждём тебя в АТО в нашем добровольческом батальоне», - гласит текст плаката в переводе на русский язык.
Между тем, судя по поступающим новостям, ситуация на территории, пока подконтрольной Киеву, продолжает стремительно ухудшаться. В частности, на днях польский военный эксперт Анджей Талага констатировал, что вследствие демографического кризиса Украина в ближайшее время превратится в безлюдную степь. А теперь уже бывший главный психиатр Минобороны Украины начальник клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ" Олег Друзь заявил о том, что 93% боевиков, возвращающихся из так называемой АТО опасны для общества и нуждаются в лечении. За это медик поплатился должностью - в тот же день он был уволен.
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