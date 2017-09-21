Главный психиатр МО Украины: "атошники" - угроза для общества
Почти 100 процентов боевиков, воевавших на Донбассе в подразделениях, подконтрольных Киеву в так называемой "зону АТО" опасны для общества и нуждаются в лечении. Как сообщает МИА "Новороссия", об этом заявил главный психиатр украинского оборонного ведомства, начальник клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра «ГВКГ» Олег Друзь.
«По статистике, 93% из них нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи вследствие действия боевых стресс-факторов», - констатировал медик. Вскоре после данного заявления министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности Олега Друзя.
Портал «Евразия» ранее писал об этой проблеме в украинском обществе. В феврале 2016 года киевский психолог, волонтёр Психологической кризисной службы Елизавета Непийко рассказала в интервью радио «Свобода» о массовых суицидах в рядах ВСУ.
«Это связано с рядом факторов. Во-первых, плохой отбор в военкоматах. Если человек имеет психические расстройства, например, маниакально-депрессивный психоз со склонностью к депрессии, то война может стать катализатором этих проблем. Так что, прежде всего небоевые потери связаны с плохим отбором… Во-вторых, это отсутствие контроля психологического состояния бойцов в зоне боевых действий. Мы не умаляем значения посттравматического синдрома, но надо общаться с людьми непосредственно на фронте. Человек может потерять друга, может поссориться с женой или девушкой - такие проблемы на войне обостряются и могут привести к суициду. В-третьих, это проблема алкоголя и наркотиков. Что, опять же, следствие плохого отбора, так как хроническими алкоголиками или наркоманами за месяц не становятся - они такими становятся до того, как сюда попадают», - сказала она.
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