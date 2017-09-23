Санкции против Венесуэлы: Канада нашла проблемы с демократией
Как сообщает газета "Комсомольская правда", таким образом в Оттаве сделали попытку продемонстрировать"приверженность защите демократии и прав человека".
По информации издания, 22 сентября 2017 года было объявлено о том, что правительство Канады ввело санкции в отношении сорока чиновников и представителей крупного бизнеса Венесуэлы, в том числе - президента этой страны Николаса Мадуро. По версии Оттавы, эти лица сыграли ключевую роль в подрыве безопасности, стабильности и целостности демократических институтов".
"Канада солидарна с народом Венесуэлы, поскольку он борется за восстановление демократии в своей стране", - гласит текст заявления главы канадского внешнеполитического ведомства Христи Фриланд, опубликованного на сайте данного учреждения.
обращает на себя внимание тот факт, что, согласно документу, все активы венесуэльских граждан, попавших в санкционный список, будут заморожены. Кроме того, всем этим людям будет запрещен въезд в Канаду, а также ведение дел в этой стране и с её гражданами.
Портал "Евразия" напоминает, что именно Венесуэла на сегодняшний день является государством с самыми большими подтверждёнными запасами нефти. На днях Николас Мадуро объявил о переходе на расчёты в юанях за нефть и различные товары. "Мы уже продаем нефть и всю нашу продукцию, используя валютную корзину, и уже оцениваем её в китайских юанях", - объявил он.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".