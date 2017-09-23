Макеева: В Екатеринбурге постмодерн укусил себя за хвост
Органы опеки изъяли детей из многодетной семьи в Екатеринбурге из-за того, что мать легла на операцию по ампутации груди седьмого размера, а также вела блог от имени трансгендера, который готовится к смене пола.
Как сообщает Пятый канал, Юлия Савиновских утверждает, что легла на операционный стол потому что слишком большая грудь мешала матери пятерых детей полноценно жить, а блог вела шутки ради. Впоследствии супруги обратились в суд, но в возврате родительских прав им было отказано. Двое приёмных детей по-прежнему остаются в реабилитационном центре, трое родных пока находятся с родителями.
«Ювенальная юстиция, конечно же, абсолютное зло, - заявила в интервью корреспонденту портала “Евразия” эксперт Изборского клуба, член Союза Писателей России Наталья Макеева. - То, что эта система ускоренными темпами внедряется в России – страшное, трагическое, абсурдное недоразумение. Но в данном случае, что называется – «оба хуже». Обе стороны – проявление масштабного эксперимента по расчеловечиванию – над самим явлением семьи и над человеком, у которого вообще-то от рождения есть пол. Постмодерн кусает себя за хвост. При этом кусает-то всего лишь потому, что сторона опеки – всё же русские люди, пусть и участвующие в этой вопиющей мерзости. Где-то в глубине подсознания они понимают, что дети даже видеть не должны “маму”, которая собирается превратиться то ли во второго папу, то ли вообще непонятно в кого».
Макеева также добавила, что «…есть одна не совсем форматная южнорусская поговорка про сложные отношения жабы с гадюкой. Так вот, в рассматриваемой истории один из фигурантов ещё и трансгендер, а второй – даже не змея, что было бы ещё не так ужасно, а щупальце неолиберальной матрицы».
В ближайшее время супруги намерены обжаловать решение суда и, если понадобится, обратятся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), уточняет Пятый канал.
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