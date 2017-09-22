Запретит полёта над окрестностями Харькова, Днепропетровска и Запорожья из соображений безопасности. Как сообщает интернет-газета "Взгляд", государственная авиационная служба Украины получила от Европейского агентства авиационной безопасности проект соответствующего бюллетеня. Подробности данного документа огласке пока не предаются.
Это известие вызвало панику у депутатов Харьковского горсовета, которые уже обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой не допустить закрытия небо над Харьковщиной.
"Украина ускоренными темпами превращается в никем не контролируемую территорию, кишащую оружием, и поэтому решение европейцев, как мне кажется, совершенно логично и обоснованно, - заявила в интервью корреспонденту портала "Евразия" заместитель директора Центра геополитических экспертиз, член Союза Писателей России Наталья Макеева. - Уже в 2014 году было очевидно, что никакой ЕС Киеву, что называется, не светит. Думаю, граждане Евросоюза с ужасом читают новости о зверствах укровояк на Донбассе и их "подвигах" по возвращении с фронта. На остатках Украины сейчас нет государственной монополии на насилие, нет по сути самого государства, кроме декларируемого, а правое поле как таковое отсутствует".
При этом, по мнению эксперта, на пока контролируемой Киевом территории "...имеется оружие - много оружия. В том числе - в руках сомнительных, непонятно кем контролируемых подразделений. В том числе - оружие очень серьёзное. Бандеровец, добравшийся до советских складов, до тех же печально известных БУКов - существо пострашнее обезьяны с гранатой. Так что не надо там летать, от греха подальше... "
"Взгляд" также напоминает, что ранее, в 2016 году, международная ассоциация воздушного транспорта IATA призвала выработать план открытия полетов над Крымом. Сейчас полуостров облетают все, кроме России, в связи со спорным, в точки зрения ряда крупных государств, международным статусом полуострова.
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