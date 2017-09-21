Деиндустриализация: Чонгарская вышка выбрала Россию
Так называемая «Чонгарская вышка», находящаяся в Херсонской области бывшей Украины, которая должна была, по мнению Киева, транслировать на Крым укропрограммы радио и телевидения, в данный момент транслирует на украинскую территорию российские медиа.
Как сообщает интернет-газета «Взгляд», об этом объявил руководитель администрации Генического района Херсонщины Александр Воробьев на заседании местного сельсовета, посвященном информационной безопасности.
В свою очередь, некто Борис Бабин, позиционирующий себя как «представитель президента Украины в Крыму» отметил, что вышкой «пользуются сегодня, к сожалению, оккупанты», которые, по его словам, «…блокируют и передают свою информацию на той же частоте, и все тут слышат во всем районе».
«Нелепость ситуации состоит ещё и в том, современные технологии и так позволяют всем желающим смотреть украинские каналы, - уверена заместитель директора Центра геополитических экспертиз, член Союза Писателей России Наталья Макеева. – Я в августе была в Крыму – там везде висят объявления, авторы которых предлагают подключение как российских, так и укроканалов. Уже не говоря о том, что просмотр трансляции возможен через интернет. Мало того, что затея Киева изначально была даже с точки зрения остатков украинской государственности совершенно бесполезной, так эти удивительные люди не смогли и с этим справиться».
Происходящее Макеева объясняет деиндустриализацией, в которую стремительно погружает подконтрольная Киеву территория. «Индустриальные реалии и этническое мышление, свойственное малороссам – несовместимы. Это совершенно не унижает сельскую культуру, она прекрасна и нуждается в заботе и сохранении. Но вышки, высокие технологии – это просто несколько про другое», - констатировала эксперт в разговоре с корреспондентом портала «Евразия».
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