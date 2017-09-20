В Москве 19 сентября в галерее RuArts открылась выставка «Порядок», на которой представлены работы художников Михаила Розанова и Алексея Беляева-Гинтовта, сообщает корреспондент портала «Евразия».
Согласно анонсу, оба автора «…из множества возможных подходов к понятию “порядок” предпочитают самый фундаментальный: идеологию своей выставки, смысл своего творчества и, очевидно, ситуацию в современном искусстве и обществе художники интерпретируют в духе античной философии платонизма - как противостояние Космоса и Хаоса».
«В этой дуальной модели два соратника видят себя стражами красоты и логически построенного умопостигаемого пространства, олицетворяемых Космосом», - отмечаются аннотации.
Открытие, отмечает собкор «Евразии», имело заметный успех. Его посетили многие известные личности политико-культурных кругов, а также представители СМИ.
На снимке: Лидер группы "Ва-Банкъ" Александр Ф. Скляр и директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин
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