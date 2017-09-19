Автор памятника Калашникову поставил Макаревича на место (ФОТО)
Автор памятника знаменитому конструктору Михаилу Калашникову, скульптор Салават Щербаков, отреагировал на выпад лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича.
Напомним, что ранее певец в одном из своих аккаунтов в социальных сетях написал буквально следующее: «Ну хорошо. Памятник Калашникову. Пусть нам будет чем гордиться. Если подсчитать, сколько людей на планете убиты из его оружия, получатся миллионы. (Хотя вот что интересно - войну с фашистами АКМ не застал, появился после. Так где он защищал рубежи нашей Родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке?) Ладно. Пусть Калашникову. НО ПОЧЕМУ ТАКАЯ БЕЗДАРНАЯ, УРОДЛИВАЯ СКУЛЬПТУРА? Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет. Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?»
Редакция портала «Евразия» исправила опечатку, но сочла нужным оставить крупный текст в его сообщении. Салават Щербаков, комментируя в интервью телеканалу «Russia Today» искусствоведческий выпад Макаревича, отметил, что исполнитель не компетентен в данном вопросе.
«Никакой танцор или певец не будет слушать мнение скульптора, как он станцевал или спел. Это профессия, и не надо в неё лезть. Даже мы, профессионалы, себя скромно ведём и не абсолютизируем всё как истину в последней инстанции. Может, у него другие вкусы. Многим памятник нравится», - заявил Щербаков.
По мнению скульптора, «…если бы не было Курчатова [советский физик, “отец” советской атомной бомбы, - ред.], если бы не было Кошкина, который сделал танк Т-34, или если бы не было Калашникова, что бы было с нашей страной, сколько бы людей погибло?»
Издание также напоминает, что 9 сентября в Москве был торжественно открыт памятник советскому конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, установленный на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Калашников ушёл из жизни в 2013 году. Он прожил 94 года.
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