Белгород: Появилась информация об обнаружении взрывчатки в центре города
Взрывчатка была, по неподтверждённым данным, обнаружена вечером 19 сентября 2017 года в центре Белгорода.
"В Белгороде сообщения о минирование, полгорода оцеплено. В одном месте вроде подтвердили 300 гр в эквиваленте" - сообщил собеседник портала "Евразия". Подробностей пока нет.
При этом, как сообщает "Интерфакс", ранее поступил ряд ложных звонков о минировании.
По всей России таких "минирований", согласно сообщениям региональных и федеральных СМИ, происходит ежедневно десятки. Правоохранительные органы выяснили, что звонки идут из-за рубежа.
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