Дипломаты США серьёзно пострадали на Кубе из-за непонятного воздействия (ФОТО)
Неустановленное воздействие стало причиной проблем со слухом и психикой у сотрудников посольства США в столице Кубы Гаване. Как сообщает портал «Колокол России», в американских СМИ в качестве источника проблем со здоровьем у дипломатов обозначена «акустическая атака», которую вызвала работа неких приборов, распространяющих «акустические волны».
«Похоже, в США наступают 90-е. Наши, ядрёные! Хорошо помню, как по Москве ходили люди, пострадавшие от психотронного воздействия КГБ. По крайней мере, так было написано на их плакатах. Думаю, у несчастных дипломатов примерно тот же недуг», - напоминает заместитель главного редактора портала «Евразия»Наталья Макеева. Она также отметила, что некоторые современные источники рекомендуют использовать против вредоносных волн «шапочки из фольги».
По информации издания, 21 дипломат чувствует недомогание – они забывают отдельные слова, а также испытывают серьезные проблемы с концентрацией внимания.
«Флаг США и шапочка из фольги – это стильно!» - полагает эксперт.
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