«Геополитика и предчувствие войны»: на ММКЯ представлена новая книга Коровина (ФОТО)
Свою новую книгу, вышедшую в издательстве «Питер» - «Геополитика и предчувствие войны. Удар по России», представил в рамках Тридцатой Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКЯ) директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин.
Как сообщает корреспондент портала «Евразия», автор обстоятельно рассказал собравшимся об истории появления новинки, а также рассказал о своём виденье актуальных мировоззренческих тем и событий, сделав акцент на изменении внешнеполитического курса России. По мнению директора ЦГЭ, если бы Россия сдала Сирию, то «перестала бы существовать для мировых игроков как сила, с которой вообще следует считаться, на которую в принципе следует обращать внимание».
«По сути, мы сегодня стоим на пороге создания новой модели глобальной безопасности, - уверен Коровин. – Мы переходим от однополярного мира к первым контурам, первым наброскам новой многополярной конструкции глобальной безопасности, более справедливой, более устойчивой, в которой не один цивилизационный полюс и не одно государство решает судьбу человечества, а несколько цивилизационных полюсов на основе консенсуса и сбалансирования своих интересов определяя судьбу, развитие всего человечества на более безопасной, справедливой основе».
Автор новинки порекомендовал книгу «Геополитика и предчувствие войны. Удар по России» в качестве «…доступного, написанного в публицистической форме, пособия по геополитике в её прикладном аспекте, применительно к тем событиям, которые разворачивались на наших глазах ещё недавно и разворачиваются сегодня, меняя глобальную геополитическую картину мира и, самое главное, меняя позицию и влияние России в этом новом головокружительном, необычном, по сравнению с прежним, мире, основанном на грядущей многополярной модели».
По завершении основной части презентации Коровин пообщался с гостями мероприятия, ответив на многочисленные вопрос, а также подписал книги всем желающим. Завершилась встреча фотосессией с читателями, уточнил собкор «Евразии».
Книга «Геополитика и предчувствие войны. Удар по России» на сайте издательства «Питер»Официальный сайт Валерия КоровинаФОТОРЕПОРТАЖ собкора портала «Евразия»
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