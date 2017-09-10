Главная опасность для самого существования рода человеческого исходить не от возможного развязывания Третьей мировой войны и не от падения астероидов. Согласно сообщениям СМИ, NASA объявило о том, что супервулканы могут в любой момент уничтожить человечество. В качестве примера специалисты приводят вулкан Йеллоустон, извержение которого приведёт к выбросу пепла в объёме, способном заслонить Солнце и привести к многодесятилетней зиме и всепланетарному голоду, вызванному гибелью урожая.
По мнению NASA, извержения супервулканов, которых на нашей планете насчитывается несколько десятков, можно предотвратить. Для этого предлагается извлекать тепло из кальдеры, превращая геотермальную энергию в электричество. Вода будет прокачиваться через скважину в горячую горную породу, а затем возвращаться на поверхность при температуре более 600 градусов по Фаренгейту. «Главная цель состоит в том, чтобы постепенно сделать так, чтобы Йеллоустоун перестал быть угрозой для человечества», - уверен представитель NASA Брайан Уилкокс.
«Главная угроза для человечества – сами США, вернее – внешняя политика, проводимая элитами данного государства, - уверена заместитель директора Центра геополитических экспертиз, член Союза Писателей РФ Наталья Макеева. – Все многочисленные “страшилки”, которые во множестве придумывают американцы – способ отвлечь внимание мирового сообщества от своих действий. Я напомню, что США – единственная страна, применившая ядерное оружие. США ввергает в хаос целые регионы. А ещё именно эта страна больше всего загрязняет окружающую среду. Это – факты. А то, о чём столь пафосно объявили фокусники из NASA, какие-то воссозданные катастрофы давностью 17 и 650 тысяч лет – плоды их больной фантазии и отношение к ним, как и к любым другим подобным теориям – вопрос веры».
Что же касается уничтожения человечества, то, по мнению эксперта, оно «…само семимильными шагами вприпрыжку несётся навстречу своему концу и как раз США – в авангарде всего того, за что всё живое на Земле может в итоге поплатиться».
«США стоит задуматься, куда они ведут мир. А миру – стоит ли идти за США, за тем самым место, которое настолько разложено, что, по мнению некоторых представителей русскоязычной блогосферы, его следует “залить напалмом и заасфальтировать”. Легализация извращений, расчеловечивание – какой смысл оставлять этот рассадник заразы? Вулкан это хорошо понимает, он только ждёт сигнала, во сне шепча “здесь ничего не исправить – Господь, жги!”», - заявила замдиректора ЦГЭ в интервью корреспонденту портала «Евразия».
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