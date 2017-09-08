Реальная Украина не имеет никакого отношения к тому образу, который сложился у европейцев, которые пытаются воспроизвести на территории, пока подконтрольной Киеву, западную модель. Как сообщает портал «Колокол России», об этом на своей странице во «ВКонтакте» пишет директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин.
По мнению эксперта, «реальное положение дел в этом несостоявшемся государстве диссонирует с их образом, разнится, и, на самом деле, ему не соответствует». Директор ЦГЭ отмечает, что Европа «гонит от себя плохие мысли» о коррупции, беззаконии, расправах, убийствах и попрании всех основ государственности на Украине, продолжая представлять себе некую несуществующую страну.
«Ведь именно ее они только и хотят видеть в рамках единой Европы. Но именно такую, несуществующую "Украину". А ту, которая существует – не хотят», – отметил он, добавив, что все доводы, которые Европа не принимает, они отгоняют словами о «кремлевской пропаганде на прекрасный, идеальный образ ожидаемой нами Украины, которой нет».
Редакция портала «Евразия» обращает внимание читателей на то, что в 9 сентября 2017 года, в субботу Валерий Коровин, являющийся также главным редактором нашего издания, представит в рамках 30-й Московской международной книжной выставки-ярмарки свою новую книгу «Геополитика и предчувствие войны. Удар по России». Мероприятие пройдёт на ВДНХ, в павильоне №75, стенд №С5-D6 - издательство «Питер» и начнёт в 19.00.
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