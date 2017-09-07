Додон лишит военных званий за участие в учениях на Украине
Молдавские военнослужащие, которые вопреки запрету президента Игоря Додона примут участие в учениях на Украине, будут лишены званий. Как сообщает портал «Русская линия», об этом заявил пресс-секретарь молдавского лидера Иван Чебан.
«Президент впервые отдал приказ провести в воинских частях проверки с тем, чтобы проверить наличие или отсутствие военнослужащих, и в соответствии с законом принять последующие решения, включая лишение воинских званий», - уточнил он, напомнив, что постановление правительства об участии молдавских военных в учениях на Украине было приостановлено указом президента сразу после публикации, но министерство обороны сообщило, что 57 военнослужащих отправились на учения.
«Игорь Додон проводит по-настоящему суверенную политику, отказавшись от заигрывания с Западом, находясь при этом в оппозиции правительству, - заявила в интервью корреспонденту портала “Евразия” заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. - Молдавский лидер вызывает у меня искреннее восхищение! Он пытается осуществить революцию сверху – единственно возможную революцию в интереса народа, а не в интересах внешних выгодополучателей. Надеюсь, у него всё получится и порочная система, доставшаяся Додону от предыдущего президента Молдавии, будет сломана!»
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