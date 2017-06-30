Дугин: “Сербы на Косовом поле знали, что Сербия - вечная страна” (ФОТО&ВИДЕО)
“Сербы на Косовом поле знали одну истину, что Сербия - вечная страна”, - заявил лидер Международного “Евразийского движения” Александр Дугин, выступая на пресс-конференции, которая прошла 28 июня 2017 года в столице Сербии Белграде на сербский православный праздник Видовдан. Также в мероприятии приняли участие главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика" Леонид Савин и художник, стилист Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Алексей Беляев-Гинтовт.
Как сообщает корреспондент портала “Евразия”, в ходе пресс-конференции было объявлено об открытии местного отделения Международного “Евразийского движения” При тесном сотрудничестве с факультетом Международной политики и безопасности Университета Никола Теслы, сербские студенты получат возможность изучать Четвертую политическую теорию. Отделение в Белграде будет охватывать не только географические границы Республики Сербии, но и другие балканские страны.
"Люди, которые гибли за Сербию на Косовом поле, знали одну истину - что сербы вечны, - отметил Дугин, поздравляя собравшихся с Видовданом. - Что Сербия - это страна вечная. И она обязательно будет великой свободной и независимой".
"Если человек отдает самое дорогое, что он имеет, то, за что он это отдает, должно быть ещё более дорогим", - продолжил профессор, рассказывая о событиях на Косовом поле, когда, напомним, в 1389 году сербская армия в историческом сражении противостояла туркам.
Пресс-конференция транслировалась в режиме реального времени на сайте информационного агентства "Новостной фронт", уточнил собкор "Евразии".
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