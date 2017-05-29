Героя Русской весны Мармазову задержали для выдачи Украине
Одна из активных участников Русской весны 2014 года в Донецке, бывший проректор Донецкого национального университета Татьяна Мармазова задержана в Туле. По словам её супруга, бывшего пресс-атташе «Шахтера», журналиста Руслана Мармазова, Татьяну собираются выдать украинской стороне. Руслан также задержан и может быть выдан Украине.
«В эту секунду творится жуткое беззаконие. Мою жену Таню в Туле тащат в суд и будут выдворять на Украину. На заклание СБУ. Прошу всех, кто нас знает, об участии. Храни вас Бог! Слава Донбассу!», - написал Мармазов в своём аккаунте в одной из социальных сетей.
Как сообщает корреспондент портала «Евразия», официальным предолгом для задержания стало нарушение миграционного законодательства РФ.
«Супруги Мармазовы – одни из тех, кто начинал Русскую весну. На Украине их ждёт как минимум арест. Просто в голове не укладывается, как такое вообще возможно! Остаётся надеяться, что происходящее – случайный “сбой” системы и Россия не допустит расправы над одними из своих самых верных сторонников!» - полагает эксперт Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.
Предлагаем вашему вниманию скриншот страницы из базы «Миротворец»:
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