Срочно: ВСУ применили фосфор в районе Ясиноватского блокпоста
Фосфорные боеприпасы предположительно применили формирование, подконтрольные Киеву в районе Ясиноваского блокпоста под Донецком. Об этом сообщил, ссылаясь на свой источник, находящийся в данный момент в столице Донецкой народной народной республики (ДНР) корреспондент портала "Евразия".
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