Корреспондент портала «Евразия» сообщает о резком усилении обстрелов бандформированиями, подконтрольными Киеву, столицы Донецкой народной республики (ДНР) города Донецка.
«Донецк: с 19-00 центр города слушает очень мощные бахи в направлении Аэропорт-Спартак-ЯБП, работает тяжелая артиллерия. В целом, такая ситуация складывается на протяжении уже трех дней, - рассказал собкор “Евразии”. - Новое серьезное обострение в районе Донецка пошло 16 мая, когда ВСУ открыли ураганный огонь по Спартаку и ЯБП [Ясиноватский блокпост, - ред.], используя артиллерию калибра 122 и 152-мм, минометы 82 и 120 мм, АГС, БМП, крупнокалиберные пулеметы и различное стрелковое вооружение».
По сообщениям очевидцев, местами также использовались РСЗО «Град», уточнил наш корреспондент.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".