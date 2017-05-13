Главы Луганской и Донецкой народных республик, а также заметные лидеры общественного мнения сделали заявления о готовности Новороссии войти в состав Российской Федерации. Как сообщает корреспондент портала "Евразия", тема дальнейшей судьбы ДНР и ЛНР обсуждалась и комментировалась на прошедшей неделе в связи Днем Республики, 11 мая 2017 года. В этот день исполнилось три года историческому Референдуму о независимости республик Донбасса, который прошёл 11 мая 2014 года.

"У ДНР одна цель — воссоединение с Родиной, которой является Россия". Именно это стало конечной целью созданного комитета "Россия — Донбасс", - уверен глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Об историческом и стратегическом единстве Новороссии и России говорит и основатель Движения "Донецкая республика", один из тех, кто проводил три года назад Референдум в Донецке, общественно-политический деятель Андрей Пургин. "Нет никакого "востока Украины", есть некое республиканское образование — с фактически одним и тем же, что и на юге России народом, - рассказал он. - Я думаю, что интегрироваться реально. Тем более, если "капнуть" историю в рамках еврорегиона. Экономисты очень неплохо рисовали интеграционно-экономические проекты, экономические обоснования объединения региона, приводили веские аргументы для того, чтобы сделать регион единым. Там очень много было удачных разработок относительно энергетики — в плане интеграционных объединений даже в рамках еврорегиона".

"Три года назад, 11 мая 2014 года, на референдум о самоопределении республики ЛНР пришло огромное количество жителей области. Тогда, не выходя за рамки своего конституционного права, они высказались за суверенитет Донбасса. Этот референдум стал первой ласточкой в противостоянии агрессивной украинизации, первым шагом к Русской весне, волеизъявлением о возвращении домой – в Россию". – Сказал глава ЛНР Игорь Плотницкий в поздравлении с Днём Республики.