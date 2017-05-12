Снег выпал в Москве и области в ночь с 11 на 12 мая 2017 года. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», температура на момент полуночи держится около нуля, снег продолжает идти.
«Валятся крупные хлопья, ощущение несколько новогоднее. Что-то быстро в этом году лето пролетело», - отмечает наш собкор.
Вместе с тем, согласно прогнозу, предоставленному сервисом «Яндекс.Погода», днём 12 мая воздух прогреется до 9 градусов тепла, при этом в ночь на 13 число ожидаются минусовые температуры.
«А вот не надо было переносить новогодние праздники на майские!» - шутят пользователи социальных сетей.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".