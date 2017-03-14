Макеева: Без возвращения в Конституцию РФ идеологии мы потеряем страну (ФОТО)
Без изменения пункта Конституции РФ о запрете на идеологию внесение в неё каких бы то ни было поправок практически бесполезно. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», об этом 14 марта 2017 года в ходе своего выступления на проходящей в Сочи двухдневной всероссийской научно-практической конференции «Духовно-нравственные основы идеологии российской государственной идеологии на современном этапе» глава информслужбы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), эксперт Изборского клуба Наталья Макеева.
«При этом, несмотря на запрет идеологии, по сути господствующей является либерализм, которому на данный момент не нужны носители, не нужно какое-то институциональное оформление. И именно эту задачу ставили американские советники “помогавшие” Ельцину в 90-х писать основной закон нашему страны. Последствия мы не преодолели до сих пор», - уверена она.
По мнению эксперта, без государственной идеологии «мы потеряем России, как потеряли СССР, где уже в 70-80-х даже элиты не понимали, что такое “коммунизм”, “социализм” и тд. У новой России идеи не было с самого начала, она возникла на отрицании СССР».
«Именно идеология является той сеткой, через которую пропускаются любые решения и явления. У нас в кризисе школа, ведь она всегда в любой стране выполняется государственный заказ. А наши педагоги не понимаю, какой гражданин должен выйти из школьных стен – космополит, который вскоре покинет Россию, а если и патриот, то какой – красный, белый, красно-белый… То же самое наблюдается во всех сферах жизни» - рассказала Макеева.
По мнению главы информслужбы ЕСМ, Россию от катастрофы может спасти только русское чудо, как это уже много раз случалось на протяжении истории.
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