Председатель Союза Писателей ДНР, проживающий в Донецке, Владислав Русанов, сообщил в своём аккаунте в социальной сети о том, что видел три красных ракеты со стороны Моспино. Это, по его словам, означает призыв о помощи.

«Три красных ракеты со стороны Моспино... Вообще-то это означает "Спешите на помощь!" Хотя, вполне возможно, просто пацаны развлекаются», - написал председатель СП ДНР вечером 16 февраля 2017 года около 19.30 по московскому времени.