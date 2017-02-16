Председатель Союза Писателей ДНР, проживающий в Донецке, Владислав Русанов, сообщил в своём аккаунте в социальной сети о том, что видел три красных ракеты со стороны Моспино. Это, по его словам, означает призыв о помощи.
«Три красных ракеты со стороны Моспино... Вообще-то это означает "Спешите на помощь!" Хотя, вполне возможно, просто пацаны развлекаются», - написал председатель СП ДНР вечером 16 февраля 2017 года около 19.30 по московскому времени.
При этом Русанов уточнил, что не вполне уверен в направлении, откуда были запущены ракеты. «Там же много зависит от направления взгляда. Может, и не Моспино... Может, Чулковка или площадь Будённого...», - отметил он.
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