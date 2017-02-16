Формирования, подконтрольные Киеву в течении суток обстреливали позиции НМ ДНР и жилые массивы в районах Ясиноватой, Спартака, бывшего Донецкого аэропорта и Киевского района сттолицы республики, города Донецка, из танков, а также используя артиллерию и минометы. «Предположительно, с целью срыва отвода вооружений, намеченного на 20 февраля текущего года, ВСУ активизировали обстрелы не только нашей территории, но и временно оккупированных территорий», - рассказали корреспонденту портала «Евразия» в пресс-службе Министерства обороны ДНР.

В частности, около 17.45 по московскому время [16 февраля 2017 года, - ред.] подразделения ВСУ, находящиеся вблизи населённого пункта Опытное и военной части Авдеевки был обстрелян жилой массив района «Химик» города Авдеевка с применением танков. При этом зафиксированы попадания в многоэтажные дома по улице Гагарина и 9-й квартал. В результате обстрела, от осколочного ранения скончался мужчина. Согласно сообщениям ряда СМИ, погибший закрыл собой детей.

«Данные о жертвах среди мирного населения уточняются» – заявили в оборонном ведомстве Донецкой народной республики.