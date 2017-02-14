В иркутском храме имени Михаила Архангела прошла панихида по легендарному командиру батальона «Сомали» Михаилу Толстых («Гиви»). Протоиерей Андрей Коробов перед службой напомнил прихожанам слова Спасителя из Евангелия: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя (Ин. 15:13)».

Как сообщает корреспондент портала «Евразия», в панихиде приняли участие бойцы иркутских добровольческих отрядов, воевавших на Донбассе, и множество неравнодушных иркутян.

«Мы, ополченцы, по всей России собирались и поминали убитых командиров. Я знаю, что в Хабаровске тоже выставляли портрет “Гиви”. Сейчас перебили всех самых знаковых командиров, — рассказывает командир отряда «Баргузин», председатель Иркутской общественной организации «Ветеранов боевых действий в Чечне и других локальных конфликтов» Игорь Зуев.

Одним из инициаторов панихиды в Иркутске выступила представитель Иркутского штаба помощи Новороссии Елена Краснова. «Смерть командиров ополчения всегда являются потрясением для нас, несмотря на то, что мы далеко. Для меня смерть Михаила стала последней каплей для того, чтобы я пошла встретить единомышленников, которые хотели бы собраться, помянуть ополченца и проявить единение в этот грустный день», - сказала она.

«По сути, сейчас уходят не просто люди, а символы “Русской весны”, уходят люди по-настоящему героические. Конечно, о многих не остается такой памяти, как о командирах бригад и батальонов, тем не менее, - они герои. В том, что мы за столько километров от Донбасса собираемся вместе, дает надежду на будущее», — сказал слово представитель иркутского отделения Евразийского союза молодежи Михаил Сеурко.

Также во время панихиды иркутяне молились за погибших на Донбассе земляков, тела которых Игорь Зуев и другие ополченцы привезли в Иркутск, уточнил собкор «Евразии».