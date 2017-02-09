Убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного по позывному «Гиви» является результатом задействования Киевом «израильского сценария», то есть последовательной ликвидации знаковых фигур. Об этом в интервью корреспонденту портала «Евразия» заявила эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева.
«Киев задействовал израильский сценарий, - уверена она. - Слишком много погибло знаковых фигур и отнюдь не в бою. Видимо, толковые советники и инструктора у украинских бандитов. Противника нельзя недооценивать, особенно когда за ним стоят экстерриториальные глобалистские элиты. Что, в прочем, не отменяет возможности предательства, сговора и тд».
Макеева также напомнила, что в убийстве начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко был обнаружен британский след.
Напомним, что Михаил Толстых был убит рано утром 8 февраля 2017 года в Макеевке. В окно его кабинета неизвестные злоумышленники выстрелили из реактивного огнемёта «Шмель». В связи с трагедией в Донецкой народной республике объявлен трёхдневный траур. Гиви будет похоронен в пятницу, 10 февраля.
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