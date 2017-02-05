Министерство обороны Донецкой народной республики обнародовало вечером 5 февраля 2017 года экстренное заявление заместителя начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуарда Басурина в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в Донецкой народной республике. Данный документ поступил в распоряжение редакции портала «Евразия».

«В 13.35 украинская сторона вновь грубо нарушила режим прекращения огня и совершила акт бесчеловечного преступления, открыв снайперский огонь по военнослужащим НМ ДНР, обеспечивающим безопасность ремонтных бригад, в ходе восстановления поврежденных от обстрелов ВСУ линий электропередач рядом с ДФС. В результате снайперского выстрела был убит один военнослужащий НМ ДНР», - рассказал он.

По словам Басурина, «…восстановительные работы в срочном порядке были прекращены, ремонтные бригады были эвакуированы. Данный факт раскрывает истинную сущность всей украинской власти, которая просто не способна выполнять свои обещания».

В настоящее время преступные силы Украины вновь применяют тяжелую артиллерию по жилому массиву Донецка. Выпустив с 16.10 более пятидесяти снарядов по городу из запрещенных Минском вооружений, не смотря на полное соблюдение режима прекращения огня со стороны ДНР. «Нет больше повода верить словам украинской власти, все звучащие слова из Киева – это обман и фальшь», - заявил Басурин.

По мнению замначальника управления НМ ДНР, «…после общения Порошенко с Трампом, Украине, вероятно, в ближайшее время, будет прекращена финансовая и военная поддержка для проведения “террористической операции” на земле Донбасса. В этой связи украинский президент пал в полную депрессию и готов совершить, от безысходности, самые необдуманные поступки – развязать полномасштабную и кровопролитную войну на востоке Европы в любом направлении».

«Всё это нужно, чтобы попытаться обвинить в своих преступлениях непризнанные Республики и Российскую Федерацию, для выманивания у Запада новых денежных средств на развитие собственного бизнеса, построенного на крови простого украинского народа», - констатировал Эдуард Басурин.

В своём заявлении он также констатировал тот факт, что «военно-политическое командование Украины отказалось выполнять решение Минска по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения, а наоборот занялось проведением наращивания группировки войск. Активизацию противника подтверждает и наша разведка. В частности, мы фиксируем концентрацию сил и средств противника на линии соприкосновения войск, для создания ударной группировки».

Также приводится ряд фактов, подтверждающих вышесказанное.

На территорию Авдеевского коксохимического завода прибыли из Краматорск два ракетных тактических комплекса «Точка-У», а в Новобахмутовке, на железнодорожной станции, выгрузились еще шесть «Точек-У», и отправка для выполнения поставленных Киевом задач.

В район расположения 72 омбр прибыли две роты националистов во главе с экс-командиром ДУК «Правый сектор» Дмитрием Ярошем.

В район Волновахи прибыли подразделения Национальной гвардии Украины. Под покровом ночи, оголяя Крымское направление, с попыткой соблюсти мероприятия маскировки, на усиление механизированных бригад ВСУ на Донецком и Мариупольском направлении идет переброска противотанкового артиллерийского дивизиона 57 омпбр.

Кроме того, установлен факт перемещения 92 омбр в полном составе из Харьковской области в зону проведения «террористической операции» Порошенко против мирного населения Донбасса.

Из населённого пункта Урзуф в Мариуполе прибыли три батальона из числа националистов «Азова».

Данные сведения позволяют сделать вывод о подготовке командованием ВСУ по приказу преступного военно-политического руководства Украины наступательных боевых действий по всей линии соприкосновения и проведения диверсий на объектах гражданской инфраструктуры, подражая фашистам в 1941 году. «Наши войска готовы дать противнику достойный отпор и повергнуть террористические войска Киева в бегство, как это и было раньше», - уверен Басурин.

В завершении своего заявления заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин обратился к украинским военнослужащим. «Возможно для вас, в ближайшее, время наступит час “икс”, и к этому моменту вы должны определиться: идете на верную гибель ради жажды наживы олигарха-алкоголика или присоединяетесь к освободительному движению от предателей Украины, продавших и заложивших за долги всю страну за два с половиной года своим партнерам по бизнесу?» - спрашивает он укровоенных.

«Именно сейчас, взяв оружие и выступив против своих командиров, которые вас заставляют идти на убой и убивать мирных жителей Донбасса, вы способны остановить кровопролитие между братскими народами, жителями некогда единой страны. Примите такое решение! И мы победим фашистов!» - уверен Басурин.