Храм святителя Амвросия Медиоланского нуждается в помощи (ВИДЕО)
Храм святителя Амвросия Медиоланского, расположенный в населённом пункте Амвросиевка Донецкой народной республики нуждается в помощи. Информация об этом поступила в редакцию портала «Евразия» из источника заслуживающего доверия – Министерства обороны ДНР.
Когда на Донбасс пришла война, Амвросиевский храм был с жителями города в самые тяжёлые моменты этого страшного времени. Служил бомбоубежищем, укрытием, пристанищем для нуждающихся. В храме организовывали питание для обездоленных. Сейчас, пока в храме идут восстановительные работы, во всём городе работает только маленькая домовая церковь, которая в меру возможностей продолжает помогать жителям Амвросиевки. Но сегодня, сам храм нуждается в посильной помощи, для завершения строительных работ.
Для тех, кому не безразлична судьба Амвросиевского храма, мы публикуем реквизиты:
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Настоятель храма протоиерей Подгорный Евгений Петрович
В конце 2016 года о храме святителя Амвросия Медиоланского выпустил сюжет телеканал «Царьград». Многие жители Амвросиевки уверены, что именно молитвы святого защитили её в 2014 году. «Время сейчас трудное, нуждаемся во всякой помощи, обращаемся ко всем, и Господь, конечно, помогает, это однозначно (и периодически посылает людей к нам на помощь). Но хотелось бы уже дать полноценную жизнь этому храму, чтобы в нем служить, славя Бога и святителя Амвросия Медиоланского...» - сказал в интервью корреспонденту «Царьграда» настоятель храма протоиерей Евгений Подгорный.
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