Басурин призвал мировое сообщество к введению санкций против Порошенко (ФОТО&ВИДЕО)
Ситуация на линии соприкосновения резко обострилась, заявил в ходе брифинга, посвящённого событиям с 28 января по 3 февраля 2017 года, заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, военно-политическое руководство бывшей Украины, пытаясь отвлечь свое население от внутренних экономических и политических проблем, спровоцировало обострение обстановки на линии соприкосновения войск в районе Авдеевки.
«Намерением властей Украины является желание доказать организованными провокациями несостоятельность Минска в решении противоречий на Донбассе и переориентироваться на новые форматы взаимодействия с привлечением выгодных себе политических игроков для оказания давления на своих оппонентов», - отметил Басурин.
Он также отметил, что «отсутствие каких-либо побед у нынешней никчемной украинской власти, заставляет ее всеми силами продемонстрировать хоть какие-то успехи “ползучего наступления”, ценой сотен погибших и раненных украинских военнослужащих. Однако, ввязавшись в бессмысленное противостояние, украинское командование ничего не смогло показать, кроме горя и слез украинских матерей. При этом из-за полного провала своих наступательных планов, командование “АТО”, от безысходности, приказало вести зверские и беспощадные обстрелы жилых районов населенных пунктов ДНР».
Предлагаем вашему вниманию сводки, озвученные в ходе брифинга. Материалы редакции портала «Евразия» любезно предоставила пресс-служба Министерства обороны Донецкой народной республики.
Всего за прошедшую неделю противник 14 556 раз обстрелял территорию ДНР. Огонь велся с применением РСЗО «Ураган» и «Град», артиллерии, танков и минометов – 8 103 раза. Со стороны карателей огневому воздействию было подвергнуто 33 населенных пункта Республики. Основные из них: Донецк, Макеевка, Зайцево, Железная Балка, Михайловка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Васильевка, Александровка, Сигнальное, Старомихайловка, Ленинское, Саханка, Коминтерново, Яковлевка, Доломитное, Крутая Балка, Веселое, Докучаевск, Безыменное, Широкая Балка, Михайловка, Веселое, Октябрь, Еленовка, Николаевка, Староласпа с позиций украинских преступников Шаптала, Мацейко, Николюка, Зенченко, Соколова и Делятицкого. Активно применялась артиллерия калибром 152-мм, 122-мм и реактивные системы залпового огня с позиций артбригад Панченко и Брусова.
Основными объектами для поражения выступали инфраструктура населенных пунктов, гражданские объекты, жилые дома и объекты жизнеобеспечения. Всего за неделю украинскими преступниками было разрушено и повреждено 188 домов и социальных объектов в н.п. Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Докучаевск, Горловка, Зайцево, Ленинское, Дзержинское, Коминтерново.
2 февраля противник подверг спланированному обстрелу г. Донецк из реактивных систем залпового огня «Ураган». Предположительно, цель удара ВСУ из РСЗО «Ураган» была – разрушить мост для нарушения сообщения между Донецком и Макеевкой.
Кроме того, неоднократному обстрелу карателей подвергались Донецкая и Верхнекальмиусская фильтровальные станции, в результате чего имелась опасность распространения гуманитарной и экологической катастрофы на крупные города Донбасса, в том числе и находящихся на подконтрольной ВСУ территории.
От массированного артиллерийского огня украинских нацистов по жилым районам населенных пунктов ДНР погибли 6 и получили ранения 34 мирных жителей.
«В связи с вышеназванными фактами военных преступлений киевской власти, мы призываем мировое сообщество остановить агрессию украинских террористов и решительно выступить единым политическим фронтом против тиранов Киева, - сказал Эдуард Басурин. - Народ Донбасса призывает западные страны, в ответ на безумие украинского президента ввести экономические санкции против военно-политического руководства Украины, наживающегося на войне. Только наказание олигарха Порошенко и его холуев-олигархов, должников запада, позволит достичь мира».
Докладчик уверен, что «…для введения санкций против президента-олигарха есть все основания!»
При активизации боевых действий, которые были инициированы исключительно подконтрольными Киеву боевиками «Правого сектора», противник начал проводить наступательные действия, втянув в это безумие военнослужащих ВСУ, что является несоблюдением Минских договоренностей.
«Только после этого наши подразделения были вынуждены открыть огонь, для предотвращения вклинения противника на нашу территорию», - констатировал заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР.
С 29 января противник предпринял 10 безуспешных атак наших позиций. Из них 2 в районе Коминтерново, остальные на Авдеевской промзоне.
В результате провала этих не продуманных атак, по подтвержденным данным из штаба «АТО», украинские подразделения понесли потери среди личного состава: более 230 убитыми и около 450 раненными. Также потеряли
7 артиллерийских орудия, 2 танка, 3 БМП, 5 автомобилей с боеприпасами. Эвакуация погибших и раненных военнослужащих украинской стороной до сих пор не организованна. Вывоз в военные медицинские учреждения осуществляется за счет волонтеров. Кроме того, от нехватки мест раненных направляют в городские больницы городов Авдеевка, Константиновка и Селидово. Выгнав при этом гражданских пациентов, находившихся на излечении, домой.
Потери ВС ДНР при этом составляют 18 погибших военнослужащих и 26 раненных. «Разница потерь противоборствующих сторон больше чем на порядок, сама за себя говорит о том, кто же на самом деле ведет наступление, а кто обороняется. И нет никакого сомнения, в том, что агрессором является украинская армия», - констатировал Басурин.
«Преступные киевские власти заставляют военнослужащих ВСУ идти на верную гибель для захвата бессмысленного клочка земли, чтобы потом растрезвонить на весь мир об успешности выбранной тактики «ползучего наступления». Втянутое в бессмысленную войну, командование ВСУ теперь не может признаться своему руководству в Киеве в том, что эта тактика захлебнулось в крови», - уверен он.
По мнению Басурина, «…для отвлечения наших сил и средств на южное направление, украинским командованием провело несколько попыток по выдвижению войск по захвату Коминтерново. Эти попытки также оказались провальными, в результате них каратели потеряли 1 БМП и более 25 убитыми, не считая десятков раненных».
В настоящее время отмечается создание ударной группировки противника в районе горячей точки под н.п. Авдеевка. Так, на усиление 72 омбр ВСУ за неделю были стянуты следующие резервы:
- батальонная тактическая группа 81 одшбр;
- батальонная тактическая группа 25 одшбр;
- до 900 карателей ДУК «Правый сектор», националистов батальонов «Азова» и «Днепр-1».
Общее количество сил и средств противника на данном участке составляет: до 30 орудий артиллерии, 25 РСЗО, 10 пехотных рот, до 15 танков, до 20 БМП и 16 минометов.
Кроме того, за прошедшую неделю наша разведка выявила новые объекты для уничтожения. В частности:
На Горловском направлении – двух батарей САУ 2С1 «Гвоздика», до танкового батальона, на Донецком направлении – двух дивизионов РСЗО "Град", батарея 120-мм минометов, взвод РСЗО «Ураган»; на Мариупольском направлении – батарея 122 мм САУ, батарея минометов калибром 82 мм и две танковые роты.
«Не смотря на все, мы готовы к любому варианту развития обстановки, - подытожил Басурин. - Нами получены планы украинского командования о подготовке крупномасштабного наступления под Донецком, созданной ударной группировкой ВСУ. В связи с чем, мы решительно заявляем, что в случае перехода противника в наступление, мы готовы организовать ещё один “котел” для украинской армии, теперь уже под Авдеевкой и не известно, кто из него выберется. При этом НМ ДНР сделают все, чтобы не только отразить наступление террористов, но и отбросить их на безопасное расстояние от наших городов».
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