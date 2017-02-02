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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Сегодня, 27 января 2017 года, в возрасте 62 лет ушел от нас великий мыслитель, русский философ, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер Владимир Игоревич Карпец. Выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Игоревича. Владимир Карпец: Защитник идеи Русской Монархии, Русского Царства, Третьего Рима
Умер Владимир Карпец"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
Дело была давно, в году эдак в 2007 заканчивая худграф, когда на фоне сытой страны среди творческих кругов с ума сходили по перфомансам, да гремела арт-группа «Война»: кошками кидалась, на маршах голосила. Начиналось-то все с самых лучших побуждений, с ра Успокойтесь, девочки — это только перфоманс
Это только перфоманс"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
Россия – это сложно!"
14 декабря 2016 года функционер так называемого «Совета муфтиев России», настоятель Соборной мечети Москвы Ильдар Аляутдинов сделал громкое заявление о якобы имеющем место угнетении мусульман Мьянмы. «Мы с ужасом наблюдаем массовое угнетение мусульман и т Казус Мьянмы
Казус Мьянмы"
В сети разгорелись не слабые споры по материалу военкора Дмитрия Стешина «Донбасс – муки за всех», на тему: почему Россия не смогла адекватно ответить Украине после очередного ее расстрела Донбасса. Руслан Ляпин Не надо себе врать
Украина - БУ. Или нет?"
Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
Холуй нацистов ухитрился стать героем Украины"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Держи подвалы и порох сухими"
Приход к власти в США Дональда Трампа поставил перед миром больше вопросов, чем дал ответов. До сих пор нет ясности в том, какие действия будет предпринимать американский лидер, какие его предвыборные обещания будут исполнены, а какие окажутся… предвыборн Тим Кёрби: Европа и гости
Европа и гости"
Беседовал Дмитрий Павленко Уходящая неделя ознаменовалась новой эскалацией противостояния в Донбассе. 29 января 2017 года вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва позиций армии ДНР в районе авдеевской промзоны, а потерпев неудачу, обрушили шкв Варяг: Карателей ждут новые "котлы"
Карателям - "котлы"!"
Предлагаем вашему вниманию интервью с бывшим сотрудником ЦРУ, специалистом по контртерроризму, исполнительным директором Совета Национальных Интересов Филипом Джиральди. Беседовала Натэлла Сперанская, перевод с английского Михаила Мошкина Джиральди: Евросоюз глубоко ущербен
Евросоюз обречён"

2 февраля 2017, 18:42
Басурин: ОБСЕ способствуют обострению ситуации (ВИДЕО&ФОТО)

Фото и видео, на которых рядом с танками ВСУ в жилом секторе, по улице Молодежная-20, наблюдатели миссии ОБСЕ мило беседуют с украинскими боевиками, распространили 1 февраля 2017 года жители Авдеевки, находящейся в оккупированной части ДНР.

«В то время, когда заместитель главы Миссии ОБСЕ в Украине Хуг пытается добиться прекращения огня сторон, его подчиненные на территории, подконтрольной ВСУ, покровительствуют нацистам, наносящим из Авдеевки артиллерийские и танковые удары по жилым домам городов Донецк, Макеевка и Ясиноватая», - отметил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, происходящее говорит о том, что «...отдельные представители ОБСЕ способствуют обострению ситуации, информируя карательные силы противника когда им наносить удары, чтобы поразить объекты жизнеобеспечения Донбасса, и когда обстреливать ремонтные бригады, которые пытаются устранить аварии по обеспечению крупных городов региона электро-, газо- и водоснабжением».

Отметим, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, в ход идет тяжелая артиллерия. ВСУ бьют из РЗСО «Град» по столице ДНР и его окрестностям.

«Дрожит весь город!», - заявила корреспонденту портала «Евразия» жительница Донецка.



9 февраля 2017, 02:42

Макеева: Киев задействовал израильский сценарий

Убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного по позывному «Гиви» является результатом задействования Киевом «израильского сценария», то есть последовательной ликвидации знаковых фигур.
9 февраля 2017, 01:16

В Москве обсудили возможность нового Нюрнбергского процесса

Международная научно-практическая конференция «Нюрнбергский процесс — исторические уроки и современные реалии» прошла 6-7 февраля 2017 года в международном независимом эколого-политологическом университете.
8 февраля 2017, 14:56

В ДНР убит командир батальона “Сомали” Михаил Толстых

В Донецкой Народной Республике в результате террористического акта погиб командир батальона “Сомали” Михаил Толстых, более известный под позывным “Гиви”. Преступление было совершено в 6 часов 12 минут утра 8 февраля 2017 года.
5 февраля 2017, 23:40

Басурин обратился к укровоенным, назвав Порошенко «недочеловеком» (ФОТО&ВИДЕО)

Министерство обороны Донецкой народной республики обнародовало вечером 5 февраля 2017 года экстренное заявление заместителя начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуарда Басурина в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в Донецкой народной республике.
5 февраля 2017, 09:12

Храм святителя Амвросия Медиоланского нуждается в помощи (ВИДЕО)

Храм святителя Амвросия Медиоланского, расположенный в населённом пункте Амвросиевка Донецкой народной республики нуждается в помощи. Информация об этом поступила в редакцию портала «Евразия» из источника заслуживающего доверия – Министерства обороны ДНР.
5 февраля 2017, 03:15

Украинские террористы обесточили Горловку (ФОТО)

Украинские оккупанты совершили подрыв линии электропередач в районе Светлодарска, что привело к временному обесточиванию Горловки, сообщили корреспонденту портала «Евразия» в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.
5 февраля 2017, 02:44
начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко

В Луганске погиб командующий Народной милицией ЛНР (ВИДЕО)

Утром 4 февраля 2017 года в квартале Мирный города Луганска произошёл взрыв, в результате которого погиб начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко. Взрывное устройство было заложено в автомобиль военачальника.
5 февраля 2017, 00:41

Басурин призвал мировое сообщество к введению санкций против Порошенко (ФОТО&ВИДЕО)

Ситуация на линии соприкосновения резко обострилась, заявил в ходе брифинга, посвящённого событиям с 28 января по 3 февраля 2017 года, заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.
4 февраля 2017, 00:17
Глава российских мусульман Талгат Таджуддин

Глава российских мусульман подписался под петицией против абортов

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин подписал петицию в поддержку общественной инициативы по выводу абортов из системы ОМС.
3 февраля 2017, 01:50

Сводки по обстрелам Донецка, 2 февраля 2017 года, ночь на 3 февраля (ВИДЕО&ФОТО)

Предлагаем вашему вниманию сводку по обстрелам со стороны киевских карателей на 2 февраля 2017 года и ночь с 2-3 на февраля. Информация любезно предоставлена порталу "Евразия" пресс-службой Министерства Обороны Донецкой народной республики.
2 февраля 2017, 18:40

МЧС ДНР ликвидирует последствия обстрелов в городах республики

МЧС Донецкой народной республики продолжают работать над восстановлением объектов инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой, разрушенных в результате обстрелов со стороны формирований, подконтрольных Киеву.
2 февраля 2017, 02:45

ВСУ при попустительстве ОБСЕ ведут огонь из жилых кварталов Авдеевки (ВИДЕО&ФОТО)

Репортеры ВВС опубликовали видеозапись из временно оккупированной боевиками киевской хунты Авдеевки, на которой видно, что они стянули танки в жилой сектор города.
2 февраля 2017, 01:05
заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

Басурин: Оккупантов ждет авдеевский котёл (ВИДЕО)

Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает быть очень сложной.
1 февраля 2017, 21:04

ДНР, сводки на 1 января 2017 года

Предлагаем вашему вниманию неполные сводки повреждений в Донецке и окрестностях в результате обстрелов со стороны формирований, подконтрольных Киеву. Информация от 1 января 2017 года. 🔴КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН - ул.
1 февраля 2017, 20:58

График подвоза воды в Червоногвардейском районе Макеевки на 1 февраля

В связи с нарушением водоснабжения Червоногвардейского района Макеевки, связанным с перебоями в работе Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции из-за обстрелов ВСУ, организован подвоз воды на территории района. Поселок Красный Партизан: - ул.
1 февраля 2017, 20:35

Скорая помощь попала под обстрел в Донецке, есть пострадавшие (ВИДЕО&ФОТО)

Автомобиль скорой помощи попал 1 января 2017 года под обстрел ВСУ в районе улицы Элеваторная Буденновского района Донецка. В результате инцидента осколочные ранения получили трое медиков.
1 февраля 2017, 20:27

МЧС ДНР: Сохраняйте спокойствие! Все службы ДНР работают в штатном режиме (ФОТО)

МЧС Донецкой народной республики выпустило 1 января 2017 года заявление в связи с усилением обстрелов со стороны подконтрольных Киеву формирований. Также приводится ряд фактов военных преступлений ВСУ.
1 февраля 2017, 17:26

Басурин: Киев усилил позиции ВСУ и поставил заградотряды (ВИДЕО)

Разведка Донецкой народной республики продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. Об этом 1 февраля 2017 года на брифинге в Донецке сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин.
1 февраля 2017, 14:31

В Макеевке упала хвостовая часть ракеты от ЗРК «БУК» (ФОТО)

Хвостовая часть ракеты от ЗРК «БУК» упала поздно вечером 31 января 2017 года. в Макеевке, на Гвардейке. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Донецкой народной республики (ДНР), выпущенной украинскими террористами с окраин Авдеевки.
1 февраля 2017, 14:28

Басурин: Укрокаратели могут применить по территории ДНР шесть ракет "Точка-У" (ВИДЕО)

Разведка ДНР выявила местонахождение двух ракетных тактических комплексов «Точка-У» ВСУ вблизи линии разграничения в районе оккупированного ВСУ Краматорска.
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