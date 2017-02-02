Басурин: ОБСЕ способствуют обострению ситуации (ВИДЕО&ФОТО)
Фото и видео, на которых рядом с танками ВСУ в жилом секторе, по улице Молодежная-20, наблюдатели миссии ОБСЕ мило беседуют с украинскими боевиками, распространили 1 февраля 2017 года жители Авдеевки, находящейся в оккупированной части ДНР.
«В то время, когда заместитель главы Миссии ОБСЕ в Украине Хуг пытается добиться прекращения огня сторон, его подчиненные на территории, подконтрольной ВСУ, покровительствуют нацистам, наносящим из Авдеевки артиллерийские и танковые удары по жилым домам городов Донецк, Макеевка и Ясиноватая», - отметил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, происходящее говорит о том, что «...отдельные представители ОБСЕ способствуют обострению ситуации, информируя карательные силы противника когда им наносить удары, чтобы поразить объекты жизнеобеспечения Донбасса, и когда обстреливать ремонтные бригады, которые пытаются устранить аварии по обеспечению крупных городов региона электро-, газо- и водоснабжением».
Отметим, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, в ход идет тяжелая артиллерия. ВСУ бьют из РЗСО «Град» по столице ДНР и его окрестностям.
«Дрожит весь город!», - заявила корреспонденту портала «Евразия» жительница Донецка.
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