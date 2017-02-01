Басурин: Киев усилил позиции ВСУ и поставил заградотряды (ВИДЕО)
Разведка Донецкой народной республики продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. Об этом 1 февраля 2017 года на брифинге в Донецке сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин.
«В районе Краматорска (48 км до линии соприкосновения) обнаружены два ракетных тактических комплекса «Точка-У», которым, по нашей информации, украинским командованием поставлена задача быть в готовности применить шесть ракет по территории Республики, - рассказал он. - Зафиксировано местонахождение четырех 122-мм САУ "Гвоздика" в селе Скучном (15 км до линии соприкосновения). Обнаружено до 250 человек польской ЧВК и до 80 человек личного состава ВСУ, два РСЗО "Град" в 17 км от линии соприкосновения в Галициновке. Шесть танков размещены в районе Константиновки. В Авдеевку (5 км до линии соприкосновения) прибыло до 40 единиц САУ. Бронетехника и остатки личного состава 72 бригады выдвигаются к линии соприкосновения войск. Также фиксируется сосредоточение резервов из состава 25 овдбр в районе Авдеевки. Отрядам националистов из ДУК "Правый сектор" отдана устная команда выступить в качестве заградительных отрядов за подразделениями ВСУ».
По словам полковника Басурина «...в районе Широкино подразделения одного из батальонов 36 обр МП приведены в повышенную степень боевой готовности».
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