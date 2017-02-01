В Макеевке упала хвостовая часть ракеты от ЗРК «БУК» (ФОТО)
Хвостовая часть ракеты от ЗРК «БУК» упала поздно вечером 31 января 2017 года. в Макеевке, на Гвардейке.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Донецкой народной республики (ДНР), выпущенной украинскими террористами с окраин Авдеевки. Часть от ракеты упала у двора частного дома, загорелась, к счастью никто не пострадал. Сотрудники МЧС, прибывшие на место по звонку от местных жителей, потушили хвостовую часть. Где разорвалась основная часть – пока не известно.
Позднее в СМИ появилась информация о том, что украинские военные сбили из БУКа беспилотный летательный аппарат ОБСЕ. "В 23:38 [31 января, - ред.] был зафиксирован пуск ракеты ЗРК "Бук" с позиций Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Залп был осуществлен, предположительно, по беспилотнику ОБСЕ, который как раз в тот момент фиксировал нарушения режима прекращения огня", - сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на информацию оперативного командования ДНР.
ДАН также уточняет, что фрагмент ЗРК «БУК» был обнаружен в районе макеевской городской больницы номер 5.
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