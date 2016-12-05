Александр Ходаковский обсудит с журналистами «Евразии» актуальные события в Донбассе (ВИДЕО)
Прямой диалог Москва – Донбасс, в котором примут участие лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский, эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодежи (ЕСМ), заместитель главного редактора портала «Евразия»Наталья Макеева и корреспондент портала «Евразия» Дмитрий Павленко, состоится 6 декабря 2016 года в формате скайп-конференции.
Как информирует «Бригада “Восток” – Патриотические силы Донбасса», темой беседы станут актуальные события, происходящие в настоящее время в Донецкой и Луганской народных республиках.
Начало мероприятия в 19-00. Прямая трансляция скайп-конференции будет доступна в режиме онлайн на платформе интернет-канала «Диалог».
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