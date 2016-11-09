В Госдуме РФ инициируют обсуждение судьбы ДНР и ЛНР (ФОТО)
Депутат Государственной думы Российской Федерации, известный писатель Сергей Шаргунов выступит за создание в Госдуме РФ межфракционной группы по защите Донбасса. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», об этом Шаргунов заявил 8 ноября 2016 года, выступая в столице ДНР – Донецке, на презентации своей новой книги «Катаев. Погоня за вечной весной». По мнению политика, это ускорит процесс признания Донецкой и Луганской Народных Республик.
«Вернувшись в Москву, я подниму в Госдуме вопрос о создании межфракционной группы, которая объединит всех депутатов в защиту Донбасса. Впоследствии пройдут большие встречи с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Это значит, что будут приняты серьезнейшие заявления. Собственно, должен запускаться процесс признания Республик. Только этой дорогой нужно идти», - уверен депутат Госдумы РФ.
Кроме того, Шаргунов пообещал приложить все усилия, дабы ускорить процесс получения жителями Республик российских паспортов. «Я считаю унизительным, что жители многострадального Донбасса при желании не могут получить паспорта. Надеюсь, это вопрос недолгого времени, потому что и в Приднестровье они есть. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы жители ДНР и ЛНР получили российские паспорта», - сказал он.
Напомним, что в лекционном зале Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской состоялась встреча с российским писателем, общественным и политическим деятелем, депутатом Госдумы РФ Сергеем Шаргуновым. В рамках встречи прошла презентация книги «Катаев. Погоня за вечной весной» – биографии советского прозаика, поэта, драматурга, Героя Социалистического труда – Валентина Петровича Катаева, уточнил собкор «Евразии».
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