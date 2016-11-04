Макеева: День народного единства стал главным светским праздником РФ (ФОТО&ВИДЕО)
Праздничные мероприятия в честь Дня народного единства прошли 4 ноября 2016 года в Москве. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», шествие прошло по центру российской столицы, по Тверской улице, к Манежной площади, где состоялся митинг-концерт. В акции, по оценкам полиции, несмотря на промозглую погоду, приняли участие около 80 тысяч человек.
По имеющейся информации, серьёзных инцидентов зафиксировано не было, несмотря на ходившие накануне слухи о возможных провокациях по ходе следования колонны.
«Сегодняшнее шествие показало, что День народного единства, хотя праздник это довольно новый, наравне с Днём Победы стал в России главным светским праздником, - заявила ответственный секретарь портала "Евразия"Наталья Макеева. - Сейчас, в ситуации внешних угроз, учитывая также напряжённую международную обстановку, важна консолидация общества и этот праздник как нельзя кстати напоминает о том, что мы – единая страна, с огромным опытом мирного, гармоничного сосуществования очень разных народов и этносов. Сейчас люди очень разобщены, атомизация – болезнь нашего времени».
Макеева также напомнила, что «...как не раз показывала история, в нужный момент мы объединяемся, консолидируемся – наше единство “зашито” в нашем архетипе, живёт в нас даже в те эпохи, когда, кажется, и два-то человека не способны найти общую точку соприкосновения. И поэтому в любых битвах Победа будет за нами, и мы непременно победим, потому что мы – победители!»
Организатором шествия выступила Общественная Палата Российской Федерации, уточнил собкор.
Фоторепортаж корреспондента портала «Евразия»
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