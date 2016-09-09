"К сожалению, последнюю четверть века мы погрузились в растворение собственной идентичности. Мы отказываемся от своей культурной матрицы в пользу западной культурной матрицы. Русская культура является особым явлением, определяющим русский дух. Если мы хотим выжить, мы должны преумножать свой собственный, русский, дух", - заявил на круглом столе, прошедшем 9 сентября 2016 года в доме культуры "Подмосковье" в Красногорске, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин.

Так же он отметил, что если мы хотим продолжать развивать Россию, нам необходимо опираться на патриотизм.

Как сообщает корреспондент портала "Евразия", в мероприятии, организованном Изборским клубом, приняли участие его активные представители.