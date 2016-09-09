В доме культуры города Красногорска 9 сентября 2016 года состоялся круглый стол на тему: "Патриотизм, духовность и культура - основа развития России"

"Россия никогда на колени не становилась, и ей не надо с них вставать", - заявил заместитель Полномочного представителя президента РФ в ЦФО Мурат Зязиков на круглом столе, на котором так же обсуждались вопросы образования, предпринимательства в России и деятельность Изборского клуба.

Как сообщает корреспондент портала "Евразия", в круглом столе также участвовали советник Президента РФ, Сергей Глазьев, член Изборского клуба и Общественной палаты РФ Валерий Коровин , экономист и академик РАН Павел Стариков, исполнительный секретарь Изборского клуба, публицист Виталий Аверьянов, член Изборского клуба Сергей Черняховский и эксперт Изборского клуба Наталья Макеева и другие эксперты.