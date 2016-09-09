Изборский клуб определит главные основы развития России
Изборский клуб проводит 9 сентября 2016 года круглый стол по теме «Патриотизм, духовность, культура – основы развития России», который состоится в городе Красногорске Московской области, сообщает корреспондент портала «Евразия».
В заседании примут участие ведущие эксперты, члены Изборского клуба: глава муниципального образования «Городское поселение Красногорск» Павел Стариков, экономист, академик РАН, советник Президента РФ по вопросам евразийской интеграции Сергей Глазьев, публицист, первый заместитель председателя Изборского клуба Олег Розанов, философ, общественный деятель, директор Института динамического консерватизма Виталий Аверьянов, политолог и публицист, вице-президент Ассоциации политических экспертов и консультантов, заместитель главного редактора газеты «Завтра» Александр Нагорный, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист России Юрий Богданов, директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ, главный редактор информационно-аналитического портала «Евразия»Валерий Коровин, политолог и философ, член Общественного Совета Министерства культуры РФ Сергей Черняховский, руководитель Орловского регионального отделения Изборского клуба Сергей Кочергин, руководитель Ярославского регионального отделения Изборского клуба Александр Гончаров, руководитель Брянского регионального отделения Изборского клуба Сергей Ушкалов.
Также среди приглашенных на круглый стол экспертов значатся: генерал-лейтенант, бывший президент Республики Ингушетия, а ныне - заместитель Полномочного представителя президента РФ в ЦФО Мурат Зязиков, президент фонда «Правовое государство», заслуженный юрист Евгений Тарло, помощник председателя партии «Справедливая Россия» Сергея МироноваМаксим Бородин, заместитель директора Центра геополитических экспертиз, эксперт Изборского клуба Наталья Макеева, культуролог, автор экспертного доклада для Изборского клуба Наталья Овчинникова, журналист Юрий Ковальчук, председатель Харьковской областной общественной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев.
Трансляцию заседания будет вести интернет-телеканал «День-ТВ».
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