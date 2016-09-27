27 сентября, вторник | evrazia.org |  Добавить в закладки |  Сделать стартовой
б.Украина | Интервью | Аналитика | Политика | Регионы | Тексты | Обзор СМИ | Геополитика | Кавказ | Сетевые войны
Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу Калиниченко: Мы осознали свою идентичность
ДНР: Осознать идентичность"
Карательная операция киевской хунты на Донбассе привела к тому, что значительная часть объектов инфраструктуры и жилых домов в регионе была частично или полностью разрушена. Без крова остались тысячи человек. В настоящее время, несмотря на продолжающиеся Восстановление под обстрелами
Восстановление под обстрелами"
Вот уже больше трёх лет Донбасс и, в частности, Донецкая народная республика, устойчиво ассоциируются с войной. Это и понятно – боевые действий продолжаются, интенсивность их, к сожалению, не спадает. К призрачной «линии соприкосновения» со стороны, подко Экономика и война
Экономика и война"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Следующим шагом будет мученичество, новые катакомбы, жертва жизнью во имя Христа, живого Бога, Бога, всегда - а не только в прошлом! - находящегося рядом с нами и в нас самих К новым катакомбам
Прорыв к Небесной Церкви возможен всегда"
Борьба подразумевает личную вовлеченность и готовность к самопожертвованию ради великой и подчас недостижимой цели «Дело прочно, когда под ним струится кровь»
Быть солдатом!"
Власть имеет право и на диктатуру как на техническое средство для решения определенных задач «Демократия» - понятие многоликое
Демократия?!"
Нынешнюю «мейнстримовскую» социологию, политологию, экономику можно назвать криптоматиками – то есть дисциплинами, которые скрывают реальность, а не анализируют ее Жизнь под сукном
На что никогда не выдадут гранты"
Каждый молодой человек должен сделать выбор - либо он безвольный объект истории, либо ее субъект, диктующий жизни свою волю Пора вернуть эту землю себе
Пора вернуть эту землю себе"
После публикации 27 июля 2016 года на портале Северо-Кавказского новостного агентства – СКФОNews статьи «Традиционный анклав – как реальная альтернатива ИГИЛ» (ИГИЛ, ДАИШ террористическая организация, деятельность которой на территории РФ запрещена), спор Интертрадиционал
Интертрадиционал"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Это, в сущности, был и есть флаг брокеров, маклеров, эксклюзивных дистрибьютеров, архитекторов саморазрушающихся финансовых пирамид и топ-менеджеров нефтегазовых монополий День торговли
Бело-сине-красный триколор по-прежнему символизирует торговлю"
Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
Холуй нацистов ухитрился стать героем Украины"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Держи подвалы и порох сухими"
В условиях продолжающихся на Донбассе военных действий, одним из первостепенных и жизненно важных для многих жителей региона является вопрос гуманитарной помощи, которая поставляется как из Российской Федерации, так и от некоторых международных и обществе Гумпомощь под контролем
Гумпомощь под контролем"
 АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
Наталья МакееваНаталья Макеева: Не в своей стихии
Американцы вознамерились взяться за Солнце – геополитические и метафизические аспекты казуса
Андрей ИрышковАндрей Ирышков: Снайпер и момент дзэн
Не всякий воин стремится в убийстве врага достигнуть момента наивысшего счастья и обрести себя
Валерий КоровинВалерий Коровин: Путин и «линия Примакова»
Ситуация вокруг Донбасса указывает, что сторонники геополитической субъектности России и жёсткого отстаивания своих стратегических интересов потерпели поражение от сторонников слабой, ситуативной политики государства-корпорации
Александр ДугинАлександр Дугин: Мечтать не вредно - утопии как двигатели человеческой истории
Человеку без утопии существовать невозможно - в конечном итоге на первый взгляд ненужная, далекая, недосягаемая утопия становится чем-то практически необходимым и совершенно неотъемлемым от нас
Сергей КривошеевСергей Кривошеев: Против глобализации - «Основы православной культуры» в школах как гарант сохранения суверенитета
Учиться защищать свою страну, свой народ, свою православную веру необходимо с раннего возраста - пришло время введения во всех школах России курса «Основ православной культуры»

 Жизнь под сукном
Нынешнюю «мейнстримовскую» социологию, политологию, экономику можно назвать криптоматиками – то есть дисциплинами, которые скрывают реальность, а не анализируют ее 23 сентября 2016, 09:00
Версия для печати
Добавить в закладки
Официальная гуманитарная наука на Западе находится в состоянии умышленной консервации с целью продления пребывания у власти политических и экономических элит

Сфера общественных наук, со времени распада советского общества пребывающая в состоянии весьма тяжёлом, в нашей стране по идее должна составлять базу всякого ответственного, серьёзного публичного дискурса. Социальная риторика, язык СМИ, система политических ориентаций, наконец, пресловутая национальная идея - всё это своим законным фундаментом в любом полноценном и претендующем на стабильность обществе имеет систему общественных наук.

Гранты выделяются на что угодно. Но на исследование мировой финэлиты ни один фонд - ни частный, ни государственный - за последние 50 лет не выделили никаких денег.

Марксистско-ленинская научная парадигма, чей крах был столь же стремительным, сколь полной была её монополия в советский период истории, будучи упразднённой, создала вакуум, который до сих пор не восполнен. Почувствовав, как почва уходит из-под ног, властные и образовательные элиты страны предприняли попытку наладить импорт эпистемологической модели, дополнив тем самым политико-экономический аспект десуверенизации России аспектом интеллектуальным.

Однако, как и в хозяйственно-экономической сфере прививка западной модели в сфере знания не оправдала ожиданий экспериментаторов. В итоге на сегодняшний день интеграция российской научно-образовательной системы в западную систему зависла в начальной фазе и колеблется там в нерешительности.

Понятное дело, что переходные и перманентные формы суть вещи различные по определению. Выдавать одно за другое, выдавать причудливые и противоречивые феномены переходного периода за норму в течение долгого времени если в принципе и возможно, то, по крайней мере, бесперспективно и в конечном итоге губительно - поскольку на несостоявшемся фундаменте никакие внятные и управляемые процессы протекать просто не могут.

Таким образом, перед нами открывается поле дискуссии. Ответов на вопрос, что делать с отечественной гуманитарной наукой, определённо существует больше, чем один. И, разумеется, наша дискуссия может состояться адекватным образом и по существу только в том случае, если мы сможем составить внятную оценку самой западной системы общественных наук, представленной в качестве образца, и, соответственно, перспективы нашей интеграции в эту систему.

Вот тут-то и начинается самое интересное. Ибо, как показывает трезвый и хотя бы минимальным образом вдумчивый анализ, Запад, столь привычно ассоциируемый нами с чем-то по преимуществу состоявшимся и состоятельным во всех важнейших сферах жизни, в сфере общественных наук даёт образец положения вполне болезненного, запущенного, неадекватного и, более того, злокозненного.

Специфику этого положения раскрывает и анализирует автор статьи «Зловещее интеллектуальное превосходство», опубликованной на портале «Геополитика постмодерна». Согласно идее автора, официальная гуманитарная наука на Западе находится в состоянии умышленной консервации уже с середины прошлого века. Делается это политическими и экономическими элитами с той целью, чтобы продлить собственное пребывание у власти и возможность распоряжаться ресурсами, скрывая от общества правду о нём самом.

«Нынешняя «мейнстримовская» социальная наука – это в значительной степени фантомная наука», - пишет автор. – «При этом у нее нет понятийного аппарата для описания современной реальности, нет социальной структуры для описания той власти, которая реально существует в мире. И в этом плане нынешнюю «мейнстримовскую» социологию, политологию, экономику можно назвать криптоматиками – то есть дисциплинами, которые скрывают реальность, а не анализируют ее. И это, безусловно, соответствует позиции тех групп, которые контролируют нематериальные факторы производства, то есть финансово-политической элите. Система фондов, которые выдают гранты на исследования, полностью поддерживает эту линию. Гранты выделяются на что угодно - на исследования гендерных отношений - пожалуйста, на исследования гомосексуалистов и лесбиянок - еще лучше. Но на исследование мировой финэлиты ни один фонд - ни частный, ни государственный - за последние 50 лет не выделили никаких денег».

Аналогичным образом действует негласное табу на исследования в области демографии, в частности, вопроса о гендорно-правовом и социально-релегиозном факторах демографического спада в развитых странах. Признание в том, что причиной сокращения численности белого населения являются социально-правовые установки, составляющие гордость и «символ веры» демократической Европы, напрашивается с очевидностью, но, по мнению политических и финансовых кураторов науки, это признание не должно прозвучать. Так действует цензура в этой области знания.

Самым же скандальным образом обстоят дела в экономической науке. Как показывает автор статьи, западная экономическая наука сегодня идеологизирована как никогда. Идеологизирована в пользу совершенно конкретных участников экономического процесса: «В период бешеного бума 90-х годов, которому, по большому счету, Запад обязан растаскиванием экономического наследия мировой социалистической системы, представители школы «либерал-монетаризма» заняли ключевые посты и в правительствах, и в основных международных экономических институтах (типа МВФ и Мирового банка), и в крупнейших частных корпорациях, особенно финансовых. Официальный язык этих организаций стал откровенно монетаристским, все остальные течения экономической науки были объявлены откровенно маргинальными. Такая скорость и успешность продвижения, в общем, достаточно неадекватного и, скорее, псевдонаучного течения связана, конечно, с деньгами».

Несмотря на разброд, царящий в российской науке сегодня, кадровый потенциал у неё всё ещё сохраняется, и заделы на развитие альтернативных навязанным с Запада эпистемологическим трендам тоже имеются.

Иными словами, группы финансовых магнатов, получавшие сверхприбыли благодаря эмиссии денежных знаков и до поры умело сглаживавшие последствия эмиссии при помощи биржевых макрокомбинаций, были вынуждены оправдывать своё поведение, и таким оправданием стала монетаристская теория. Надувая финансовые пузыри, биржевые воротилы обеспечивали себе поддержку не менее дутых экспертов-экономистов, осуществляя, таким образом, махинацию в квадрате. Закономерным итогом реализации этого сговора стал мировой экономический кризис.

«Сложившаяся в 80-90-е годы финансовая элита не могла не понимать, что она просто перераспределила в свою пользу доходы от эмиссии, что сверхдоходы этих лет она получала за счет большей части населения», - отмечает автор статьи. – «Отсюда и такое острое нежелание проводить исследования в этой области. Отказываться от невероятного счастья, колоссальных сверхдоходов, ужасно не хотелось, да это и трудно было сделать по политическим причинам: политическая элита США начала активно использовать монетаристскую фразеологию и свойственные этому течению причинно-следственные цепочки со времен Рейгана, а уж в эпоху Клинтона это стало обязательным ритуалом. Отказ от них неминуемо ставил перед обществом вопрос об ответственности, который очень хотелось бы перенести на как можно более дальний срок. В результат, начало кризиса все оттягивали и оттягивали, все более и более его углубляя».

Процесс зашел так далеко, а ложь путём многократного повторения так плотно въелась в сознание бизнес- и экспертных кругов всего мира, что даже сегодня в поисках выхода из уже случившегося кризиса участники рынка не отваживаются предлагать моделей, которые выходили бы за рамки монетаристского подхода к анализу ситуации. В итоге зло, с которым столкнулась мировая экономика, остаётся непобедимым в силу того, что его природа не может быть опознана.

И всё это Россия наследует западному миру ровно в той мере, в которой она доверяет предлагаемым им познавательным стратегиям в гуманитарных областях: «На сегодня мы фактически довольствуемся интеллектуально-теоретическими объедками с западного стола - убогими экономикой, социологией и политологией, которые, во-первых, отражают иную социальную реальность, а, во-вторых, реальность 25-30-летней давности. При этом у нас сформировался целый кластер концептуальных падальщиков-компрадоров, воспроизводящих в научной сфере то, что в сфере социально-экономической вытворяет криминально-компрадорская элита».

Очевидно, таким образом, что ориентация на Запад в сфере построения объяснительных моделей сегодня не просто противоречит национальной специфике российского общества, но в принципе означает следование по пути к гибели. Поэтому, коль скоро российская элита рассчитывает пережить экономический кризис и в целом преуспеть на ниве государственного строительства и социального развития, ей необходимо немедленно сойти с рельсов, по которым она движется вслед за Западом. Это первый и обязательный, единственно верный шаг, который, быть может, неверной рукой в состоянии шока от собственной небывалой решимости, должна совершить российская власть. А дальше уже начнётся тяжёлая и кропотливая, но зато реально конструктивная работа по действительному выходу из кризиса.

И пусть это звучит жутко, но таков в действительности реальный, а не воображаемый путь России к процветанию. Тем более что, несмотря на разброд, царящий в российской науке сегодня, кадровый потенциал у неё всё ещё сохраняется, и заделы на развитие альтернативных навязанным с Запада эпистемологическим трендам тоже имеются.

Так что сегодня, когда популисты по обе стороны Берлинской стены говорят о «перезагрузке», важно понять, что именно следует перезагрузить: не отношения с безнадёжными партнёрами, а своё собственное сознание, привыкшее делать то, что нас убивает.


Илья Дмитриев  
Комментарии:
Оставить комментарий (1)
Представьтесь

Ваш email (не для печати)

Введите число:
Что Вы хотели сказать? (Осталось символов: )
система комментирования CACKLE
27 сентября 2016, 00:25
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Великобритания грозит новыми санкциями России из-за авиаударов ВКС РФ по ДАИШ

Лондон рассмотрит вопрос введения новых санкций против России из-за помощи Москвы законному сирийскому правительству в борьбе с исламистами запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство» (ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусра».
26 сентября 2016, 21:57
вице-премьер Крыма Руслан Бальбек

Хунта объявила в розыск депутатов Госдумы из Крыма и Севастополя

Генеральная прокуратура киевской хунты возбудила уголовные дела по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) в отношении депутатов Государственной Думы РФ VII созыва, избранных 18 сентября 2016 года по общепартийным спискам и одномандатным округам в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.
26 сентября 2016, 21:43
Президент Франции Франсуа Олланд

Толерантности Олланда наступил конец: лагерь беженцев в Кале сровняют с землей

Президент Франции Франсуа Олланд наконец-то внял мольбам жителей портового города Кале на севере страны и заявил о предстоящем закрытии действующего там крупнейшего лагеря беженцев.
26 сентября 2016, 21:30
заместитель комитета ВРУ по вопросам евроинтеграции Андрей Артеменко

Прозрение? Соратник Ляшко разочаровался в ЕС и призвал к диалогу с Россией

Депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Олега Ляшко, заместитель комитета по вопросам евроинтеграции Андрей Артеменко призвал киевскую хунту переориентироваться с Европы и США на Россию и страны СНГ.
26 сентября 2016, 21:16
Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская

Из прокурора в законодатели: Поклонская переезжает из Крыма в Москву

Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская, ставшая одним из символов Русской Весны, 26 сентября 2016 года написала заявление об увольнении с должности в связи с избранием депутатом Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия».
26 сентября 2016, 15:58
лидер Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), член Исполнительного комитета Мирового антиимпериалистического союза молодежи Андрей Коваленко

Коваленко: «Мировой жандарм» должен платить и каяться

Американский однополярный мир умирает в предсмертных конвульсиях, но мировая элита не ослабляет хватку, в результате чего продолжает литься кровь в Донбассе, Сирии, Палестине, Йемене, считает лидер Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), член Исполнительного комитета Мирового антиимпериалистического союза молодежи Андрей Коваленко.
26 сентября 2016, 15:17
Виталий "Коммунист" Киселев

Генпрокуратура ЛНР: Киселёв-«Коммунист» жив (ВИДЕО)

Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики официально опровергла информацию о насильственной смерти задержанного по делу о попытке государственного переворота в ЛНР заместителя министра обороны Республики Виталия «Коммуниста» Киселёва.
26 сентября 2016, 14:28
боевик нацистского батальона МВД «Торнадо» Александр Пугачёв

Убивший полицейских в Днепропетровске боевик «Торнадо» жёг людей в ДНР (ВИДЕО)

Арестованный по обвинению в убийстве двоих сотрудников нацполиции в Днепропетровске (переименован киевской хунтой в Днепр – прим.ред.
26 сентября 2016, 01:55
Виталий "Коммунист" Киселев

В ЛНР погиб еще один участник «переворота» против Плотницкого

В луганской тюрьме погиб еще один участник так называемого переворота против верхушки ЛНР, о предотвращении которого стало известно 21 сентября 2016 года.
25 сентября 2016, 19:23
вице-премьер правительства Республики Крым Михаил Шеремет

В правительстве Крыма рассказали о «достижениях» организаторов блокады полуострова

Организованная боевиками крымскотатарского меджлиса и украинских карательных батальонов экономическая и продовольственная блокада Крыма позволила экономике полуострова в сжатые сроки переориентироваться на материковую часть России, а также интенсифицировать развитие сельского хозяйства, заявил вице-премьер правительства Республики Крым Михаил Шеремет.
25 сентября 2016, 18:50
Лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе

Одна из наиболее влиятельных политических сил Австрии признала Крым частью России

Лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе обвинил западные страны в двойных стандартах в отношении к России и статусу Крыма.
25 сентября 2016, 18:32
эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева

Макеева: Государство и общество должны реагировать на «культурную» русофобию

Враги России насаждают свою идеологию, прикрываясь культурой. Так, в Москве открываются сразу две выставки, организованные пятой колонной.
25 сентября 2016, 09:45
директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин

Коровин: США дестабилизируют Урал ради контроля над всей Евразией (ВИДЕО)

США стремятся дестабилизировать обстановку на Урале, чтобы расчленить Россию и завладеть данным стратегическим узлом, богатым природными ресурсами, считает директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин.
25 сентября 2016, 09:08
журналист, военный корреспондент армии ДНР Геннадий Дубовой

Дубовой: Россия вынуждена будет реанимировать проект Новороссия

Критика Минских соглашений не имеет смысла, так как они в любом случае закончатся пшиком, считает журналист, военный корреспондент армии ДНР Геннадий Дубовой.
24 сентября 2016, 19:03
Бывший премьер-министр Луганской Народной Республики Геннадий Цыпкалов

В луганской тюрьме покончил с собой экс-премьер ЛНР

Бывший премьер-министр Луганской Народной Республики Геннадий Цыпкалов, арестованный накануне по обвинению в попытке государственного переворота, покончил с собой.
24 сентября 2016, 18:41
предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий

Митрополит Корнилий: В России происходит духовное импортозамещение

В обществе, являющемся носителем ценностей, которые дает нам Господь, не место толерантности и содомитам, считает предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий.
24 сентября 2016, 13:04

Отголоски румынского землетрясения дошли до России

На востоке Румынии в ночь с 23 на 24 сентября 2016 года произошло землетрясение мощностью 5,6 баллов. Подземные толчки ощущались в соседних Молдавии, Приднестровской Молдавской Республике, Украине.
24 сентября 2016, 03:25

Землетрясение в Киеве: "Было страшно"

О подземных толчках, ощущавшихся в ночь с 23 на 24 сентября 2016 года в столице бывшей Украины Киеве сообщают пользователи соцсетей.
23 сентября 2016, 02:58
Мэр Москвы Сергей Собянин

Крупный пожар в Москве унес жизни восьмерых спасателей

При тушении пожара на складе пластиковых изделий по улице Амурская на востоке Москвы погибли восемь спасателей, передает Lenta.ru. Пожар возник 22 сентября 2016 года в районе 17 часов 30 минут. Площадь возгорания быстро достигла 4000 квадратных метров.
23 сентября 2016, 02:07
Дальний Восток, заселение, территория опережающего развития, Асламбек Паскачев, дальневосточный гектар

В России начнется реализация программы по заселению Дальнего Востока

В России начнется реализация программы по заселению малонаселенных районов Сибири и Дальнего Востока. Переселенцами станут от 500 тысяч до 1 миллиона жителей Центрального федерального округа, Юга и Северного Кавказа.
Сетевые войны     Все проекты     Редакция
Александр

Александр

Валерий

Валерий

Валерий

Александр

Валерий Коровин. Конец проекта "Украина"

Александр Дугин. Украина. Моя война

Валерий Коровин третья мировая сетевая война

информационное агентство Новороссия

МИА Новороссия


Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org"
Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".
  


Rambler's Top100