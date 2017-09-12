Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости республик Абхазия и Южная Осетия

26 августа 2008 года Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости республик Абхазия и Южная Осетия. О том, что это значит для России, и как надо понимать исторический поступок российского главы, в те дни прокомментировал Лидер Международного Евразийского Движения, философ Александр Дугин:

«Россия показала, что будет защищать своих граждан независимо от того, находятся они на территории РФ или за ее пределами».

Произошло фундаментальное историческое событие, которое стало логическим следствием другого исторического события, свершившегося 8 августа после того, как Россия ответила на вызов грузинской военщины, и сама бросила вызов блоку НАТО. Россия спасла от геноцида осетин и абхазов.

Теперь эта военная победа завершилась политическим признанием Абхазии и Южной Осетии в качестве суверенных государств. Это означает, что Россия перешла волшебно-магическую черту границ Российской Федерации к защите своих интересов. Это первый признак возрождения настоящей Русской Империи и создания мощного континентального образования. Это начало возврата России на историческую арену.

США настаивали на том, что только они имеют право определять, кто хороший, а кто плохой, кто может быть целостным, а кого можно расчленять. Россия показала, что это не так, что надо считаться с мощными региональными державами. И в первую очередь с теми, у кого есть ядерное оружие.

Американцы получили мощную затрещину – удар кулаком в глаз. Сейчас они попытаются дать ответный симметричный удар. Но к прямому столкновению с российскими войсками они никогда не перейдут, как и российские войска никогда не станут нападать на американский военный контингент первыми, потому что это будет означать развязывание ядерной войны. Следовательно, американцы постараются все сделать чужими руками. Либо с помощью грузин, которых они будут перевооружать и снова бросать на русских, либо с помощью украинцев. Либо нападут на Иран.

Мы показали, что в мире больше нет одного хозяина, который вправе распоряжаться судьбами народов только по собственному произволу. Теперь в мире существует несколько центров принятия решений. Нравится или нет это Америке и тем, кто на ее стороне - отныне будет так. Россия военным, экономическим и дипломатическим образом будет доказывать свое право на соучастие в мировых проблемах. По крайне мере у себя под боком, у себя дома будет наводить порядок, считаясь с нормами морали, нравственности и национальными интересами.

Крайне важным является и то, что Россия показала, что будет защищать своих граждан независимо от того, находятся они на территории РФ или за ее пределами. Это означает, что отныне ко всем людям, которые ориентированы на Россию, которые поддерживают российский курс на всем постсоветском пространстве, у политических лидеров должно измениться отношение.

Я думаю, что украинцам, исходя из этой ситуации, надо немедленно потребовать отставки Виктора Ющенко [тогдашнего президента Украины, - ред.] и перевыборов. Этот человек поддержкой стороны, которая проиграла России военную и дипломатическую войну, поставил на кон существование единой и неделимой Украины. Никакое НАТО Ющенко не спасет, и поэтому ему осталось жить считанные политические часы.

Все встало на свои места, и дальше Россия не сможет свернуть с этого пути. Я думаю, что к весне Дмитрий Анатольевич поседеет. То решение, которое он принял, было колоссальным и можно только радоваться, что у нас такой лидер, и одновременно пожалеть его нервы, по которым будут проходить токи возможности третьей мировой войны. Ему надо будет отбиваться от ядерного шантажа, играть, блефовать и быть реальным.

Мы вступили в реальность – виртуальность кончилась, кончились ля-ля, кончилась эпоха «пятой колонны». Россия встала с колен. Это, конечно, еще не значит, что мы сможем удержаться, но мы порвали смирительную рубашку фиктивных границ Российской федерации и возвращаемся из того состояния, куда нас загнали Горбачев и Ельцин. Теперь дрожать и трепетать будут не те умывающиеся кровавыми слезами русские патриоты, которые смотрели на протяжении десятилетий, как нашу страну загоняют в болото, на то, как над ней цинично издевается «пятая колонна» либералов-западников и американских шпионов, а малый народ, торжествовавший победу ранее.

«При всей сегодняшней эйфории надо учитывать, что события развиваются слишком быстро. Мы посмотрели первые 3 серии при раннем Путине, потом был перерыв, а сейчас нам показывают уже 30-ю серию».

Я думаю, что последствия происходящего неминуемо скажутся на всем устройстве российской политической жизни, на том, что будет возможно, а что нет, и кто будет править основным политическим дискурсом, а кто будет стоять в стороне, либо действовать по схеме «Чемодан-Вокзал-НАТО». Все, чего так страшно боялись и во что никак не хотели верить российские либералы, случилось – конец ельцинско-горбачевской эпохи пробил. Одним словом, наш железный кулак занесен над плешивыми черепами предателей и натовских шпионов.

«Пятая колонна» сейчас попытается шантажировать Кремль социальными потрясениями. Вся демшиза и правозащитники в обхарканных свитерах направятся к российским площадям, будут загаживать своим присутствием московские фонтаны и центр города. Но поскольку их скопление по количеству будет меньшим, чем бомжей, которые тоже периодически пытаются выйти на улицы наших прекрасных городов, я думаю, большого влияния они не окажут.

Моральное право зачистки редутов «пятой колонны» сейчас есть у каждого русского патриота. Их последним бастионом было то, что Медведев воздержится от признания Абхазии и Южной Осетии. Об этом визжала вся проамериканская сволочь еще сегодня утром на всех своих радиостанциях, в газетах и журналах. Их время кончилось, и я думаю, что надо организовать народно-патриотическую дружину для отлавливания правозащитников, демшизы и слушателей одной московской радиостанции. Как только услышал, что кто-то настроился на ее волну, сразу одеваешь повязку народного дружинника и поступаешь с ним, как с грузинским террористом.

Однако, при всей сегодняшней эйфории надо учитывать, что события развиваются слишком быстро. Мы посмотрели первые 3 серии при раннем Путине, потом был перерыв, а сейчас нам показывают уже 30-ю серию. Начали с укрепления своих границ, потом зависли, а теперь уже Донна Роза убивает Дона Педро, а многие зрители не понимают за что и кто такой дон Педро? Как мы дошли до прямого лобового столкновения на грани ядерного конфликта с США и НАТО, многим непонятно, так как до сих пор на экранах Петросян, «Камеди клаб» и идиотские прокремлевские эксперты, воспитанные в ельцинские 90-е на американские гранты, которые никому ничего не объяснили. Поэтому надо срочно пересказывать или прокручивать в ускоренном режиме все пропущенные серии, которые теоретически должны были подготовить российское общество к происходящему, но, видимо, российское руководство решило пустить их в режиме закрытого просмотра.

Все, что происходит сейчас, начало глобальной войны континентов в открытой стадии. Ее логика, сценарий и ставки подробно описаны в моих трудах. В первую очередь в «Основах геополитики», откуда основные мысли переписали сотни плагиаторов и видимо, тем самым подготовили нынешнюю развязку, которая, на самом деле, является завязкой. Тех, кого интересует содержание 31-ой и остальных серий, просьба обращаться лично.

А пока отметим нашу существенную победу - осетинское отделение МЕД ушло в трехдневный праздничный загул.

(На фото слева направо: Вячеслав Гобозов, епископ Всея Алании Георгий, Александр Дугин и Эдуард Кокойты в святилище Джерижуар на заклании быка)