13 сентября, среда | evrazia.org |  Добавить в закладки |  Сделать стартовой
б.Украина | Интервью | Аналитика | Политика | Регионы | Тексты | Обзор СМИ | Геополитика | Кавказ | Сетевые войны
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
В 2014 году указом Президента России утверждены Основы государственной культурной политики, чего до этого не было. Либералы-западники, державшие в своих руках практически все государственные и частные СМИ на протяжении 1990-х да и 2000-х г.г Евразийство Пахмутовой
Нежность нового евразийства"
Сегодня, 27 января 2017 года, в возрасте 62 лет ушел от нас великий мыслитель, русский философ, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер Владимир Игоревич Карпец. Выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Игоревича. Владимир Карпец: Защитник идеи Русской Монархии, Русского Царства, Третьего Рима
Умер Владимир Карпец"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
В феврале прошёл столетний юбилей Февральской революции. Через несколько месяцев мы отметим столетие эпохального события не только российского, но и мирового уровня – Октября 1917 года. В последнее время тема революционного столетия регулярно поднимается «Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь 1917-го
«Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
Россия – это сложно!"
Активист Русской Весны в Донбассе, помощник начальника штаба 4-го разведывательно-штурмового батальона (РШБ) ВС ДНР, старший лейтенант ВС ДНР Александр Матюшин (позывной «Варяг») в эксклюзивном интервью корреспонденту порталу «Евразия» рассказал о своем б «Варяг»: Любая провокация может привести к полномасштабной войне
Варяг: Донбасс и провокации"
Тульский областной суд 14 июня 2017 года отклонил апелляцию активистки Русской Весны в Донецке, бывшего проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой, которую обвиняют в нарушении миграционного законодательства. Теперь женщине Руслан Мармазов: Мы требуем соблюсти закон!
Спасти "маму" Русской весны!"
Джонс: Мир готов к переменам Джонс: Мир готов к переменам
После Обамы"
Ремень от РПК привычно натирает плечо, мы возвращаемся на обед со своих позиций в место постоянной дислокации, находящейся недалеко от наших позиций в дачном поселке. До войны это был прекрасный поселок, окруженный живописным степным пейзажем со множество Очерки окопной войны
Тайна войны в Великой степи"
Попалась на глаза одна сопливая история на днях. Украинофильный портал bbcccnn.com.ua написал историю про боевика "АТО", онкобольного, молодого, отвергнутого семьей и друзьями, в общем, самого разнесчастного кровопийцу Владимира Бабия. Родом это туловище Отработанные "патроны" Порошенко или куда деваются "киборги"
Судьба "киборга""
Согласно всем социологическим опросам, проведённым на Украине, Юлия Тимошенко уверенно лидирует среди потенциальных кандидатов в президенты Украины. Вместе с тем, всё чаще поднимается вопрос о проведении там досрочных выборов президента. С одной стороны, Украинский Трамп или конец Украины?
Украина: продлить агонию"
Америка на пути к распаду Америка на пути к распаду
СШа трещат по швам"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Это, в сущности, был и есть флаг брокеров, маклеров, эксклюзивных дистрибьютеров, архитекторов саморазрушающихся финансовых пирамид и топ-менеджеров нефтегазовых монополий День торговли
Бело-сине-красный триколор по-прежнему символизирует торговлю"
Американских сторонников Трампа, разочаровавшихся в нем после ударов по Сирии и военных выпадов против Северной Кореи, на неделе порадовала новость о поддержке отечественного производителя. «Покупай американское, нанимай американцев», - так коротко назвал Трамп против "болота"
Доктрина Монро как шанс для мира"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
«Мы показали, что в мире больше нет одного хозяина, который вправе распоряжаться судьбами народов только по собственному произволу» Признание, окончательно и бесповоротно
Россия спасла от геноцида осетин и абхазов"
Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство Неоевразийство как ценностная система
И снова об идеях..."
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
революция, солидаризм, Февральская, Октябрьская, Евгений Савченко, солидарное общество, Белгородчина, Белгород, профсоюзы, профсоюзное движение Извлекая уроки русской революции 1917 года
Революция и солидаризм"
12 июля 2017 года, в день святых апостолов Петра и Павла и в день 74-й годовщины великого танкового сражения на Прохоровском поле, действующий губернатор Евгений Степанович Савченко выдвинут кандидатом на выборах губернатора Белгородской области. Предлага Народный губернатор Святого Белогорья и Солидарное общество
Вопреки 90-м"
На протяжении последних месяцев вокруг зданий бывшего старообрядческого Свято-Успенского мужского монастыря на Черемшане разворачивались весьма драматические события. Несмотря на многочисленные просьбы староверов вернуть монастырские здания Церкви, Минист «Язык вражды» в столетие трагедии 1917 года?
Забыть «язык вражды»"
 АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
Наталья МакееваНаталья Макеева: Не в своей стихии
Американцы вознамерились взяться за Солнце – геополитические и метафизические аспекты казуса
Андрей ИрышковАндрей Ирышков: Снайпер и момент дзэн
Не всякий воин стремится в убийстве врага достигнуть момента наивысшего счастья и обрести себя
Валерий КоровинВалерий Коровин: Путин и «линия Примакова»
Ситуация вокруг Донбасса указывает, что сторонники геополитической субъектности России и жёсткого отстаивания своих стратегических интересов потерпели поражение от сторонников слабой, ситуативной политики государства-корпорации
Александр ДугинАлександр Дугин: Мечтать не вредно - утопии как двигатели человеческой истории
Человеку без утопии существовать невозможно - в конечном итоге на первый взгляд ненужная, далекая, недосягаемая утопия становится чем-то практически необходимым и совершенно неотъемлемым от нас
Сергей КривошеевСергей Кривошеев: Против глобализации - «Основы православной культуры» в школах как гарант сохранения суверенитета
Учиться защищать свою страну, свой народ, свою православную веру необходимо с раннего возраста - пришло время введения во всех школах России курса «Основ православной культуры»

 Признание, окончательно и бесповоротно
«Мы показали, что в мире больше нет одного хозяина, который вправе распоряжаться судьбами народов только по собственному произволу» 27 августа 2017, 09:00
Версия для печати
Добавить в закладки
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости республик Абхазия и Южная Осетия

26 августа 2008 года Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости республик Абхазия и Южная Осетия.  О том, что это значит для России, и как надо понимать исторический поступок российского главы, в те дни прокомментировал Лидер Международного Евразийского Движения, философ Александр Дугин:

«Россия показала, что будет защищать своих граждан независимо от того, находятся они на территории РФ или за ее пределами».

Произошло фундаментальное историческое событие, которое стало логическим следствием другого исторического события, свершившегося 8 августа после того, как Россия ответила на вызов грузинской военщины, и сама бросила вызов блоку НАТО. Россия спасла от геноцида осетин и абхазов.

Теперь эта военная победа завершилась политическим признанием Абхазии и Южной Осетии в качестве суверенных государств. Это означает, что Россия перешла волшебно-магическую черту границ Российской Федерации к защите своих интересов. Это первый признак возрождения настоящей Русской Империи и создания мощного континентального образования. Это начало возврата России на историческую арену.

США настаивали на том, что только они имеют право определять, кто хороший, а кто плохой, кто может быть целостным, а кого можно расчленять. Россия показала, что это не так, что надо считаться с мощными региональными державами. И в первую очередь с теми, у кого есть ядерное оружие.

Американцы получили мощную затрещину – удар кулаком в глаз. Сейчас они попытаются дать ответный симметричный удар. Но к прямому столкновению с российскими войсками они никогда не перейдут, как и российские войска никогда не станут нападать на американский военный контингент первыми, потому что это будет означать развязывание ядерной войны. Следовательно, американцы постараются все сделать чужими руками. Либо с помощью грузин, которых они будут перевооружать и снова бросать на русских, либо с помощью украинцев. Либо нападут на Иран.

Мы показали, что в мире больше нет одного хозяина, который вправе распоряжаться судьбами народов только по собственному произволу. Теперь в мире существует несколько центров принятия решений. Нравится или нет это Америке и тем, кто на ее стороне - отныне будет так. Россия военным, экономическим и дипломатическим образом будет доказывать свое право на соучастие в мировых проблемах. По крайне мере у себя под боком, у себя дома будет наводить порядок, считаясь с нормами морали, нравственности и национальными интересами.

Крайне важным является и то, что Россия показала, что будет защищать своих граждан независимо от того, находятся они на территории РФ или за ее пределами. Это означает, что отныне ко всем людям, которые ориентированы на Россию, которые поддерживают российский курс на всем постсоветском пространстве, у политических лидеров должно измениться отношение.

Я думаю, что украинцам, исходя из этой ситуации, надо немедленно потребовать отставки Виктора Ющенко [тогдашнего президента Украины, - ред.] и перевыборов. Этот человек поддержкой стороны, которая проиграла России военную и дипломатическую войну, поставил на кон существование единой и неделимой Украины. Никакое НАТО Ющенко не спасет, и поэтому ему осталось жить считанные политические часы.

Все встало на свои места, и дальше Россия не сможет свернуть с этого пути. Я думаю, что к весне Дмитрий Анатольевич поседеет. То решение, которое он принял, было колоссальным и можно только радоваться, что у нас такой лидер, и одновременно пожалеть его нервы, по которым будут проходить токи возможности третьей мировой войны. Ему надо будет отбиваться от ядерного шантажа, играть, блефовать и быть реальным.

Мы вступили в реальность – виртуальность кончилась, кончились ля-ля, кончилась эпоха «пятой колонны». Россия встала с колен. Это, конечно, еще не значит, что мы сможем удержаться, но мы порвали смирительную рубашку фиктивных границ Российской федерации и возвращаемся из того состояния, куда нас загнали Горбачев и Ельцин. Теперь дрожать и трепетать будут не те умывающиеся кровавыми слезами русские патриоты, которые смотрели на протяжении десятилетий, как нашу страну загоняют в болото, на то, как над ней цинично издевается «пятая колонна» либералов-западников и американских шпионов, а малый народ, торжествовавший победу ранее.

«При всей сегодняшней эйфории надо учитывать, что события развиваются слишком быстро. Мы посмотрели первые 3 серии при раннем Путине, потом был перерыв, а сейчас нам показывают уже 30-ю серию».

Я думаю, что последствия происходящего неминуемо скажутся  на всем устройстве российской политической жизни, на том, что будет возможно, а что нет, и кто будет править основным политическим дискурсом, а кто будет стоять в стороне, либо действовать по схеме «Чемодан-Вокзал-НАТО». Все, чего так страшно боялись и во что никак не хотели верить российские либералы, случилось – конец ельцинско-горбачевской эпохи пробил. Одним словом, наш железный кулак занесен над плешивыми черепами предателей и натовских шпионов.

«Пятая колонна» сейчас попытается шантажировать Кремль социальными потрясениями. Вся демшиза и правозащитники в обхарканных свитерах направятся к российским площадям, будут загаживать своим присутствием московские фонтаны и центр города. Но поскольку их скопление по количеству будет меньшим, чем бомжей, которые тоже периодически пытаются выйти на улицы наших прекрасных городов, я думаю, большого влияния они не окажут.

Моральное право зачистки редутов «пятой колонны» сейчас есть у каждого русского патриота. Их последним бастионом было то, что Медведев воздержится от признания Абхазии и Южной Осетии. Об этом визжала вся проамериканская сволочь еще сегодня утром на всех своих радиостанциях, в газетах и журналах. Их время кончилось, и я думаю, что надо организовать народно-патриотическую дружину для отлавливания правозащитников, демшизы и слушателей одной московской радиостанции. Как только услышал, что кто-то настроился на ее волну, сразу одеваешь повязку народного дружинника и поступаешь с ним, как с грузинским террористом.

Однако, при всей сегодняшней эйфории надо учитывать, что события развиваются слишком быстро. Мы посмотрели первые 3 серии при раннем Путине, потом был перерыв, а сейчас нам показывают уже 30-ю серию. Начали с укрепления своих границ, потом зависли, а теперь уже Донна Роза убивает Дона Педро, а многие зрители не понимают за что и кто такой дон Педро? Как мы дошли до прямого лобового столкновения на грани ядерного конфликта с США и НАТО, многим непонятно, так как до сих пор на экранах Петросян, «Камеди клаб» и идиотские прокремлевские эксперты, воспитанные в ельцинские 90-е на американские гранты, которые никому ничего не объяснили. Поэтому надо срочно пересказывать или прокручивать в ускоренном режиме все пропущенные серии, которые теоретически должны были подготовить российское общество к происходящему, но, видимо, российское руководство решило пустить их в режиме закрытого просмотра. 

Все, что происходит сейчас, начало глобальной войны континентов в открытой стадии. Ее логика,  сценарий и ставки подробно описаны в моих трудах. В первую очередь в «Основах геополитики», откуда основные мысли переписали сотни плагиаторов и видимо, тем самым подготовили нынешнюю развязку, которая, на самом деле, является завязкой. Тех, кого интересует содержание 31-ой и остальных серий, просьба обращаться лично.

А пока отметим нашу существенную победу - осетинское отделение МЕД ушло в трехдневный праздничный загул.

(На фото слева направо: Вячеслав Гобозов, епископ Всея Алании Георгий, Александр Дугин и Эдуард Кокойты в святилище Джерижуар на заклании быка)


Беседовал Владимир Никитин  
Комментарии:
Оставить комментарий
Представьтесь

Ваш email (не для печати)

Введите число:
Что Вы хотели сказать? (Осталось символов: )
система комментирования CACKLE
12 сентября 2017, 08:45
Свою новую книгу, вышедшую в издательстве «Питер» - «Геополитика и предчувствие войны. Удар по России», представил в рамках Тридцатой Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКЯ) директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба

«Геополитика и предчувствие войны»: на ММКЯ представлена новая книга Коровина (ФОТО)

Свою новую книгу, вышедшую в издательстве «Питер» - «Геополитика и предчувствие войны.
12 сентября 2017, 01:52
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко

Евгений Савченко в 7-й раз стал губернатором Белгородской области

На выборах губернатора Белгородской области, которые состоялись в единый день голосования 10 сентября 2017 года, убедительную победу одержал действующий глава областного региона Евгений Савченко.
10 сентября 2017, 17:38

США придумали новую «страшилку» для человечества

Главная опасность для самого существования рода человеческого исходить не от возможного развязывания Третьей мировой войны и не от падения астероидов.
8 сентября 2017, 20:44
Информация о вспышках на Солнце, тиражируемая в эти дни в СМИ и блогосфере преувеличена либо вовсе не соответствует действительности. В противном случае, если вспышки действительно представляют опасность, появляется очередной повод усомниться в том, что а

Эксперт о вспышке на Солнце: США дурачат мир!

Информация о вспышках на Солнце, тиражируемая в эти дни в СМИ и блогосфере преувеличена либо вовсе не соответствует действительности.
8 сентября 2017, 19:55
Возможно ли избежать Третьей мировой войны, глобальной катастрофы, которая, возможно, приведёт к гибели человечества? Этот и другие нелёгкие вопросы рассматривает в своей новой книге «Геополитика и предчувствие войны. Удар по России» директор Центра геопо

Валерий Коровин представит новую книгу на ММКЯ (ФОТО)

Возможно ли избежать Третьей мировой войны, глобальной катастрофы, которая, возможно, приведёт к гибели человечества? Этот и другие нелёгкие вопросы рассматривает в своей новой книге «Геополитика и предчувствие войны.
8 сентября 2017, 19:15
Новороссия, Донбасс, ДНР, ЛНР, война, перемирие, Минск, ликвидация, Анатолий Пашинин, Анна Долгарева, Захар Прилепин, актер, писатель, поэтесса,

Источники: Пашинин, похоже, ликвидирован (ФОТО)

Бывший российский актер Анатолий Пашинин предположительно погиб на Донбассе, участвуя в так называемой «АТО».
8 сентября 2017, 18:16
Европа, бывшая украина, укропия, укропы, евроинтеграция, безвиз, дебилы, Валерий Коровин, Геополитика и предчувствие войны, ММКЯ Реальная Украина не имеет никакого отношения к тому образу, который сложился у европейцев, которые пытаются воспроизвести на

Эксперт: В Европе ждут несуществующую Украину

Реальная Украина не имеет никакого отношения к тому образу, который сложился у европейцев, которые пытаются воспроизвести на территории, пока подконтрольной Киеву, западную модель.
8 сентября 2017, 16:45

Укрорадикалы угрожают казнью строителям Крымского моста

Украинские радикалы рассылают угрозы строителям Крымского моста, данные которых оказались в распоряжении сайта «Миротворец» и были выложены в аккаунте этого ресурса в одной из соцсетей. Как сообщает портал «Politonline.
7 сентября 2017, 23:19
Молдавские военнослужащие, которые вопреки запрету президента Игоря Додона примут участие в учениях на Украине, будут лишены званий

Додон лишит военных званий за участие в учениях на Украине

Молдавские военнослужащие, которые вопреки запрету президента Игоря Додона примут участие в учениях на Украине, будут лишены званий. Как сообщает портал «Русская линия», об этом заявил пресс-секретарь молдавского лидера Иван Чебан.
1 сентября 2017, 08:21
руководитель донецкого филиала Музея воинской доблести Донбасса Мария Пирогова

В ДНР почтили память Ангелов Донбасса (ВИДЕО)

В Донецкой Народной Республике состоялась акция памяти, посвященная детям Донбасса, погибшим от рук украинских карателей в 2014-2017 гг. Ровно в полдень 31 августа 2017 года во всех школах Республики прозвенел звонок в память об Ангелах Донбасса.
30 августа 2017, 18:44

Группа "Зверобой" выступила перед бойцами армии ДНР на передовой под Горловкой (ФОТО)

В городе воинской славы Горловке 28 августа 2017 года состоялись выступления московской рок-группы «Зверобой».
22 августа 2017, 01:30

Причиной крупного пожара в Ростове мог стать поджог

В Ростове-на-Дону проводится расследование крупного пожара, который произошёл 21 августа 2017 года в центре города.
8 августа 2017, 17:06

В Форосе горит детский лагерь (ВИДЕО&ФОТО)

Очевидцы сообщают о сильном пожаре в Форосе (Республика Крым). Предположительно, горит детский лагерь. «Работа пожарных осложняется сильными порывами ветра. Слышны периодические хлопки. По словам свидетелей, горит деревянный кемпинг.
19 июля 2017, 21:28
Новое государство Малороссия было учреждено 18 июля 2017 года в столице Донецкой народной республики. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», основные документы данного гособразования, Политическую декларацию и Конституционный акт, зачитали глава ДН

Эксперт: Конфликт на Донбассе может быть решён только военным путём

Новое государство Малороссия было учреждено 18 июля 2017 года в столице Донецкой народной республики.
19 июля 2017, 02:10
Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко

ДНР возглавила борьбу за Малороссию

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко 18 июля 2017 года объявил о создании государства Малороссия, которое должно стать правопреемником бывшей Украины.
16 июля 2017, 11:08
Активистка Русской Весны в Донбассе Татьяна Мармазова

Татьяна Мармазова снова находится под угрозой депортации из России (ФОТО)

Тульский областной суд отклонил ходатайство заместителя прокурора Тульской области о приостановлении депортации из России активистки Русской Весны в Донецке Татьяны Мармазовой.
16 июля 2017, 09:16
Британский доброволец в ВСН Бенджамин Стимсон

Воевавшего за Новороссию британского добровольца приговорили к пяти годам тюрьмы (ВИДЕО)

Суд английского Манчестера вынес приговор британскому добровольцу в рядах армии Новороссии Бену Стимсону. Сообщается, что ополченец, воевавший в 2015 году в составе Интербригады, у себя на родине был приговорен к пяти годам лишения свободы.
16 июля 2017, 06:23
Бывший харьковский губернатор Михаил Добкин

Бывшего харьковского губернатора хунта отпустит из СИЗО за 2 миллиона долларов

Задержанного 15 июля 2017 года по представлению так называемого генерального прокурора киевской хунты Юрия Луценко бывшего губернатора Харьковской области и нынешнего депутата Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина отпустят из СИЗО в случае внесения залога в 50 миллионов гривен (1,9 миллиона долларов).
4 июля 2017, 19:37

Стала известна дата первой встречи Трампа с Путиным

Москва и Вашингтон согласовали дату первой личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Она пройдет 7 июля "на полях" саммита G20 в Гамбурге, сообщает РИА Новости. С начала года Путин и Трамп уже трижды общались по телефону.
4 июля 2017, 00:44
Британский доброволец в ВСН Бенджамин Стимсон

В Великобритании будут судить ополченца ЛНР (ФОТО)

Британский суд намерен осудить 41-летнего Бенджамина Стимсона, воевавшего в 2015 году против украинских карателей в Новороссии в составе Интербригады. По возвращении в родной Манчестер в 2016 году Стимсон был задержан.
Сетевые войны     Все проекты     Редакция
Валерий Коровин Геополитика и предчувствие войны Удар по России издательство Питер Валерий Коровин. Имперский разговор Александр Дугин. Русская война Валерий Коровин. Россия на пути к Империи Валерий Коровин. Накануне Империи Валерий Коровин. Накануне Империи Александр Дугин. Новая формула Путина Валерий Коровин. Конец проекта "Украина" Александр Дугин. Украина. Моя война Валерий Коровин третья мировая сетевая война Информационное агентство Новороссия А. Дугин. Четвёртый путь А. Дугин. Ноомахия. Войны ума Валерий Коровин. Удар по России Неистовый гуманизм барона Унгерна А. Дугин. Теория многополярного мира МИА Новороссия
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org"
Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".
  


Рейтинг@Mail.ru