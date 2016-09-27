В политическом постмодерне можно провернуть любые инверсии

Современный человек при виде свастики невольно вздрагивает. Вздрагивает, даже если она возникает перед ним в контексте восточного мистицизма, где она является исключительно традиционным символом. В итоге получается, что весь мистицизм (по крайней мере восточный, но и этого вполне достаточно) перечеркивается то и дело возникающими образами брутальных лысых парней или мыслью о фантастической жестокости «исторических» нацистов, на которую и делает упор массовая пропаганда. В странах, что являются приверженцами ценностей т. н. «западной цивилизации», свастика вообще запрещена. Как теперь там запрещены и коммунистические символы.

Впрочем, это лишь частность. На Западе будет запрещаться всё, что хоть как-то препятствует глобальному мировому порядку или даёт намёк на то, что существует какая-то альтернатива. На что это похоже? Верно, это явный признак диктатуры. Это признак нового центра. Любопытно, что именно свастика говорит о том, что вращение мира всегда происходит вокруг центра, и стремление к нему, т. е. воля к власти, есть неотъемлемый атрибут более менее сознательного человека, плода аутентичности бытия своего народа.

Сама по себе демократия, кстати, пришла в Россию таким же жупелом для её населения, как и сегодняшня модель путинской России для сил глобализма.

Дискурс глобализма постоянно намекает, что аутентичность или суверенитет есть причина постоянных конфликтов и войн. А такая форма организации народов, как Империя, в этом дискурсе считается "тюрьмой народов", так как якобы не даёт народам «выразиться» в полной мере. Лишь сам глобализм, по мнению его адептов, способен лишить человечество поводов для конфликтов и освободить нового гражданина мира от "лишних" государственных конструкций. Любая национальная самобытность при этом начинает принимать исключительно декоративные черты, удобные для восприятия недалёким туристом.

Турист - покоритель Евразии. Так уж сложилось в постмодерне. И на этом всё могло бы закончиться, если бы не столкновение туристского менталитета с эсхатологической сердцевиной Евразии - Россией. В России над туристом просто рассмеялись – рассмеялись всей тысячелетней культурой. Он пожух и… стал сочинять кинематограф: то про ломтики американских студентов, аккуратно нарезаемые восточно-европейскими маньяками, то про ужасы, скрывающиеся в православных храмах, то про зловещие признаки советской «античеловечной» науки и непотопляемых спецслужб. Приблизительно то же самое, должно быть, увидели европейские колонисты, когда столкнулись с цивилизациями майя и ацтеков. Кровь, ужас и несоответствие их представлениям о жизни и развитии.

Но кино и жизнь – разные вещи. Да и что толку от кино, если это всего-навсего роспись в своём бессилии? Стало понятно, что в своём помпезном шествии по России где-то в районе Тамбовской области у либерально-гуманистического катка вышел из строя двигатель, а водитель, проникнувшись местным колоритом, уснул мертвецки пьяным сном. Западный человек не победил Евразию. И не победит. Своим никогда не станет – народам Евразии он напоминает скорее инопланетного пришельца.

Собственно, с растворения человека и человеческого началась новая экспансия глобализма. И теперь, глядя на марширующие по Москве колонны первертов, жж-юзеров, агентов Госдепа и овечек Долли, становится понятно, что глобализм отдышался на ринге в своём углу и снова готов к схватке. Классический либерализм себе такого и представить не мог. Впрочем, он уже никому не интересен.

Основные жесты современной российской власти напоминают сюжет книги Павла Крусанова "Американская дырка". В них также просматривается убедительность симуляции – она оказывается гораздо важнее конкретного политического действия.

Россия, а за ней и вся Евразия, безусловно, могла бы и дальше инертно обороняться, сдавая рубеж за рубежом, если бы не Путин со своей командой трикстеров. Они сразу вникли в эту симуляционную битву и гармонично в неё встроились, создав свою, ни на что не похожую модель демократии. Сама по себе демократия, кстати, пришла в Россию таким же жупелом для её населения, как и сегодняшнее изобретение путинской России для сил глобализма. Затем пошли нано-технологии и погружение в Арктику. Все эти жесты современной российской власти напоминают сюжет книги Павла Крусанова "Американская дырка", потому что в них также просматривается убедительность симуляции – она оказывается гораздо важнее конкретного политического действия.

Можно заметить, что сегодня глобальное сопротивление переместилось, образно выражаясь, в область мимики глав государств - в визуальное, в виртуальное. Противостояние осуществляется не войсками и военной техникой, но полчищами выращенных в PR-лабораториях образов, всё больше напоминающих демонов, сошедших со средневековых гравюр. Человеку здесь делать нечего. В битве демонов всё равно победит демон.

А в Европе про свастику помнят. В бывших соцстранах, особенно в бывших советских республиках, хронически взрывается неполиткорректное ликование людей с националистическими взглядами. Они сливаются в маршах, разрушая остатки советского строя, и грезят о возвращении расовой диктатуры. А с нарастанием волны арабского присутствие те же тенденции всё чаще возникают теперь уже и в Западной Европе. Только современный человек уже не вздрагивает при виде их свастики. Ни нацистскую, ни традиционную свастику ему и не показывают – всё продумано. Его просто приглашают на День Независимости от России. Это такая шутка американских трикстеров: Хотите многополярности? Получите. Нравится?