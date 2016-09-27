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Вся история России сделана казаками"
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Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
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ДНР: Осознать идентичность"
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Восстановление под обстрелами"
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Экономика и война"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
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Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
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Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
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 Ночь России
Хотя что-то подсказывает нам, что мы живем не в том государстве, не в той стране, в которой мы должны были бы жить, все равно 12 июня, день национального самоуничтожения и самоуничижения, по-прежнему остается для нас праздником 12 июня 2015, 09:00
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Праздник «День России» являет собой не что иное, как день независимости от статуса сверхдержавы, равно как и независимости от собственной политической субъектности

В конце недели вдруг случились выходные - целых три дня. Обрадованные граждане Третьего Рима поздравили друг друга с внезапным окончанием трудовой повинности, рванули загород, забив тромбами автомобильных пробок все без исключения артерии мегаполиса и набив собой до отказа пригородные электрички. Вряд ли кто-то из этих добровольных беженцев задумывался о том, по какому именно поводу ему разрешили несколько дней не являться в офис и не видеть опостылевших коллег и начальников.

В марте 1991 года большая часть жителей России и других союзных республик проголосовало за сохранение СССР. Но к тому времени было уже поздно. И огромную роль в этом сыграло событие, в память о котором мы до сих пор и отмечаем «День России».
Между тем, повод есть - государство «Российская Федерация» отмечает день собственной независимости, введенный в государственный месяцеслов в 1992 году по указу Бориса Ельцина.

Митинг «День зависимости» прошёл 11 июня 2015 года в Москве - накануне празднования Дня России или, как его часто называют, «Дня независимости России». Как сообщает корреспондент портала «Евразия», мероприятие было организовано Национально-Освободительным движением (НОД). В акции также приняли участие Евразийский союз молодёжи (ЕСМ) и партия «Национальный курс».

«Предателя от патриота отличить сейчас очень легко. Любой, для кого 12 июня - этот день оккупации, развала и предательства нашей общей Родины - является праздником, - тот предатель и не достоин заниматься политикой в России», - заявил в ходе своего выступления председатель «Национального курса» Андрей Коваленко.

Оратор не сомневается и в том, что «У каждого народа на планете, конечно, будет свой день независимости от США, но для нас, для русских и других народов Евразии, это точно не 12 июня - самый страшный и темный день в новейшей истории России».

«В 1991 году был закреплен колониальный статус нашей страны. Развал произошел не в одночасье. К позорному статусу Россию долгие годы вела разлагающаяся верхушка, грезившая о месте за столом мировых элит. Эти люди действовали не по идейным соображениям», - напомнила собравшимся лидер ЕСМ Анастасия Ковалёва.

Она убеждена в том, что гражданам России необходимо понять, что «…так называемый день независимости таковым не является. Вся страна должна понять. Хорошо, что стоящие здесь это понимают. Это день независимости от статуса сверхдержавы, день независимости от собственной политической субъектности. Следующим шагом станет осознание того, что мы являемся разделенным народом. А затем должна последовать борьба за возвращение утраченного».

«В этой борьбе ставки больше чем жизнь. Жизнь страны, историческое будущее народа. Останется ли Россия объектом управления или станет полноценным субъектом мировой политики? Решать нам», - отметила активистка.

Вместе с тем, по мнению Ковалёвой, нынешнее необходимо обновление российских элит. «С олигархическими элитами - наследием разложения - войны не выигрывают. Стоящие перед страной вызовы требуют радикального обновления правящего слоя, новой опричнины. Новые кадры не взращиваются в кабинетах, они рождаются в смертельной борьбе. А бороться мы должны до конца», - подытожила она.

«Слава России!» - поскандировали вслед за Ковалёвой участники митинга.

В ходе акции, в котором приняли участие около тысячи человек, перед собравшимися выступила координатор НОД Мария Катасонова. «12 июня мы все празднуем "День России". Казалось бы, что в этом плохого? Государственный праздник, везде триколоры, проводятся праздничные мероприятия… Все бы хорошо, если бы не одно "но". И это "но" - дата, когда отмечается День России», - заявила она.

Эта дата, по мнению оратора, «связана с принятием 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете РСФСР, что по факту сыграло огромную роль в процессе разрушения Российского государства». 12 июня часто называют еще и Днем независимости России.

«Но, простите, днем независимости от чего? От своей истории? От своего будущего? Может быть от себя самой? Только психически больной человек, отрубив себе все части тела будет радостно орать о том, что он теперь независим», - констатировала Катасонова.

По её словам, мы до сих не пор не являемся суверенным государством «и это закреплено законодательно: в Конституции, в законе о ЦБ и множестве других законодательных актах».

«Но одно отличие все-таки есть и оно решающее. И отличие это- это развернувшаяся национально-освободительная борьба русского народа. Борьба за нашу общую судьбу, за освобождение Донбасса, Новороссии и всех временно оккупированных территорий бывшего Советского Союза и всего мира», - уверена координатор НОД.

Катасонова убеждена в том, что «Сегодня решается то, каким будет наше будущее и будет ли оно вообще». Именно поэтому НОД, говоря о Дне России, требует переноса даты празднования данного праздника.

«И дату мы будем брать не из нашего великого прошлого, а не из менее славного будущего. Ведь солнце свободы и независимости восходит на Донбассе и день, когда оно засияет в зените над всем Русским миром, это и будет новый, настоящий День России», - подытожила Катасонова.

Напомним, только в 2002 году этот «праздник» был официально переименован в День России, но до сих пор, если верить опросу, проведенному в свое время «Левада-центром», большинство россиян считает его именно «Днем независимости России».

Независимости от кого? Давайте разберемся.

В этот же день свою независимость отмечают Филиппины. С ними все понятно - 12 июня 1898 филиппинские революционеры изгнали испанских колонизаторов (кстати, вскоре после этого на острова явились более продвинутые американские колонизаторы, и вопрос о независимости был отложен еще на пятьдесят лет). Сами американцы через три недели отметят собственный Independence Day, установленный в память о свержении британского колониального владычества. А что произошло в российской истории 12 июня 1990 года - ведь именно об этой дате нам предлагается вспомнить и отдать должное почтение произошедшему в этот день событию?

Ровно 25 лет назад Первый Съезд народных депутатов РСФСР принял так называемую Декларацию о государственном суверенитете России. Далеко не все представители моего поколения (не говоря уж о тех, кто моложе) помнят, каковы были обстоятельства появления на свет этого документа. А произошло это в разгар противостояния генсека КПСС Михаила Горбачева, незадолго до этого ставшего первым и последним президентом СССР, и его главного конкурента - вождя радикальных демократов Бориса Ельцина, который только что, с третьей попытки, занял пост спикера Верховного Совета РСФСР.

Принятие «Декларации независимости» было одним из первых решений вновь образованного Съезда нардепов, где тон задавали либералы из движения «Демократическая Россия». Таким образом, «народный заступник Борис Николаич» и его группа поддержки решили уязвить союзный центр, где засели «партократы и бюрократы».

Пока в Москве две элитные группы выясняли между собой отношения, Советский Союз трещал по швам. 26-29 февраля в азербайджанском городе Сумгаит происходит армянский погром, который не могут прекратить ни местные, ни союзные власти. В этом году начинается конфликт в Нагорном Карабахе, который в апреле 1991-го перерастает в крупномасштабную армяно-азербайджанскую войну - когда Союз еще формально существовал. 9 апреля 1989 года многодневный митинг сепаратистов в Тбилиси (первоначально носивший антиабхазский характер, но быстро переросший в антирусский) заканчивается столкновениями между демонстрантами и бойцами внутренних войск.

Как известно, попытка силового подавления привела к прямо противоположному результату - ровно через два года на волне националистических настроений президентом Грузии становится радикальный национал-сепаратист Звиад Гамсахурдиа. В ночь с 19 на 20 января 1990 года для разгона антиармянских выступлений московское руководство принимает решение о вводе войск в Баку. Весной 1990 года киргизские и узбекские националисты устраивают резню в городе Ош. Разгорается осетино-ингушский конфликт в Пригородном районе Северной Осетии и противостояние между крымскими татарами и русскими в Крыму.

11 марта 1990 глава Верховного Совета Литовской ССР, недавний поэт и музыковед Витаутас Ландсбергис, провозглашает суверенитет Литвы. Кстати, 29 июня того же года, опять-таки вразрез с позицией союзного центра, литовскую независимость признает Российская Федерация - Ельцин подписывает с Ландсбергисом соответствующий договор. 30 марта о «начале перехода к независимости» заявляет парламент Эстонии, 4 мая аналогичное решение принимает Верховный Совет Латвии.

Парад суверенитетов всегда сопровождался войной законов. Руководители «братских союзных республик», почувствовавшие, что Москва дала слабину, заявляли о том, что отныне республиканские законы имеют приоритет над законодательством Советского Союза. Этот тезис упоминался во всех декларациях о суверенитете - таким образом, ставилась под сомнение сама основа федерации.

Но Союз еще можно было сохранить - даже несмотря на то, что все властные институты «красной империи» пошли вразнос. Большинство населения СССР - люди, убедившиеся в бессилии позднесоветского руководства, пережившие перестроечные эксперименты и ввергнутые в пучину экономического, этнического и духовного кризиса - в большинстве своем не желали распада единого имперского пространства. Именно поэтому в марте 1991 года большая часть жителей России и других союзных республик проголосовало за сохранение СССР. Но к тому времени было уже поздно. И огромную роль в том, что точка невозврата была пройдена, сыграло событие, в память о котором мы до сих пор и отмечаем «День России».

Для того чтобы попытаться понять значение «ельцинской декларации о независимости», нужно сделать небольшой экскурс в советскую историю. РСФСР, как известно, имела особый - и довольно странный, - статус среди республик Союза. С одной стороны, «великая Русь» «сплачивала навеки» евразийские земли от Эстонии до Таджикистана. Тогдашняя Российская Федерация выступала в роли станового хребта империи. Здесь было сосредоточено большинство населения, большая часть промышленного, научно-технического и оборонного потенциала страны. С другой стороны, эта «малая Россия» (все-таки и внешний мир, и сами советские граждане воспринимали в качестве «России» и «русских» именно Советский Союз в целом, а не эту республику) существовала по остаточному принципу.

В 1922 году, когда в руководстве партии шли дискуссии о путях строительства союзного государства, Иосиф Сталин предложил проект, согласно которому национальные регионы - Украина, Белоруссия, Грузия, Армения и Азербайджан вошли бы в РСФСР на правах автономий. Однако Ленин резко выступил против «автономизации», и в результате Союз был создан как «федерация равноправных республик», в которой национальные окраины получили, - пусть и формально, - государственность, а Российская СФСР, которая на тот момент охватывала 92% территории и более 70% населения, стала лишь «одной из…». Но равноправие было неполным - в РСФСР, как известно, не было своей компартии, Академии наук и столицы. Если эта остаточная республика и была метрополией, то какой-то странной - недаром одним из распространенных «мемов» конца 80-х стала идея о том, что «вся эта нерусь кормится за наш счет».

Хотя что-то подсказывает нам, что мы живем не в том государстве, не в той стране, в которой мы должны были бы жить, все равно 12 июня, день национального самоуничтожения и самоуничижения, по-прежнему остается для нас праздником.

Борис Ельцин и его окружение, решая сиюминутные тактические задачи, стремительно наверстывали упущенное. Их стараниями РСФСР оказалась одной из первых республик, принявших Декларацию о государственном суверенитете - нас опередили только прибалты. Именно в этом документе говорилось о том, что «Конституция и законы России имеют приоритет над законодательными актами СССР», и декларировалась «необходимость существенного расширения прав автономных республик» (прямым следствием этого стало стремление руководства Татарстана и дудаевской «Ичкерии» выйти из состава России). Демарш российских депутатов-демократов подхлестнул центробежные тенденции в союзных республиках и автономиях - после этого аналогичные декларации о независимости пошли косяком. Именно после этого о «полной и окончательной независимости» заявили Эстония, Латвия и Грузия. 12 января 1991 года, почти за год до официального упразднения СССР, Ельцин подписывает с эстонским руководством межгосударственный договор, в котором обе стороны - Эстония и РСФСР признали друг друга независимыми государствами.

12 июня 1991 года, в первую годовщину «независимости», бывший член политбюро ЦК КПСС Борис Ельцин становится президентом Российской Федерации. А еще через полгода произошло то, что по выражению Владимира Путина, стало «крупнейшей геополитической катастрофой XX века». С карты мира исчезла величайшая империя, государство, которое на Западе называли просто - «Россия».

Получается, что Россия провозгласила свою независимость от… России.

«Шестая часть земли с названьем кратким - Русь» была результатом труда и ратного подвига многих поколений наших предков. За шесть столетий - со времен Ивана Калиты и святого Димитрия Донского, в эпоху Московского царства, во времена Романовской и советской империй, русский народ освоил, обустроил, обжил огромные континентальные пространства, создав на евразийском материке самостоятельную, самодостаточную цивилизацию. Русские немыслимы вне связи с Русской землей, в отрыве от своей цивилизаторской миссии. И лишь в едином цивилизационном пространстве, созданном русскими, евразийские этносы, вошедшие в империю, получили возможность максимально полно реализовать свой потенциал.

Но теперь нам предлагается признать, что наша общая история, общее славное прошлое русских, украинцев, эстонцев, чеченцев, грузин, абхазов, и сотен других народов - не имеет никакого значения. Зато значение имеют искусственные границы, произвольно прочерченные советскими администраторами. В 1952 году, когда Никита Хрущев передал Крым от РСФСР Украинской ССР, не имело никакого значения, к какой именно административно-территориальной единице Союза отнести этот полуостров. То же касается и Абхазии, и Осетии, и Карабаха - в «едином и могучем» границы территорий были, в сущности, малозначащими отметками на карте.

Теперь же, в течение почти двух десятилетий, мы вынуждены смириться с тем, что Севастополь - больше не русский город, и что при поездке в Тбилиси и Вильнюс надо оформлять визу и брать с собой загранпаспорт. От нас требуют признать нормальным тот факт, что в Латвии наших соплеменников записали в «неграждане», что там преследуют ветеранов войны и чествуют эсэсовских легионеров. Закономерным явлением следует признать то, что сотни тысяч русских в Прибалтике, на востоке Украины и в северном Казахстане в одночасье превратились в иностранцев. Все это - прямое следствие «независимости», провозглашенное 18 лет назад ныне покойным «отцом русской демократии».

Один из отцов-основателей геополитики Карл Хаусхофер, говоря о полноценном национальном самоощущении народа, приводил в пример жителей Японии. «Каждый японец, - писал он, - настолько живо переживает и ощущает границы своей империи, что малейшую опасность, направленную против этих границ, он воспринимает всей своей кожей и действует соответствующим образом… Каждый гражданин может и должен поставить над самим собой следующий эксперимент, чтобы выяснить, является ли он геополитически полноценным или геополитически ущербным. Стоит лишь спросить себя - представляю ли я с такой же отчетливостью как очертания государственного герба или форму популярного спортивного значка - границы национальных и культурных земель, населенных представителями моего народа, моей нации?».

Можем ли мы ответить утвердительно на этот вопрос? Увы, нет. Но, хотя что-то подсказывает нам, что мы живем не в том государстве, не в той стране, в которой мы должны были бы жить, все равно 12 июня, день национального самоуничтожения и самоуничижения, по-прежнему остается для нас праздником. О чем это свидетельствует? Пожалуй, лишь о том, что наше коллективное сознание все еще крепко спит, наш ум пребывает в ночи. Но пора, в конце концов, и проснуться.


Михаил Мошкин  
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В ЛНР погиб еще один участник «переворота» против Плотницкого

В луганской тюрьме погиб еще один участник так называемого переворота против верхушки ЛНР, о предотвращении которого стало известно 21 сентября 2016 года.
25 сентября 2016, 19:23
вице-премьер правительства Республики Крым Михаил Шеремет

В правительстве Крыма рассказали о «достижениях» организаторов блокады полуострова

Организованная боевиками крымскотатарского меджлиса и украинских карательных батальонов экономическая и продовольственная блокада Крыма позволила экономике полуострова в сжатые сроки переориентироваться на материковую часть России, а также интенсифицировать развитие сельского хозяйства, заявил вице-премьер правительства Республики Крым Михаил Шеремет.
25 сентября 2016, 18:50
Лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе

Одна из наиболее влиятельных политических сил Австрии признала Крым частью России

Лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе обвинил западные страны в двойных стандартах в отношении к России и статусу Крыма.
25 сентября 2016, 18:32
эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева

Макеева: Государство и общество должны реагировать на «культурную» русофобию

Враги России насаждают свою идеологию, прикрываясь культурой. Так, в Москве открываются сразу две выставки, организованные пятой колонной.
25 сентября 2016, 09:45
директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин

Коровин: США дестабилизируют Урал ради контроля над всей Евразией (ВИДЕО)

США стремятся дестабилизировать обстановку на Урале, чтобы расчленить Россию и завладеть данным стратегическим узлом, богатым природными ресурсами, считает директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин.
25 сентября 2016, 09:08
журналист, военный корреспондент армии ДНР Геннадий Дубовой

Дубовой: Россия вынуждена будет реанимировать проект Новороссия

Критика Минских соглашений не имеет смысла, так как они в любом случае закончатся пшиком, считает журналист, военный корреспондент армии ДНР Геннадий Дубовой.
24 сентября 2016, 19:03
Бывший премьер-министр Луганской Народной Республики Геннадий Цыпкалов

В луганской тюрьме покончил с собой экс-премьер ЛНР

Бывший премьер-министр Луганской Народной Республики Геннадий Цыпкалов, арестованный накануне по обвинению в попытке государственного переворота, покончил с собой.
24 сентября 2016, 18:41
предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий

Митрополит Корнилий: В России происходит духовное импортозамещение

В обществе, являющемся носителем ценностей, которые дает нам Господь, не место толерантности и содомитам, считает предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий.
24 сентября 2016, 13:04

Отголоски румынского землетрясения дошли до России

На востоке Румынии в ночь с 23 на 24 сентября 2016 года произошло землетрясение мощностью 5,6 баллов. Подземные толчки ощущались в соседних Молдавии, Приднестровской Молдавской Республике, Украине.
24 сентября 2016, 03:25

Землетрясение в Киеве: "Было страшно"

О подземных толчках, ощущавшихся в ночь с 23 на 24 сентября 2016 года в столице бывшей Украины Киеве сообщают пользователи соцсетей.
23 сентября 2016, 02:58
Мэр Москвы Сергей Собянин

Крупный пожар в Москве унес жизни восьмерых спасателей

При тушении пожара на складе пластиковых изделий по улице Амурская на востоке Москвы погибли восемь спасателей, передает Lenta.ru. Пожар возник 22 сентября 2016 года в районе 17 часов 30 минут. Площадь возгорания быстро достигла 4000 квадратных метров.
23 сентября 2016, 02:07
Дальний Восток, заселение, территория опережающего развития, Асламбек Паскачев, дальневосточный гектар

В России начнется реализация программы по заселению Дальнего Востока

В России начнется реализация программы по заселению малонаселенных районов Сибири и Дальнего Востока. Переселенцами станут от 500 тысяч до 1 миллиона жителей Центрального федерального округа, Юга и Северного Кавказа.
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