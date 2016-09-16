Какие бы процессы консервативной направленности ни проходили сегодня в России, именно бело-сине-красный триколор наиболее точно отражает её истинную постсоветскую суть

22 августа - праздничная дата, День Государственного флага России. Однако было бы большим прегрешением против истины сказать, что это обстоятельство хоть как-то замечено «широкими народными массами». К тому же, в отличие от другого, так же с трудом приживающегося праздника - «Дня России» (он же «День независимости» - от кого только?), 22-е - не выходной, так что его нельзя использовать как лишний повод для выезда на дачу.

В 1991 году, после «сокрушительной победы демократии», мегазнамя было невероятных размеров, а сторонников «общечеловеческих ценностей» - несколько тысяч. Никакая партия нынче таким похвастаться не может.

Общество предпочитает не вспоминать события 23-летней давности, когда во время «Августовского путча» бело-сине-красный триколор широко использовался силами, противостоящими ГКЧП - постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991 года именно этот флаг и был признан официальным Национальным флагом Российской Федерации. Нынче обсуждают злободневное: Украину, Новороссию, санкции против России и прочее. Понять можно.

Руководящая и направляющая сила 90-х годов - когорта либералов-рыночников - считает этот день как бы своим (в 1991-м «наши победили»), поэтому и празднует, ибо «положение обязывает». Но празднуют либералы, как правило, без огонька. В 1991 году, после «сокрушительной победы демократии», мегазнамя было невероятных размеров, а сторонников «общечеловеческих ценностей» - несколько тысяч. Никакая партия нынче таким похвастаться не может.

Вообще, с осведомленностью нашего народа по поводу собственной символики происходят какие-то странные вещи. Судя по социологическому опросу, приблизительно для 80% «дорогих россиян» флаг - основной государственный символ. Действительно, основной повод для проявления патриотических чувств - победа наших спортсменов, например, - обычно ассоциируется с полотнищем национальных цветов, а отнюдь не с гербом, и даже не с гимном.

Но вот что интересно, лишь немногим более половины опрошенных верно указывают цвета флага и их расположение. Треть точно знает цвета, но не в курсе точного их расположения. А 7% вообще не представляет, как выглядит основной госсимвол. С красным «серпасто-молоткастым» стягом было как-то проще. Во всяком случае, его было сложно повесить «вверх ногами», как сплошь и рядом происходит с нынешним символом.

Закрадывается мысль: может быть, части бывшего имперского народа, ставшего волей случая «населением РФ», важна сама идея флага, а не его нынешняя ипостась?

Хотя, с другой стороны, именно бело-сине-красный триколор наиболее точно отражает истинное нутро постсоветской России.

Вспомним, что «исторический российский флаг», восстановленный Борисом Ельциным по просьбе «демократической общественности», в нынешнем его виде появился в царствование первого русского реформатора-западника Петра I. И именно в качестве коммерческого символа. Общеизвестно, что «минхерц Питер» взял за образец флаг Нидерландов - страны, бывшей на тот момент прямой противоположностью Русскому государству. Правда, Петр Алексеевич, так же как и нынешние россияне, слегка напутал с расположением полос.

Это, в сущности, был и есть флаг брокеров, маклеров, эксклюзивных дистрибьютеров, архитекторов саморазрушающихся финансовых пирамид и топ-менеджеров нефтегазовых монополий.

Также известно, что символ этот первоначально предназначался для торгового флота. Института по сути своей скорее «карфагенского», чем «римского», скорее «голландского», нежели «русского».

Голландия - ультра-модернистская, протестантская страна, великая морская и торговая держава, ютящаяся на крохотном клочке западноевропейского побережья; и Россия - наследница двух Римов, государство-мир, вольно раскинувшееся на просторах двух континентов. Что может быть общего? Но нет, достаточно повеления самодержавного монарха - и в мгновение ока в Третьем Риме появляется «европейский политик», «Санкт-Петербурх», Новая Голландия в этом «Питербурхе», и флаг голландского образца над резиденцией Императора Всероссийского. Ровно с той же легкостью необыкновенной, триста лет спустя, самодержец Борис начал возводить руинах бывшей империи Новую Америку.

Оба эксперимента закончились неблестяще. В первом случае - фатальный раскол русского общества (в довершение к расколу Церкви), отрыв вестернизированной элиты от народа - хранителя Русской Традиции, следствием чего стала революция и последующие за ней трагедии XX века. Последствия второго западнического эксперимента, поставленного над Россией, также налицо - достаточно немного освежить свою память.

«Огромное трехцветное полотнище впервые по Москве пронесли брокеры Российской товарно-сырьевой биржи на второй день путча». Более чем символичный факт. Это, в сущности, был и есть флаг брокеров, маклеров, эксклюзивных дистрибьютеров, архитекторов саморазрушающихся финансовых пирамид и топ-менеджеров нефтегазовых монополий. Флаг России торгующей, продающей - или скорее, продающейся. В сочетании с византийским двуглавым орлом и сталинским гимном на слова вечно живого Сергея Михалкова - это еще и символ «нашенского», сугубо русского постмодерна.

Постмодерна, приобретшего в нашем резко-континентальном климате какой-то совсем уж зловеще-игривый и цветасто-несуразный характер.