Вышел новый альбом Александра Ф. Скляра «Ва-Банкъ»

Новая романтика? Нет, всё та же - без предателей, конформистов и торгашей

Закрытая презентация нового альбомаи группы «Ва-Банкъ» «Оставайтесь, друзья, моряками!», в который вошли 13 песен, прошла 20 ноября 2017 года в московском клубе «16 тонн». На обложку помещена работа сына Александра Скляра –. Мероприятия началось с краткого рассказа Скляра об истории появление новинки, после чего гости, среди которых были журналисты, а также общественные деятели, прослушали все 13 композиций. Затем Александр Феликсович отметил на вопросы представителей СМИ, заранее предупредив, что больше комментировать эту тему он не будет. Официально пластинка «Оставайтесь, друзья, моряками!» выходит 24 ноября.

Альбом открывается песней «Белое безмолвие». По словам Скляра, это далеко неслучайно. С самого начала работы над пластинкой коллективу стыло понятно, что первой станет именно эта композиция. Лидер «Ва-Банка» назвал «Белое безмолвие» главной песней Высоцкого, «которая показывает нам, что он думал о себе как о мыслителе».

«Мы дали трансцендентную трактовку этой песни», - пояснил певец, отметив, что «рок-н-ролльная ипостась ближе всего лежит к настоящему Высоцкому».

По словам Скляра, музыканты постарались сделать композиции, максимально далекие от Высоцкого, максимально дать свою интерпретацию, свой взгляд на самую значимую песенную фигуру XX века. Стремились, чтобы в альбоме Высоцкому полностью соответствовало всё помимо собственно стиха, чтобы получилась точная передача без сомнительных интонаций. «Мы прежде всего исходили из контекста и смысла» - отметил Скляр.

«Я вижу Высоцкого, как русского поэта, который жил волею судьбы в советское время, он глубже и шире советского поэта», - заявил лидер коллектива, отвечая на вопрос корреспондента портала «Геополитика.Ру» о том, русский или всё же советский поэт Высоцкий.

Тема моря, воды была отдельно затронута в беседе с журналистами. Александр Феликсович рассказал о том, что в процессе подготовки послушал всё песенное наследие Владимира Высоцкого и отобрал 40 композиций, 13 из которых вошли в альбом. В процессе прослушивания лидеру «Ва-Банка» стало очевидно, что «…водная стихия была очень важна для Высоцкого. Через морскую тематику Высоцкий говорил о самых важных для него вещах».

При этом Скляра поразила, насколько близка ему оказалась песня «О море и горах». По его мнению, эта композиция - о том водоразделе, который прошёл по нашему обществу в 2014 году. Неожиданным стало обнаружение алхимических мотивов: «Служение стихиям не терпит суеты».

Вне всяких сомнений, альбом «Оставайтесь, друзья, моряками!» уже стал явлением. Это уже часть русской культуры, страстной противоречивой, но искренней. Всё остальное – не русская и не культура. О чём же этот альбом? Автор этих строк берёт на себя смелость предположить, что он о романтике. Той, самой, которой фатально не хватает современному человеку. Суррогатов, конечно, полно - любая прихоть за ваши деньги. Или как вариант - какой-то остервенелый, бессмысленный мрак. Ключевое здесь слово - именно «бессмысленный». По сути – такой же суррогат, игра в настоящее. Как будто некие силы искусно делают всё, чтобы не допустить настоящего. Таким настоящим стал добровольческий порыв в 2014 и отчасти в 2015 годах, когда тысячи человек, ехали из России на Донбасс. Александр Скляр, в отличие от большинства отечественных «рокеров», часто там бывает. В песне «Миллионы» он поёт о том, что нужно «выбрать оружие, которым сражаться». Его оружие – голос.

Вообще конфликт в Новороссии показал, кто есть кто. Много разочарований, но это пожалуй к лучшему…

Новый альбом - даже не собственно об ушедшей эпохе, той, в которой жил, погрузившись с головой, Высоцкий, который конечно же не был «внутренним эмигрантом», о которой он столь многогранно пел. Там нет даже политики как там таковой. Скляр поёт о романтике - осмысленной, максимально осознанной:

Лидер «Ва-Банка» назвал «Белое безмолвие» главной песней Высоцкого, «которая показывает нам, что он думал о себе как о мыслителе»

«Я перетру серебряный ошейникИ золотую цепь перегрызу,Перемахну забор, ворвусь в репейник,Порву бока и выбегу в грозу!»

Это – слова из песни Владимира Высоцкого «Когда я отпою и отыграю», которая также вошла в новый альбом. И слова эти – не о походе в ресторан или торговый центр, не про «романтическое путешествие». Вообще не про деньги… Кажется, что настоящая романтика уже исчерпана, но – она как Феникс, прорывается сквозь пепел и мертвящие огоньки рекламы. И юноши едут на войну, оканчивают «мореходку», в конце концов – идут работать врачами за копейки. Потому что речь не о деньгах, конечно же. Речь о преодолении исчерпанности этого мира, о выходе во что-то новое. Туда, где «Север, воля, надежда, страна без границ» - как поётся в песне «Белое безмолвие».

Исчерпанность - одна из характеристик, определяющих черт реальности вокруг нас. Постмодерн – это исчерпанность всего. И, казалось бы, зачем писать, если всё уже сказано, зачем петь, если спето так много? Возможно, именно поэтому так много выходит трибьютов. Как заново прочувствованное, через взгляд и осознание сегодняшнего дня - его «да» и «нет», подлость и героизм.

Новая романтика? Нет, всё та же - без предателей, конформистов и торгашей.