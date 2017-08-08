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Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
В 2014 году указом Президента России утверждены Основы государственной культурной политики, чего до этого не было. Либералы-западники, державшие в своих руках практически все государственные и частные СМИ на протяжении 1990-х да и 2000-х г.г Евразийство Пахмутовой
Нежность нового евразийства"
Сегодня, 27 января 2017 года, в возрасте 62 лет ушел от нас великий мыслитель, русский философ, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер Владимир Игоревич Карпец. Выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Игоревича. Владимир Карпец: Защитник идеи Русской Монархии, Русского Царства, Третьего Рима
Умер Владимир Карпец"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство Неоевразийство как ценностная система
И снова об идеях..."
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Американских сторонников Трампа, разочаровавшихся в нем после ударов по Сирии и военных выпадов против Северной Кореи, на неделе порадовала новость о поддержке отечественного производителя. «Покупай американское, нанимай американцев», - так коротко назвал Трамп против "болота"
Доктрина Монро как шанс для мира"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
В феврале прошёл столетний юбилей Февральской революции. Через несколько месяцев мы отметим столетие эпохального события не только российского, но и мирового уровня – Октября 1917 года. В последнее время тема революционного столетия регулярно поднимается «Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь 1917-го
«Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
Россия – это сложно!"
Активист Русской Весны в Донбассе, помощник начальника штаба 4-го разведывательно-штурмового батальона (РШБ) ВС ДНР, старший лейтенант ВС ДНР Александр Матюшин (позывной «Варяг») в эксклюзивном интервью корреспонденту порталу «Евразия» рассказал о своем б «Варяг»: Любая провокация может привести к полномасштабной войне
Варяг: Донбасс и провокации"
Тульский областной суд 14 июня 2017 года отклонил апелляцию активистки Русской Весны в Донецке, бывшего проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой, которую обвиняют в нарушении миграционного законодательства. Теперь женщине Руслан Мармазов: Мы требуем соблюсти закон!
Спасти "маму" Русской весны!"
Джонс: Мир готов к переменам Джонс: Мир готов к переменам
После Обамы"
Ремень от РПК привычно натирает плечо, мы возвращаемся на обед со своих позиций в место постоянной дислокации, находящейся недалеко от наших позиций в дачном поселке. До войны это был прекрасный поселок, окруженный живописным степным пейзажем со множество Очерки окопной войны
Тайна войны в Великой степи"
Попалась на глаза одна сопливая история на днях. Украинофильный портал bbcccnn.com.ua написал историю про боевика "АТО", онкобольного, молодого, отвергнутого семьей и друзьями, в общем, самого разнесчастного кровопийцу Владимира Бабия. Родом это туловище Отработанные "патроны" Порошенко или куда деваются "киборги"
Судьба "киборга""
Согласно всем социологическим опросам, проведённым на Украине, Юлия Тимошенко уверенно лидирует среди потенциальных кандидатов в президенты Украины. Вместе с тем, всё чаще поднимается вопрос о проведении там досрочных выборов президента. С одной стороны, Украинский Трамп или конец Украины?
Украина: продлить агонию"
12 июля 2017 года, в день святых апостолов Петра и Павла и в день 74-й годовщины великого танкового сражения на Прохоровском поле, действующий губернатор Евгений Степанович Савченко выдвинут кандидатом на выборах губернатора Белгородской области. Предлага Народный губернатор Святого Белогорья и Солидарное общество
Вопреки 90-м"
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Забыть «язык вражды»"
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Вся история России сделана казаками"
Америка на пути к распаду Америка на пути к распаду
СШа трещат по швам"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
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 Америка на пути к распаду
18 августа 2017, 10:47
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Закат после Шарлоттсвилля – самосбывающееся пророчество

Предлагаем вашему вниманию фрагмент книги директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина «Третья мировая сетевая война», которая вышла в 2014 году. Именно этим текстом открывается издание. Тогда, три года назад, такой сценарий развития событий казался немыслимым. Сейчас ежедневной реальностью стали новостные сюжеты о беспорядках в США…

Радикальные анархисты из организации «В наших Сердцах» выполнили свою угрозу. Они обещали устроить серию крупных терактов, если полиция начнёт разгон марша на Капитолий в Вашингтоне...
Сентябрьское утро накануне уикэнда выдалось довольно тёплым. По лужайке Белого дома неспешно передвигался садовник с газонокосилкой, скашивая всё ещё зелёную и сочную траву. Солнечный зайчик отражался от блестящих поверхностей канцелярских приборов на рабочем столе Овального кабинета. Президент США взял в руки пятничный номер «The Washington Post».

«Конфедерация южных штатов признала выборы президента Республики Техас состоявшимися, победу на выборах, как и предсказывали аналитики, одержал бывший губернатор штата Техас». Президент на несколько секунд оторвался от газеты. В памяти всплыло, с каким трудом далось ему решение подписать соглашение о расторжении договора между США и республикой Техас. Собственно, это решение изначально имело две цели: остановить массовые беспорядки в центре Вашингтона, длившиеся более двух месяцев и спровоцированные сторонниками «Движения за отделение Техаса», и предотвратить вооружённые столкновения между федеральными силами и отрядами самообороны «Республики Техас» на границах самого штата.

Само обсуждение этого вопроса, поднятого несколькими конгрессменами чуть менее года назад, и спровоцировало многолюдные акции за отделение Техаса, власти которого довольно оперативно подготовили и провели референдум среди жителей штата, ссылаясь на договор от 1845 года, согласно которому независимое государство Техас имело полное право в любой момент выйти из состава США. Будучи независимым государством с 1836 по 1845 год, республика Техас добровольно вошла в состав США, а следовательно, требования жителей и властей Техаса были вполне обоснованными – это и стало главным аргументом для президента на закрытом заседании его администрации, где было принято окончательное решение о согласии с признанием независимости Техаса.

«Ради мира и стабильности» - так завершил тогда свою речь президент, заглушая голоса некоторых, особо горячих «ястребов», требовавших жёстко расправится с сепаратистами как на улицах Вашингтона, так и в самом Техасе, введя туда смешанный контингент, состоящий из подразделений армейского спецназа, полиции, и специальных мобильных групп ФБР. Понять их было можно. Техас вот уже год как перестал перечислять средства в федеральный бюджет, что серьёзно пошатнуло экономику США. Социальные протесты и спонтанные бунты обнищавшего населения вспыхивали тут и там, и давно стали обыденностью. «Хорошо хоть с индейцами больше нет проблем» - невольно подумал президент, мысленно одёрнув самого себя – «Что значит, хорошо? Нет, потому что я не смог удержать ситуацию под контролем». Глава всё ещё соединённых, хотя уже далеко не всех штатов Америки подошёл к шкафу и достал подшивку газет.

При одной мысли о событиях последних месяцев вновь защемило сердце. Небраска, Северная и Южная Дакота, Монтана и Вайоминг – действительно вышли из состава США ещё в прошлом году, как раз под Рождество. Просто разорвали договоры, заключённые с американским правительством более 150 лет назад. «Индейцы – свободный и независимый народ» - под таким лозунгом в этих штатах практически одновременно начались акции протеста, переросшие сначала в локальные беспорядки, а затем в марш на Нью-Йорк и Вашингтон. Здесь индейцы устроили что-то невообразимое, особенно в Нью-Йорке.

Невообразимое ещё до недавних пор действо, похожее, с одной стороны на праздничный карнавал, с другой – на неуправляемую вакханалию с закидыванием полиции бутылками с зажигательной смесью, тысячами сожжённых покрышек, непрерывными стычками с полицией. И… что самое страшное – происходящее при полным одобрении со стороны жителей двух главных городов США.

Тогда же пролилась и первая кровь. Точнее, первая кровь пролилась, когда полицейский застрелил индейца-подростка. Но это была не та кровь, что пролилась на улицах Нью-Йорка, когда колонны индейцев, объединившись со сторонниками движения Occupy Wall Street, двинулись в сторону американского финансового центра. Тогда-то и была допущена первая фатальная ошибка. «Зря я их послушал» - пронеслось в голове у президента. Это именно они, те же самые «ястребы», которые только что советовали ему жёстко подавить сепаратизм в Техасе, тогда настояли на необходимости разрешить полиции открыть огонь на поражение в момент, когда процессия вплотную приблизилась к биржевому кварталу. «Нельзя стрелять в свой народ» невольно вслух произнёс президент, но тут же осёкся, хотя в кабинете пока никого не было. «…даже если это индейцы» - продолжил он начатую мысль уже про себя.

Тогда погибло более сорока полицейских и не менее ста индейцев – невиданные жертвы для Америки за последние два столетия. И это в мирное-то время! Оказалось, что практически каждый из прибывших в обе американские столицы индейцев вооружён, причём довольно серьёзно. Хотя надо отдать должное, индейцы открыли огонь далеко не после первого выстрела со стороны полиции, а лишь когда полицейские цепи при поддержке водомётов и свето-шумовых гранат двинулись в наступление, начав зачищать занятую улицу. Вот тогда-то индейцы и открыли ответный огонь. Теперь они действовали уверенно и жёстко, стреляли профессионально, прицельно, а дальше и с их стороны в ход пошли гранаты – боевые. «А что бы было, если бы начали разгонять техасцев» - почему-то эта мысль со всей ясностью возникла в голове у президента только сейчас. «Эти ребята тоже не промах, а уж на своей земле они дрались бы как дикие звери. Что-то есть у них такое, животное».

Президент взглянул на часы. Как ни старался он оттянуть это время, но стрелки часов приближались ко времени начала совещания, на котором необходимо было обсудить дальнейшие действия по стабилизации ситуации на Тихоокеанском побережье, где китайское население перевалило за 60%. Особенную головную боль доставлял Сан-Франциско, где китайцы подняли настоящий бунт, требуя признать своего соплеменника избранным президентом государства «Калифорния». Избрание калифорнийского президента состоялось на несколько импровизированных выборах, хотя и прошедших с соблюдением всех формальных демократических процедур. Но сам факт провозглашения «Калифорнии» в качестве суверенного государства вызывал много вопросов у юристов президентской администрации, да и в конституционном суде. Однако китайское большинство, похоже, решило взять главу Белого Дома измором. Действовали они, конечно, надо отдать им должное, не так агрессивно, как сепаратисты в других штатах, но это и понятно. Основная масса полицейских, стоящих в оцеплениях вокруг административных зданий Сан-Франциско представляло собой выходцев из того же самого китайского сообщества. Собственно, захватов административных зданий как таковых и не было. Полицейские шеренги просто расступились, когда протестующие подошли к главному зданию города, и те вошли внутрь, довольно вежливо попросив прежнего губернатора на тот момент ещё штата Калифорния покинуть своё рабочее место, предварительно собственноручно написав заявление о добровольном сложении полномочий.

Куда больше проблем доставили, собственно, не сами китайцы, а уличные банды откровенных нацистов из окрестностей Сан-Франциско, поднявших на щит казалось бы навсегда канувший в лету, но вновь возродившийся лозунг калифорнийских сепаратистов прежних эпох – «Сalifornia uber alles!». Эта строчка из старой песни панк-группы «Dead Kennedys» стала своего рода точкой смысловой сборки для всей белой части населения Штата. И что самое парадоксальное – в своём устремлении к независимости Калифорнии от США китайцы и белые нацисты, одним своим видом приводящие в ужас представителей всех остальных, кроме китайцев, расовых групп, - пришли к полному единодушию. Почувствовав свою силу, и негласную поддержку китайского большинства, белые расисты буквально в считанные месяцы очистили и город, и близлижайшие города Редвурд, Беркли и другие от всех, кто не вписывался в «арийско-китайский» формат, объявив Калифорнию «зоной свободной от чёрных и латинос». Пострадали даже такие, казалось бы, исконно латинизированные точки на карте Калифорнии, как Сан-Хосе, Сан-Пабло и Сан-Рафаел, а Сакраменто пережил настоящие уличные войны, с баррикадами, позиционными боями, откровенной резнёй, и охотой на чёрных со стороны расистов. Именно в Сакраменто полиция действительно, сколько могла, стояла на стороне закона.

Происходящее в Калифорнии всколыхнуло соседние южные штаты. Аризона и Нью-Мексико, столкнувшись с потоком беженцев из «освобождённой» Калифорнии, преимущественно мексиканского происхождения, объявили настоящую мобилизацию, начав создавать отряды самообороны. Зазвучали даже призывы об объявлении войны Калифорнии, а так же требования к Вашингтону вмешаться. Здесь нельзя было горячиться. Президент серьёзно размышлял над этой темой. Принять позицию одной из сторон – по сути означает официально признать раскол страны, а это удар по репутации США на международной арене. Ведь невольно возникнет вопрос – как государство, испытывающее внутренние территориальные проблемы, которые, к тому же признаёт на официальном уровне, может поучать другие страны, как им поступать с собственными очагами сепаратизма. Речь, в первую очередь, конечно же, шла об Украине, где госдепартамент увяз по самые уши, пытаясь спасти проамериканский марионеточный режим, засевший в Киеве, и контролирующий, по сути, лишь несколько западных областей бывшей Украины, да и то – с трудом. Там администрация президента США вот уже который год тщетно пыталась уврачевать сепаратизм Юго-Востока и некоторых областей центральной «Украины», существовавшей к этому моменту лишь номинально.

Часы на стене пробили ровно полдень. Дверь овального кабинета открылась, и на пороге показался помощник президента по вопросам национальной безопасности в сопровождении ещё нескольких чиновников Белого Дома. «Господин президент…» начал было помощник, однако был остановлен молчаливым кивком и жестом руки, указывающим на стулья, расставленные вокруг небольшого стола справа от двери. Вошедшие расположились вокруг стола. «Сэр…». «Да, слушаю вас», произнёс президент. Голос его был слегка хриплым, а вид подавлен. «Нью-Мексико объявили о референдуме о признании испанского языка – официальным для государственного документооборота…» «Да, ясно, не существенно - вновь прервал президент, - Есть что-то серьёзное?» «Сэр, отряды ополченцев… - помощник на несколько секунд опустил взгляд, вдохнув, вновь поднял глаза – они продолжают формироваться. С учётом того, что население как Калифорнии, так и Аризоны и Нью-Мексико повально вооружено – речь может идти о начале гражданской войны…» «Гражданской? – вдруг как бы обратил внимание на докладчика президент, - а как быть с объявлением независимости Калифорнии? Ведь если мы её признаем, конфликт перерастёт в межгосударственный. А если признаем независимость Нью-Мексико и Аризоны – призывы об этом звучат там всё громче, тогда это будет вообще не наше дело. И вообще…»

Президент не успел закончить фразу, на его столе зазвонил телефон. Секретарь, стоявший у стола, снял трубку. «Звонят из оперативного штаба Белого дома, господин президент», отчеканил секретарь. «Что там ещё?» - президент недовольно обернулся. «Служба безопасности передаёт сообщение CRITIC. Они сообщают, что митингующие двинулись по Танло Роуд в сторону Капитолийского холма. Только что представители движения «Республиканская альтернатива» провели встречу с послом России, после чего толпа двинулась к Белому Дому скандируя «Америка – для американцев», и «Вы нас даже не представляете!». В комнате повисла пауза. «В сторону Белого дома, - задумчиво повторил Президент. – Это не больше четырёх миль…»

Дверь кабинета открылась: «Старший дежурный офицер оперативного штаба» - сухо отчеканил помощник, представивший посетителя, ожидавшего в приёмной. «Да, пусть заходит». В дверях показался невысокий, крепкий офицер. Перешагнув порог кабинета, он, вытянувшись, сходу начал докладывать. «Протестующие движутся колонной, численностью более ста тысяч человек. Слышны выстрелы в воздух. Толпа заведена. Мы перекрыли Танло Роуд на пересечении с 37-й улицей. Там дальше изгиб на выходе к Винсконсин авеню, ещё несколько кордонов, дорога перегорожена полицейскими грузовиками, но сил явно не достаточно. Толпа снесёт первый кордон полицейских, которые, как вы и распорядились, даже не вооружены. А дальше полиция будет применять слезоточивый газ и водомёты, но силы явно не равны. К тому же есть другие подходы…» «Чего они хотят?» - остановил офицера президент. «Требуют немедленно прекратить все военные операции за пределами США, вывести американский воинский контингент отовсюду, где он на данный момент присутствует, закрыть все военные базы, находящиеся за пределами США, начать реформы образования, здравоохранения, повысить социальные выплаты, снизить налоги…»

«На проводе директор управления оборонной связью» - прервал доклад офицера секретарь у телефона, - «извините, сэр, это срочно». Президент медленно встал с кресла и подошёл к столу. «Слушаю», - произнёс он, взяв трубку у секретаря. «Я только что совещался с министром обороны, и тот посоветовал позвонить вам – раздался знакомый голос на другом конце провода. – У нас проблемы». «Да, это я уже понял, - произнёс президент с нескрываемым раздражением, - мы здесь по уши в проблемах, чёрт побери. Что у вас случилось?». «Господин президент – после некоторой паузы продолжил директор, министр обороны сообщает, что командование военных баз США, расположенных в Афганистане, Ираке, Греции, а так же отдельные военные соединения вышли из-под его подчинения». «Заговор?» - вырвалось у президента. «Похоже, что да, - сухо ответил голос в телефоне. – Русские пообещали содействие в эвакуации всем, кто сложит оружие, через свою территорию. Вы же знаете, какие у них там сейчас проблемы. Их можно понять, мы бросили парней в такой ситуации…» «Да, да, я всё понимаю. Но это солдаты. И они давали присягу». «Командующие базами устроили видео-брифинг, на котором заявили, что они теперь подчиняются своим президентам, речь о Республике Техас, Калифорнии, Нью-Мексико…» «Да, я понял», - президент положил трубку.

«Конфедерация южных штатов признала выборы президента Республики Техас состоявшимися, победу на выборах, как и предсказывали аналитики, одержал бывший губернатор штата Техас»
Доклады сменяли один другой нескончаемым потоком. У президента начало давить виски, голова пульсировала – телефон, устный доклад, мобильный. Снова телефон. Пока он говорил по телефону, в кабинете появились ещё докладчики. Обдумывая очередную порцию услышанного, президент всё же заметил, что кто-то пытается привлечь его внимание. «С вами срочно хочет переговорить заместитель министра национальной безопасности» - раздалось откуда-то сбоку. Перед ним появился аппарат мобильного телефона. «Слушаю». «Крупные пожары на нефтеперегонных заводах в Филадельфии и Хьюстоне, а также о выброс смертельно опасного хлора на нескольких химических заводах в штатах Нью-Джерси и Делавэр. Радикальные анархисты из организации «В наших Сердцах» выполнили свою угрозу. Они обещали устроить серию крупных терактов, если полиция начнёт разгон марша на Капитолий в Вашингтоне». «Чёрт побери, грёбаные ублюдки» - вырвалось у президента, - «Им-то что нужно, грязные недоноски. Обещали они… Какого хрена вы смотрели?» - вдруг практически заорал он в трубку. «Мы знали о готовящихся терактах, но не знали, где точно это произойдёт…» Президент с силой швырнул телефон на пол. «Уже начались столкновения?» - обратился он к двум новым офицерам, появившимся в дверях. «Да, сэр, есть жертвы с обеих сторон. Протестующие прорвали первые два кордона, и подожгли грузовики коктейлями Молотова. Горящие машины временно заблокировали улицу, но и полицейским пришлось отойти. Большинство техники выведено из строя. Другая часть полицейской техники заблокировала выходы на Дюпон Сёркл. Особенно горячо на Масачусец авеню, там протестующие жгут покрышки, и не дают оттеснить их за пересечение с 20-й улицей. Нельзя допустить их к выходу на Коннектикут авеню, это прямая дорога на…» «Достаточно» - закрыл ладонью глаза президент.

В кабинете повисла гробовая тишина. Прошло не больше минуты, но для находящихся здесь, рядом с президентом, в тяжёлые для Америки минуты, возможно, последние в истории государственности США, это время показалось вечностью. Тишину прервал голос секретаря у телефона: «Только что звонили из Пентагона, сэр. Они считают, что против США ведётся сетевая война. Они просят уточнить, кто нас атакует? Россия, Китай, или коалиция стран? Сэр?»


На фото: беспорядки в американском городе Шарлоттсвиле.

шарлоттсвилль
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Воевавшего за Новороссию британского добровольца приговорили к пяти годам тюрьмы (ВИДЕО)

Суд английского Манчестера вынес приговор британскому добровольцу в рядах армии Новороссии Бену Стимсону. Сообщается, что ополченец, воевавший в 2015 году в составе Интербригады, у себя на родине был приговорен к пяти годам лишения свободы.
16 июля 2017, 06:23
Бывший харьковский губернатор Михаил Добкин

Бывшего харьковского губернатора хунта отпустит из СИЗО за 2 миллиона долларов

Задержанного 15 июля 2017 года по представлению так называемого генерального прокурора киевской хунты Юрия Луценко бывшего губернатора Харьковской области и нынешнего депутата Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина отпустят из СИЗО в случае внесения залога в 50 миллионов гривен (1,9 миллиона долларов).
4 июля 2017, 19:37

Стала известна дата первой встречи Трампа с Путиным

Москва и Вашингтон согласовали дату первой личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Она пройдет 7 июля "на полях" саммита G20 в Гамбурге, сообщает РИА Новости. С начала года Путин и Трамп уже трижды общались по телефону.
4 июля 2017, 00:44
Британский доброволец в ВСН Бенджамин Стимсон

В Великобритании будут судить ополченца ЛНР (ФОТО)

Британский суд намерен осудить 41-летнего Бенджамина Стимсона, воевавшего в 2015 году против украинских карателей в Новороссии в составе Интербригады. По возвращении в родной Манчестер в 2016 году Стимсон был задержан.
4 июля 2017, 00:32
Бывший пресс-атташе ФК "Шахтер", супруг Татьяны Мармазовой Руслан Мармазов

Тульский суд отложил депортацию Мармазовых

Зареченский районный суд города Тулы с подачи областной прокуратуры отложил депортацию активистки Русской Весны в Донбассе Татьяны Мармазовой. Об этом сообщил в своем блоге ее супруг, бывший пресс-секретарь ФК «Шахтёр» Руслан Мармазов.
1 июля 2017, 08:36
Лариса Чубарова ("Тереза")

Хунта приговорила гражданку России к 11 годам тюрьмы за помощь ополчению ДНР

В Харькове 29 июня 2017 года киевским режимом незаконно осуждена гражданка России Лариса Чубарова, известная под позывным «Тереза». Женщину приговорили к 11 годам тюремного заключения, информирует Life.
30 июня 2017, 19:42
“Сербы на Косовом поле знали одну истину, что Сербия - вечная страна”, - заявил лидер Международного “Евразийского движения” Александр Дугин, выступая на пресс-конференции, которая прошла 28 июня 2017 года в столице Сербии Белграде на сербский православны

Дугин: “Сербы на Косовом поле знали, что Сербия - вечная страна” (ФОТО&ВИДЕО)

“Сербы на Косовом поле знали одну истину, что Сербия - вечная страна”, - заявил лидер Международного “Евразийского движения” Александр Дугин, выступая на пресс-конференции, которая прошла 28 июня 2017 года в столице Сербии Белграде на сербский православный праздник Видовдан.
27 июня 2017, 08:52
директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты России Валерий Коровин

Коровин: Киев зачищает Донбасс ради военных баз США (ВИДЕО)

Киев проводит в Донбассе операцию «Чистое поле», выжигая дотла пространство с целью ввести туда, в конечном итоге, американские базы и непосредственно начать войну против России, считает директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты России Валерий Коровин.
24 июня 2017, 23:00
замминистра госбезопасности ЛНР Александр Басов

СБУ готовит очередную провокацию против ОБСЕ (ВИДЕО)

Украинские спецслужбы намерены совершить террористический акт в отношении сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщили 24 июня 2017 года в МГБ ЛНР.
24 июня 2017, 01:14
Вадим Погодин (Керчь)

Ополченца из Крыма собираются выдать хунте

В Ялте 20 июня 2017 года правоохранительными органами задержан участник Русской Весны в Крыму и бывший командир батальона «Керчь» Вадим Погодин (позывной «Керчь»).
17 июня 2017, 19:51
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Фёдоров

Евгений Фёдоров: Необходимо признать факт незаконной ликвидации СССР

Ситуация, сложившаяся вокруг решения Тульского суда о депортации активистки Русской Весны Татьяны Мармазовой, не может быть полностью решена до тех пор, пока не будут переосмыслены и переоценены последствия 1991 года, считает депутат Государственной Думы РФ Евгений Фёдоров.
15 июня 2017, 15:15
эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодежи (ЕСМ) Наталья Макеева

Макеева: Выдача Мармазовых хунте – преступление против Русского Мира

Ситуация с возможной экстрадицией активистки Русской Весны в Донецке, экс-проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой на Украину, в соответствии с постановлением Тульского областного суда, просто вопиющая, уверена эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодежи (ЕСМ) Наталья Макеева.
15 июня 2017, 04:36
Татьяна Мармазова

Татьяну Мармазову выдворяют из России (ФОТО)

Тульский областной суд 14 июня 2017 года постановил оставить в силе решение Зареченского районного суда города Тулы в отношении активистки Русской Весны, бывшего проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой о нарушении режима пребывания на территории РФ.
10 июня 2017, 02:49
Алексей Навальный

Навальный пообещал вернуть Донбасс киевской хунте

Известный представитель либеральной пятой колонны Алексей Навальный в эфире телеканала «Дождь» пообещал вернуть киевской хунте контроль на Донбасс в том случае, если его сделают президентом России. «Если я стану президентом, я выполню Минские соглашения.
8 июня 2017, 21:37
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Кремль не подпустит НАТО к границам России

В Москве с недоверием и озабоченностью относятся к возможному расширению НАТО. Об этом заявил 8 июня 2017 года пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
30 мая 2017, 09:45
Татьяна Мармазова

Героям Русской весны дали 10 суток на выезд из России

Задержание в Туле одной из организаторов и активистки Русской весны в Донецке, экс-проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой днем 29 мая 2017 года встревожило соцсети.
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