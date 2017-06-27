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Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
В 2014 году указом Президента России утверждены Основы государственной культурной политики, чего до этого не было. Либералы-западники, державшие в своих руках практически все государственные и частные СМИ на протяжении 1990-х да и 2000-х г.г Евразийство Пахмутовой
Нежность нового евразийства"
Сегодня, 27 января 2017 года, в возрасте 62 лет ушел от нас великий мыслитель, русский философ, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер Владимир Игоревич Карпец. Выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Игоревича. Владимир Карпец: Защитник идеи Русской Монархии, Русского Царства, Третьего Рима
Умер Владимир Карпец"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство Неоевразийство как ценностная система
И снова об идеях..."
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
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«Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
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Активист Русской Весны в Донбассе, помощник начальника штаба 4-го разведывательно-штурмового батальона (РШБ) ВС ДНР, старший лейтенант ВС ДНР Александр Матюшин (позывной «Варяг») в эксклюзивном интервью корреспонденту порталу «Евразия» рассказал о своем б «Варяг»: Любая провокация может привести к полномасштабной войне
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На протяжении последних месяцев вокруг зданий бывшего старообрядческого Свято-Успенского мужского монастыря на Черемшане разворачивались весьма драматические события. Несмотря на многочисленные просьбы староверов вернуть монастырские здания Церкви, Минист «Язык вражды» в столетие трагедии 1917 года?
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На протяжении последних месяцев вокруг зданий бывшего старообрядческого Свято-Успенского мужского монастыря на Черемшане разворачивались весьма драматические события. Несмотря на многочисленные просьбы староверов вернуть монастырские здания Церкви, Минист 27 июня 2017, 09:00
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Странная реакция Саратовского митрополита Лонгина на возвращение Черемшанского собора старообрядцам

На протяжении последних месяцев вокруг зданий бывшего старообрядческого Свято-Успенского мужского монастыря на Черемшане разворачивались весьма драматические события. Несмотря на многочисленные просьбы староверов вернуть монастырские здания Церкви, Министерство социального развития Саратовской области начало сносить эти здания.
Староверы привыкли к оскорблениям и преследованиям со стороны синодальной Церкви. Они накопили огромный опыт мирного сосуществования с представителями разных народов и конфессий

Одно здание было снесено для строительства на его месте нового домика для отдыхающих оздоровительного центра «Пещера монаха». Второе, стоящее рядом, здание начали сносить уже тогда, когда и в СМИ, и в Интернете поднялась волна массового возмущения сносом исторических зданий. Вопреки всем протестам, это здание было снесено лишь для того, чтобы на его месте сделать… газон. Успенский монастырь был признан объектом культурного наследия, о чём имеется справка 1995 года, и это уникальное здание, памятник, не имеющий аналогов в мире. Это - единственный сохранившийся дореволюционный старообрядческий монастырский комплекс в мире. И его сносят лишь для того, чтобы разбить на его месте газон! Та же судьба грозила оставшимся двум монастырским корпусам и Успенскому собору.

За этим последовали важные события, которые переломили ситуацию. Было новое решение саратовского Комитета по охране памятников о признании Успенского храма объектом культурного наследия. Были постановления Освященного Собора Русской Православной Старообрядческой Церкви в защиту черемшанских святынь. Было вмешательство председателя Госдумы Вячеслава Володина. Была выставка в Москве «Черемшан. Возвращение», которую посетил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. И, наконец, - историческое постановление губернатора о возвращении Успенского собора Церкви, подписанное в день Благовещения, 7 апреля 2017 года.

Свершилась воля Божия! Черемшанскую жемчужину удалось спасти от разрушения. Наша Саратовская область, Хвалынск получают новый объект притяжения паломников и туристов. Староверы готовятся к реставрации Успенского собора, служат благодарственные молебны, молятся о здравии всех, кто помог сберечь святыни Черемшана.

На фоне этого общего подъёма резким резонансом прозвучало письмо, направленное митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином (Корчагиным) в адрес Комитета имущества Саратовской области. В этом письме митрополит Лонгин просит передать Саратовской епархии РПЦ МП здание бывшего Свято-Троицкого монастыря в Хвалынске, мотивируя это тем, что данный монастырь очень важен как оплот борьбы со старообрядцами. В своём письме саратовский архиерей называет их «раскольниками австрийской секты». Вот выдержка из этого письма, опубликованного на официальном сайте Правительства Саратовской области: «Свято-Троицкий мужской монастырь г. Хвалынска имел особое значение, как оплот православной веры, поскольку г. Хвалынск в тот период являлся центром раскола во всем Поволжском крае, в него прибывали для паломничества в «Черемшанские» монастыри тысячи старообрядцев австрийской секты».

Это оскорбление прозвучало крайне резонансно, особенно учитывая уважительное отношение к старообрядцам со стороны власти, как федеральной, так и областной саратовской. Напомним, что только за последний год произошло несколько знаменательных событий: встреча Президента России с Предстоятелем старообрядческой Церкви митрополитом Корнилием, выступления митр. Корнилия в Государственной Думе и Совете Федерации, встречи митр. Корнилия с различными высшими государственными лицами и руководителями регионов, включая встречу с губернатором Саратовской области В. В. Радаевым. Митрополита Корнилия приглашают на Вести ФМ, главную радиостанцию страны (в структуре ВГТРК), новости о старообрядчестве теперь регулярно выпускает РИА «Новости». Митр.Корнилий является членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации.

Интервью Предстоятеля нашей Церкви также выходят на телеканалах, связанных с РПЦ МП (Телеканал Союз, ЦарьградТВ), а в структурах самой РПЦ МП действует Комиссия по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством, проводятся мероприятия по диалогу.

На этом фоне такие оскорбительные заявления в адрес сограждан-староверов - «австрийская секта, раскольники» - крайне удивительны в 2017 году, в столетие русской революции, когда всё российское общество пытается переосмыслить события начала двадцатого века и вызванные ими крушение страны и раскол российского общества. Оскорбления верующих другой конфессии, разжигание религиозной ненависти в многоконфессиональной России могут вызвать крайне нежелательные процессы, опасные для нашего общества.

В условиях санкций, внешнего давления, попыток некоторых мировых сил разделить Россию, столкнуть наших соотечественников лбами, разобщить наше общество и сменить руководство страны – в этих условиях подобные экстремистские высказывания могут использоваться для дискредитации и самой власти и выстроенного за последние годы баланса в межконфессиональных отношениях. Ведь получается, что Президент России, Парламент, министры и губернаторы, вместе с близкими РПЦ МП СМИ поддерживают вредную «секту», с которой гражданин Корчагин, обличённый высоким и ответственным саном митрополита хочет продолжить борьбу?
Единственный сохранившийся дореволюционный старообрядческий монастырский комплекс в мире сносят, чтобы разбить на его месте газон!

В сложившейся ситуации остаётся надеяться, что у старообрядцев хватит выдержки не отвечать на оскорбления гражданина Корчагина. Староверы привыкли к оскорблениям и преследованиям со стороны синодальной Церкви. Кроме того, накопили огромный опыт мирного и плодотворного сосуществования с представителями разных народов и конфессий. Подвергаемые различным преследованиям в течение 350 лет, староверы никогда не преследовали других. Сочетание строгости веры, высокой нравственности и терпимого отношения к тем, кто верит и живёт иначе, – отличительная черта старообрядцев. Можно быть уверенными, что со стороны старообрядцев не прозвучат никакие оскорбления, подобные выпадам «митрополита Саратовского и Вольского».

Однако, есть надежда, что у гражданина Корчагина не так много сторонников в среде РПЦ МП, что возрождение старообрядческих святынь, которые притягивают паломников самых разных вероисповеданий, не вызовет у простых россиян такого раздражения, как у него. И ещё хочется надеяться, что Свято-Троицкий монастырь в Хвалынске, если государство передаст его РПЦ МП, станет не «оплотом борьбы с раскольниками», а местом, где учат добру, милосердию, веротерпимости, трудолюбию и трезвости.

А термины «секта, раскольники» в отношении своих сограждан, русских христиан, верных заветам и традициям наших общих предков - останутся только в памяти студентов-историков, изучающих «средневековый язык вражды».


Антонин Осипович Яблонский  
На фото: Митрополит Корнилий (Титов) на приеме у Президента РФ Владимира Владимировича Путина
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