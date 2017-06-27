Странная реакция Саратовского митрополита Лонгина на возвращение Черемшанского собора старообрядцам

Староверы привыкли к оскорблениям и преследованиям со стороны синодальной Церкви. Они накопили огромный опыт мирного сосуществования с представителями разных народов и конфессий

На протяжении последних месяцев вокруг зданий бывшего старообрядческого Свято-Успенского мужского монастыря на Черемшане разворачивались весьма драматические события. Несмотря на многочисленные просьбы староверов вернуть монастырские здания Церкви, Министерство социального развития Саратовской области начало сносить эти здания.

Одно здание было снесено для строительства на его месте нового домика для отдыхающих оздоровительного центра «Пещера монаха». Второе, стоящее рядом, здание начали сносить уже тогда, когда и в СМИ, и в Интернете поднялась волна массового возмущения сносом исторических зданий. Вопреки всем протестам, это здание было снесено лишь для того, чтобы на его месте сделать… газон. Успенский монастырь был признан объектом культурного наследия, о чём имеется справка 1995 года, и это уникальное здание, памятник, не имеющий аналогов в мире. Это - единственный сохранившийся дореволюционный старообрядческий монастырский комплекс в мире. И его сносят лишь для того, чтобы разбить на его месте газон! Та же судьба грозила оставшимся двум монастырским корпусам и Успенскому собору.

За этим последовали важные события, которые переломили ситуацию. Было новое решение саратовского Комитета по охране памятников о признании Успенского храма объектом культурного наследия. Были постановления Освященного Собора Русской Православной Старообрядческой Церкви в защиту черемшанских святынь. Было вмешательство председателя Госдумы. Была выставка в Москве «Черемшан. Возвращение», которую посетил губернатор Саратовской области. И, наконец, -, подписанное в день Благовещения, 7 апреля 2017 года.

Свершилась воля Божия! Черемшанскую жемчужину удалось спасти от разрушения. Наша Саратовская область, Хвалынск получают новый объект притяжения паломников и туристов. Староверы готовятся к реставрации Успенского собора, служат благодарственные молебны, молятся о здравии всех, кто помог сберечь святыни Черемшана.

На фоне этого общего подъёма резким резонансом прозвучало письмо, направленное митрополитом Саратовским и Вольским) в адрес Комитета имущества Саратовской области. В этом письме митрополит Лонгин просит передать Саратовской епархии РПЦ МП здание бывшего Свято-Троицкого монастыря в Хвалынске, мотивируя это тем, что данный монастырь очень важен как оплот борьбы со старообрядцами. В своём письме саратовский архиерей называет их «раскольниками австрийской секты». Вот выдержка из этого письма,: «Свято-Троицкий мужской монастырь г. Хвалынска имел особое значение, как оплот православной веры, поскольку г. Хвалынск в тот период являлся центром раскола во всем Поволжском крае, в него прибывали для паломничества в «Черемшанские» монастыри тысячи старообрядцев австрийской секты».

Это оскорбление прозвучало крайне резонансно, особенно учитывая уважительное отношение к старообрядцам со стороны власти, как федеральной, так и областной саратовской. Напомним, что только за последний год произошло несколько знаменательных событий: встреча Президента России с Предстоятелем старообрядческой Церкви митрополитом, выступления митр. Корнилия в Государственной Думе и Совете Федерации, встречи митр. Корнилия с различными высшими государственными лицами и руководителями регионов, включая встречу с губернатором Саратовской области В. В. Радаевым. Митрополита Корнилия приглашают на Вести ФМ, главную радиостанцию страны (в структуре ВГТРК), новости о старообрядчестве теперь регулярно выпускает РИА «Новости». Митр.Корнилий является членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации.

Интервью Предстоятеля нашей Церкви также выходят на телеканалах, связанных с РПЦ МП (Телеканал Союз, ЦарьградТВ), а в структурах самой РПЦ МП действует Комиссия по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством, проводятся мероприятия по диалогу.

На этом фоне такие оскорбительные заявления в адрес сограждан-староверов - «австрийская секта, раскольники» - крайне удивительны в 2017 году, в столетие русской революции, когда всё российское общество пытается переосмыслить события начала двадцатого века и вызванные ими крушение страны и раскол российского общества. Оскорбления верующих другой конфессии, разжигание религиозной ненависти в многоконфессиональной России могут вызвать крайне нежелательные процессы, опасные для нашего общества.

Единственный сохранившийся дореволюционный старообрядческий монастырский комплекс в мире сносят, чтобы разбить на его месте газон!

В условиях санкций, внешнего давления, попыток некоторых мировых сил разделить Россию, столкнуть наших соотечественников лбами, разобщить наше общество и сменить руководство страны – в этих условиях подобные экстремистские высказывания могут использоваться для дискредитации и самой власти и выстроенного за последние годы баланса в межконфессиональных отношениях. Ведь получается, что Президент России, Парламент, министры и губернаторы, вместе с близкими РПЦ МП СМИ поддерживают вредную «секту», с которой гражданин Корчагин, обличённый высоким и ответственным саном митрополита хочет продолжить борьбу?

В сложившейся ситуации остаётся надеяться, что у старообрядцев хватит выдержки не отвечать на оскорбления гражданина Корчагина. Староверы привыкли к оскорблениям и преследованиям со стороны синодальной Церкви. Кроме того, накопили огромный опыт мирного и плодотворного сосуществования с представителями разных народов и конфессий. Подвергаемые различным преследованиям в течение 350 лет, староверы никогда не преследовали других. Сочетание строгости веры, высокой нравственности и терпимого отношения к тем, кто верит и живёт иначе, – отличительная черта старообрядцев. Можно быть уверенными, что со стороны старообрядцев не прозвучат никакие оскорбления, подобные выпадам «митрополита Саратовского и Вольского».

Однако, есть надежда, что у гражданина Корчагина не так много сторонников в среде РПЦ МП, что возрождение старообрядческих святынь, которые притягивают паломников самых разных вероисповеданий, не вызовет у простых россиян такого раздражения, как у него. И ещё хочется надеяться, что Свято-Троицкий монастырь в Хвалынске, если государство передаст его РПЦ МП, станет не «оплотом борьбы с раскольниками», а местом, где учат добру, милосердию, веротерпимости, трудолюбию и трезвости.

А термины «секта, раскольники» в отношении своих сограждан, русских христиан, верных заветам и традициям наших общих предков - останутся только в памяти студентов-историков, изучающих «средневековый язык вражды».