Отслуживший на чернобыльской технике в АТО боевик оказался никому не нужен

Логика упыря проста: "ладно я, поехал "борг витчызне отдавать", а мене-то за що?"

Попалась на глаза одна сопливая история на днях. Украинофильный портал bbcccnn.com.ua написал историю про боевика "АТО", онкобольного, молодого, отвергнутого семьей и друзьями, в общем, самого разнесчастного кровопийцу. Родом это туловище из Кривого Рога. В свои 22 он добровольно отправился в ряды "работорговцев" Донбасс "покорять". То есть целенаправленно шёл донбассовцев убивать... Не покорил, естественно, только еще больше подпортил своё туловище и почти отсутствующий мозг.

Мало они соображают при могилизациях в комиссариатах - отключенные извилины не позволяют далеко заглядывать. А зря - гнилые сухофрукты и зеленокорые бамбуки евромайданного переворота сгодились лишь на сиюминутные тактические цели и на утрамбовку земли Донбасса перегноем, не более. В общем, обычная история о гнилом "хэрое", если бы не тот климат на начало бойни против Донбасса, описанный фигурантом, и конечный результат, куда эти отработанные "патроны Порошенко" попадают по факту. Расскажу историю проржавевшего от непомерной "службы", читай, душегубских и преступных деяний на Донбассе от таких вот "посланцев единоукраинских".

Итак, селюк из населенного пункта Перегоновка Голованевского района Кировоградской области родился 22 года назад. Не окончив ещё школу, в 13 лет переезжает в Полтаву, осиливает ПТУ, в котором получает корочку слесаря-механика сборочных работ. Завершив свою альма-матер, приложил навыки в родном Кировограде, Киеве и Полтаве. В воспоминаниях Бабия довоенная стезя "настоящих украинцев" описана очень живописно: "Друзья у меня в то время были в то время не из лучших – половина кололись, вторая половина бухали, и я понимал, что меня ждет то же самое, если я буду с ними общаться дальше", - пишет боевик-"АТОшник". Нравственные рамки общества его родного Кривого Рога точно отмечены, между прочим, что приписывали "кротам-шахтёрам" из Донецких степей, то в полный рост имели на своих весях.

Вот сидел он, сидел в своей кластерной коробочке и решил, что пора. Скромно умалчивая про майданный период, был ли он в толпе "скидывающих панду" осталось за скобками, будущий каратель был возмущен: "по телевизору я видел, что в стране война, мужики гибнут каждый день, а наши власти ничего не предпринимают", - то есть "панду согнали", а разного рода проблем только прибавилось. Не оправдал надежд юного украинца желто-сине-черно-красный переворот, да тут еще, оставляя за скобками хаос, водворившийся в бывшей стране, "хлопцы гынуть", отнюдь не жители Донбасса, а свои боевики под маркой "новой украйны".

"Я смотрел на все это и думал – чем я хуже или лучше этих ребят, ведь я такой же самый. И раз уж сложилась такая ситуация, что в стране война, я должен был идти туда. Не ради новой власти, а ради тех людей, которые на фронте. И в 20 лет я пошел добровольцем в АТО", - вот как, ему было жаль таких же согнанных в окопы безмозглых болванов, о жителях Донбасса это туловище не думало в принципе, они в его больном сознании уже были "во всем виноватыми сепарами". Ушло это нечто и какое-то время пробыло на фронте. А там оказалось, что пришли они все в Донбасс не "витчызну защищать", а убивать жителей шахтерского края, зачищать территорию от народа и уничтожать города, как термиты желто-синие. Только вот "витчызна", посылая их в окопы руками своего запитого гаранта, в полной мере оттаптывалась на ушах “патриотов”. Амуниции никакой, оружие тоже "с миру по нитке", бронетехника, на которую и сел слесарь Володымир Бабий, пригнана из Чернобыли и фонит невероятно. От подобной "службы" хилый здоровьем упыреныш совсем начал чахнуть и был комиссован. Все же не стали в переездном крематории плавить "недокиборга", решили в утиль списать. Унёс он свои чоботы в Кривой Рог опять, да не тут-то было.

В свои 22 он добровольно отправился в ряды "работорговцев" Донбасс "покорять". То есть целенаправленно шёл донбассовцев убивать

И тут "рабовладелец" начал понимать спинным мозгом, что "витчызна" его крепко огрела по дурному черепу дубиной, читай, булавой гетьманской в руках. Блеет он теперь не о "победе безвиза и свободы", а о несправедливостях по отношению к таким как он отбросам со стороны Генштаба, Администрации президента, Верховной рады и прочих обещателей. Ведь сколько и про земли, и про квартиры, и про тысячу американских гривен в месяц довольствия, а на деле что? Откровенно и без прикрас говорит о пройденном, понимая, терять ему нечего уже, всё уже растрачено и потеряно. Родня по большому счету отвернулась, по его словам, из-за болезни и проблем с ней связанных, но на деле всё проще - "АТО" ассоциируется с убийствами и преступлениями ВСУ не только в Донбассе.

Остатки незалежной тоже хорошо понимают провал и вину украинских боевиков в геноциде. Потому отторгает своих упырей, по большей части, хоть здоровых, хоть больных. Теперь живет бывший "рабовладелец" то в больнице, то у друзей. После комиссования с барского плеча Порошенко выделили ему два гектара земли в Кировоградской области, чтоб обрабатывать ее и кормиться с этого. Но откуда у больного недобитка деньги и здоровье сеять пшеницу и капусту сажать. Для обрабатывания земли силы нужны, а он их потратил на уничтожение таких же гектаров пашни и огородов Донбасса. Под застройку земли ему тоже не дали, это уже жирно для боевика, но даже если выделят под дом участок, на постройку жилья нужны огромные деньги: взлетевшие цены на импортные стройматериалы - еще одно достижение "обновленной власти". Деньги на готовый дом и квартиру, которые было бы выгоднее купить, желто-синяя "витчызна" не даёт. Жирно очень подорожавшее и малостроящееся раздавать за так, "заслуги" они в окопе хороши, а на гражданке - будь ласк, загiнь, и так долгов и дыр у самозванцев полно.

В общем, катается он неприкаянным ковылем по Кировоградщине, обнимается на камеру с, ноет и завывает о "несправедливости". Логика упыря проста: "ладно я, поехал "борг витчызне отдавать", а мене-то за що?" Нечего вопрошать об очевидном, ударные темпы руины, которыми она унавоживает таких вот недоделков, ещё обошлись с ним "сносно". А может это как раз и есть малая доля той большой справедливости, которая должна была обрушиться на него за все его кровавые "подвиги" в Донбассе? Даже так, не может, а есть, справедливость, она такая, непредсказуемая.